Roupa de cada signo: descubra o seu estilo de acordo com a Astrologia

Qual é a roupa de cada signo? Para a Astrologia, Vênus revela o nosso estilo no que diz respeito ao que gostamos de vestir, ou seja, a roupa ou acessório que usamos, o perfume que escolhemos, etc. Afinal, muito do que somos e como interagimos com nosso meio é um reflexo dos nossos valores, das coisas que gostamos.

Naturalmente, tentamos sempre trazer para a nossa rotina e dia a dia itens com os quais sentimos afinidade. E por meio do que usamos damos dicas de nosso humor, personalidade, entre outras coisas.

Vale lembrar que Vênus no Mapa Astral (saiba tudo sobre aqui!) sugere, ainda, aquilo que nos atrai, a maneira como nos relacionamos com nossos afetos e amores, nossos valores, a maneira como vivemos e expressamos o amor, como lidamos com conforto e dinheiro, entre outras coisas.

Para uma análise mais completa sobre estilo seria preciso levar em consideração outros aspectos do Mapa Astral. No caso das mulheres, a interpretação do posicionamento de Sol e Lua, e no caso dos homens a análise de Marte.

No entanto, como Vênus aborda nossos gostos e preferências, é possível descobrir algumas tendências de vestuário, de acordo com a posição do planeta por cada signo.

Descubra aqui em qual signo está a sua Vênus e veja abaixo qual é a roupa de cada signo:

A roupa de cada signo

Vênus em Áries

Essas pessoas com Vênus em Áries são apaixonadas e diretas no amor, além de impulsivas e extrovertidas na demonstração do seu afeto. Interessadas pelo novo, tendem a ser as primeiras a tentarem experimentar uma nova moda.

É comum que busquem um novo jeito de vestir um item do vestuário. Na verdade, é provável que essa pessoa, com sua independência para se vestir, lance novas modas. “E se eu usar aquela saia como se fosse uma blusa tomara-que-caia?”, costumam pensar.

Porém, em sua impulsividade, essa pessoa pode terminar usando algo que socialmente choque, sem se dar conta ou se importar com isso. Geralmente ela se interessa por roupas provocantes e sensuais. Sua cor é o vermelho. Use cores e formas a seu favor

Vênus em Touro

Pessoas com Vênus em Touro valorizam o conforto, a qualidade e a durabilidade: tanto seus afetos quanto as peças do seu guarda-roupa precisam ser duradouros. Portanto, é comum que essas pessoas sejam vistas com roupas bonitas, confortáveis e caras.

A qualidade daquilo que usam geralmente é evidente. Odeiam desperdícios financeiros, mas são generosas consigo mesmas. Aliás, quem disse que gastar dinheiro com roupa cara é desperdício? Isso para elas é investimento: no guarda-roupa e na própria imagem. Em seu vestir, elas podem ser conservadoras e dificilmente optarão por roupas provocantes.

Sua sensualidade é do tipo que insinua sem mostrar. Também é amante de tudo que apele ao prazer dos sentidos – bom sexo, boa comida, boa roupa e conforto. Sua cor é o verde. Veja aqui dicas para ter roupas mais duradouras

Vênus em Gêmeos

Que tal uma boa conversa? Para essa pessoa com Vênus em Gêmeos, inteligência definitivamente é afrodisíaco. Antenada, dificilmente estará desinformada a respeito da última moda, mas sua curiosidade pelo novo e pelo diferente a levará a provar diferentes combinações de vestimentas, sem necessariamente aderir a nenhum estilo específico.

Seu lema é provar, conhecer, explorar e experimentar em todos os sentidos, inclusive no que se refere ao vestuário. Seu guarda-roupa será eclético, mas tenderá a refletir sua maneira alegre e jovial de ser.

Sua versatilidade a levará a experimentar todas as cores e, em alguns casos, pode ter alguma preferência pelo amarelo. Aproveite a vibração das cores, saiba mais aqui!

Vênus em Câncer

Afetuosa, sensível e protetora, essa pessoa tende a se vestir de maneira muito comportada, sem exibicionismos desnecessários do próprio corpo – que reserva com amor apenas para aquele alguém especial.

Dona de um humor pouco estável, ela provavelmente refletirá seu estado de espírito na escolha de suas peças a cada dia, que tendem a variar tanto quanto as fases da lua. Profissionalmente, seu lado conservador ficará evidente através da formalidade de suas peças, sem nunca perder o bom gosto.

Entre familiares, no entanto, é mais relaxada e assume uma postura mais carinhosa. Suas cores são branco, prata e tons suaves. Você se veste de acordo com a sua essência? Veja aqui.

Vênus em Leão

Dramática, entusiasta e orgulhosa, pessoas com Vênus em Leão dificilmente escolherão roupas discretas, com as quais passariam desapercebidas numa festa, reunião social ou profissional.

Divertidas, inteligentes e afetuosas, essas pessoas sentem prazer em ser o centro das atenções, e suas roupas refletem essa característica. Autoconfiante, elas não têm problemas em abusar dos acessórios, experimentar com peças brilhantes (especialmente ouro ou dourado), independente das regras sociais.

O lema dessa pessoa é: “falem mal, mas falem de mim”. Muito criativa, seu figurino será sempre divertido e diferente. A escolha de suas peças de roupa tenderá a ser um reflexo do valor pessoal que essa pessoa atribui a si mesma.

Vênus em Virgem

Muito crítica, analítica e perfeccionista, essa pessoa dificilmente será exagerada ou não-convencional a respeito do próprio vestuário. Tímida e modesta, suas roupas tendem a ser bonitas, estarão impecavelmente limpas e passadas, e sempre combinando entre si, sem nunca trazer demasiada atenção para si própria.

Essas pessoas acreditam que a beleza é algo natural. Portanto, usarão pouca maquiagem, no caso das mulheres, e buscarão roupas que sejam práticas e confortáveis, permitindo-lhes fazer aquilo que sabem de melhor: trabalhar duramente e servir. Nada que chame a atenção ou seja exagerado agradará a Vênus em Virgem.

Quem tem esse posicionamento deseja que sua forma de vestir reflita sua personalidade organizada, exigente e íntegra. As cores mais indicadas são: cinza, azul escuro e marrom. O que seu guarda-roupa revela sobre sua autoestima? Saiba aqui.

Vênus em Libra

Quando está em Libra, Vênus valoriza a beleza e a harmonia. Essas pessoas tendem a ser charmosas, possuem imenso bom gosto e geralmente são bonita e elegantes.

Dificilmente elas estarão mal vestidas, desalinhadas ou chamarão a atenção por sua incapacidade de combinar peças e acessórios. Na verdade, essas pessoas são excelentes conselheiras no que diz respeito a vestuário e estilo.

Devido a tendência à indecisão e à necessidade de compartilhar com os outros, essas pessoas dificilmente sairão para fazer compras sozinhas: a opinião de um amigo sempre a ajuda a escolher as peças que melhor combinam com sua personalidade. Suas cores são: azul e rosa. Roupaterapia: bem-estar vestido

Vênus em Escorpião

Pessoas com Vênus neste signo são intensas, profundas e emocionais. Também são misteriosas e essa aura de mistério tende a se refletir em sua maneira de vestir. Apesar de sua natureza extremamente sexual, essa pessoa preferirá sempre roupas sedutoras, que insinuem mais do que mostrem o próprio corpo, sem jamais ser vulgar.

Em um outro extremo, devido ao seu turbulento mundo emocional, Vênus em Escorpião poderá viver fases onde prevalecerá um estilo de vestir inclinado a tons escuros, numa postura que poderá ser lida facilmente como agressiva quando, na verdade, seu desejo é de autodefesa.

Ao manter os outros à distância, ela está inconscientemente protegendo-se de ser machucada. Sua cor é o vermelho escuro, mas algumas pessoas podem gostar de usar preto.

Vênus em Sagitário

As pessoas com Vênus em Sagitário podem ser facilmente identificadas pela sua atitude alegre, otimista e jovial em relação à vida. Existem, porém, dois tipos de Vênus em Sagitário: aquelas que valorizam muito o intelectual e aquelas que valorizam muito o físico.

Entre as que valorizam o físico, encontramos os amantes de esportes ao ar livre, que estão sempre vestidos de maneira confortável, às vezes com roupas de ginástica, como se estivessem sempre prontos para embarcar na próxima aventura que cruze seu caminho.

Entre os mais intelectuais, encontraremos pessoas vestidas com roupas confortáveis, que lhe garantam liberdade de movimentos, mas que sejam mais formais. Sua cor é o azul escuro. Como perceber e vivenciar sua própria beleza; veja aqui.

Vênus em Capricórnio

Séria, tradicional e conservadora, essa pessoa pode transmitir a impressão de que está sempre vestida para trabalhar. Dona de curvas acentuadas, tende a ser formal na escolha das suas roupas, dificilmente aderindo a modismos.

Prefere roupas mais tradicionais, que não saem de moda nunca e são sempre peças chaves e atuais. Sua maneira de se vestir pode fazer com que aparente mais idade do que realmente tem, mas isso não as incomoda.

Essas pessoas dificilmente estarão insuficientemente vestidas para uma ocasião. Elas podem pecar por excesso de formalidade, mas não por falta. Em alguns casos, podem preferir cores escuras e neutras. Veja aqui tudo sobre Aromaterapia para o guarda-roupa.

Vênus em Aquário

Amistosa, original e sempre à frente do seu tempo, essa pessoa pode combinar roupas que serão moda daqui a 50 anos, mas ninguém sabe. Com isso, suas escolhas podem ser chocantes.

Não por serem vulgares ou por mostrarem muito o corpo, mas simplesmente por serem muito diferentes e parecerem não “encaixar” com os requisitos da ocasião. A questão é que elas não costumam se importar com a opinião alheia: respeitam as escolhas dos demais e esperam que também possam respeitar as suas.

Em sua versão mais tradicional e saturnina, quem possui Vênus em Aquário se vestirá de maneira menos transgressora, mas sempre haverá um componente de inovação em seu figurino, algo que o identifique e que o diferencie dos demais. Suas cores serão sempre as mais vibrantes, principalmente o azul. Moda consciente: como você escolhe suas roupas?

Vênus em Peixes

Quando está em Peixes, Vênus simboliza o amor romântico, que deseja se sacrificar e que não teme o sofrimento. Geralmente bonitas e muito afetuosas, essas pessoas buscam atrair atenção por sua profundidade emocional e não por sua aparência física.

Portanto, suas roupas serão escolhidas de maneira a refletir seu mundo interior. Ou seja, quando estão tristes podem se vestir de uma maneira mais sóbria, com cores escuras.

Por outro lado, a felicidade também será refletida no vestuário, com roupas em cores vibrantes, como exemplo. Por odiarem a ideia de serem vistas exclusivamente como objeto de desejo, serão atraentes em sua maneira de vestir, sem jamais serem ordinárias.

Sua facilidade para identificar o que o outro deseja e espera dela faz com que as pessoas se identifiquem facilmente com sua maneira de vestir, e aprovem suas escolhas. Sua cor é o verde claro.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com