Descubra e exerça seu poder pessoal com base na Numerologia

Você se acha uma pessoa pouco poderosa ou acredita que ter poder é para poucos? Se respondeu sim, talvez esse artigo poderá lhe ajudar. Porque revelarei o motivo de você negar o seu poder pessoal com base na Numerologia. Depois disso, você não mais poderá deixar de usá-lo.

Temos a ideia errônea de que apenas aqueles que ocupam uma posição de liderança ou de autoridade têm poder. Quando, na verdade, todos são detentores de poder pessoal.

Cada um de nós traz uma gama de talentos que, quando desenvolvidos e expressados, geram forte influência sobre a vida das outras pessoas.

Essas qualidades são vistas por meio dos Números de nossos Desafios Numerológicos. Costumo dizer que eles representam nosso lado “super-herói”, porque mostram nossos “superpoderes”.

Duvida? Então, confira aqui seus Números de Desafio e descubra abaixo qual é o seu poder pessoal com base na Numerologia.

Veja qual é o seu poder pessoal com base na Numerologia

Desafio do 1

Seu poder consiste em assumir sua criatividade, vencer a insegurança e conquistar independência. E ter muita coragem, especialmente, para trilhar um caminho diferente, inovador, original. Vale se questionar:

Eu costumo propor novas ideias, vislumbrar vários projetos e iniciar os planos elaborados de modo criativo e inovador? Gosto de sair na frente, competir e ganhar? Sinto prazer em motivar as pessoas, liderando-as?

Desafio do 2

Você tem um dom magnífico a ser desenvolvido: a habilidade de resolver atritos, aparando arestas e sendo justo com as partes conflitantes. Experimente fazer isso com serenidade e maturidade emocional. Vale se questionar:

Eu procuro entender o ponto de vista dos outros e conciliar diplomaticamente pessoas e ideias aparentemente divergentes? Procuro cuidar, ofertar carinho e dar apoio emocional às pessoas?

Desafio do 3

Você tem o poder de emocionar, fazer pensar e inspirar as pessoas através da sua força comunicativa. Então, vale se questionar:

Eu procuro fazer bom uso das palavras ao escrever, falar ou representar? Eu busco colocar um sorriso no rosto de cada pessoa que encontro, demonstrando afeto e bom humor?

Desafio do 4

Seu poder é a capacidade de ser uma presença firme, segura e apoiadora, especialmente para a família, a qual se sente amparada por você. Então, vale se questionar:

Eu procuro planejar, observar os detalhes, organizar e estruturar ações produtivas? Busco assumir responsabilidades e vencer os desafios de forma prática e persistente?

Desafio do 5

Um de seus superpoderes é a versatilidade. Você tem diversos conhecimentos para abrir a mente das pessoas, levando-as a pensar de maneira diferente e sob outras perspectivas. Então, vale se questionar:

Eu procuro exercer minha habilidade de lidar com o público? Busco apresentar soluções rápidas para problemas emergenciais?

Desafio do 6

Você tem o talento de aplicar seus ideais humanitários, gostando de ser útil aos outros ou à alguma comunidade, por meio de um trabalho em equipe. Vale se questionar:

Eu procuro ser uma presença conciliadora na família? Costumo ser chamado para resolver atritos e ser uma presença carinhosa, protetora e harmonizadora – tanto nos grupos que participo quanto na esfera familiar?

Desafio do 7

Além de ter um olhar certeiro que vê além das aparências e uma intuição poderosa, você tem o poder de usar seu saber especializado para ajudar as pessoas. Então, vale se questionar:

Eu busco me aprofundar no estudo de determinada área e sou uma autoridade neste assunto? Procuro ensinar e transmitir meus conhecimentos, fazendo as pessoas entenderem o que antes parecia difícil para elas?

Desafio do 8

Você tem a habilidade executiva de dirigir situações de grande responsabilidade. Sabe lidar com os detalhes, especialmente os mais complexos e relevantes, assim como administrar as finanças. Além disso, ainda possui a determinação de realizar seus grandes planos, por meio de um trabalho em equipe. Sendo assim, vale se questionar:

Eu costumo usar meu poder para organizar e administrar pessoas, talentos, recursos e organizações? Consigo usar minha posição de influência e autoridade para unir pessoas e incentivá-las a encarar com praticidade os desafios da vida?

Desafio do 9

Você tem o poder de servir como uma referência de autossuperação, ética e humanitarismo para as pessoas. Sendo assim, vale se questionar:

Eu busco usar minha natural predisposição para ajudar, servir e ser útil às pessoas? Procuro me doar – seja compartilhando minhas percepções e experiência de vida, seja com gestos prestativos – aos outros?

Agora, o que fazer?

De forma bem resumida, esses são os poderes que o Número presente na posição do Desafio no Mapa Numerológico representa. E sabe qual é o fator que pode lhe impedir de assumir esse seu lado “super-heroi”?

É justamente o medo da responsabilidade de usar sua força pessoal. Esse temor pode ser exemplificado numa passagem do treinamento do heroi Batman, no filme Batman Begins.

Seu mestre, ao prepará-lo para vencer seus medos, lhe disse: “O que realmente teme está dentro de você. Você teme seu próprio poder… o impulso de fazer coisas fantásticas ou terríveis”.

Quando superamos o medo de nosso poder pessoal, comprovamos a força dos dons que carregamos. São belos potenciais para termos uma vida magnífica. E passamos a encará-los e vivenciá-los de um modo muito mais consciente, responsável e disciplinado, tal como Batman fez.

E isso faz toda a diferença, porque nos proporciona um novo nível de satisfação existencial.

Mas e então? Você vai ficar aí acompanhando a saga de seu super-herói favorito pela TV ou nos quadrinhos, ou vai assumir que também é um deles, repleto de poderes que clamam para serem usados?

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô.Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br