Entenda a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes

O aspecto exato da grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes será nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2022, exatamente às 11h42min. Mas esse trânsito já pode ser sentido, percebido e vivenciado entre 7 e 17 de abril.

O encontro do planeta que tudo expande (Júpiter) com o astro idealista e sonhador (Netuno) já costuma ser intenso, mas, neste ano, tem um grandíssimo diferencial: ambos estarão no signo que regem, que é o signo de Peixes. Os dois planetas se encontram a cada 13 anos, porém raríssimas vezes acontecem neste signo tão especial.

A grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes se repete a cada 166 anos (então, depois de 2021 isso só vai acontecer de novo em no ano de 2188!).

Uma conjunção astrológica (entenda aqui) ocorre quando dois planetas estão a uma distância entre 0 graus e 10 graus entre si num Mapa Astral. A conjunção exata é quando eles se aproximam a ponto de não haver abertura de ângulo entre os planetas envolvidos.

Neste artigo, o Personare ouviu as diferentes visões de quatro astrólogos – Marcia Fervienza, Naiara Tomayno, Vanessa Tuleski e Yub Miranda – sobre a grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes para que você possa aproveitar ao máximo esse evento astrológico de tamanha magnitude.

A grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes: quatro visões astrológicas

Em toda conjunção, há uma fusão das características dos astros aspectados. No caso de Júpiter e Netuno, ambos são regentes de Peixes (Júpiter é o regente tradicional e Netuno o regente moderno), por isso, os temas dos planetas e do signo podem ficar ainda mais fortes.

Mas os significados e o modo como é vista a grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes podem variar um pouco, conforme a interpretação de cada astrólogo. Veja a seguir quatro visões sobre a data.

Vanessa Tuleski: “Retorno do ciclo de 1856”

A grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes não é um encontro astrológico qualquer. Sabe quando aconteceu neste signo pela última vez? Em 1856! “Em 30 de março daquele ano, com Vênus, Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes, o Tratado de Paris pôs fim à Guerra da Crimeia, consagrando a derrota da Rússia diante da Inglaterra e da França, aliados pela primeira vez depois de setecentos anos”, detalha a astróloga Vanessa Tuleski.

Alguma coincidência com o momento histórico de 2022 e os conflitos envolvendo Rússia, Ucrânia e as sanções financeiras atuais?

“Em retornos de ciclos, temos também retornos de questões históricas ligadas àquele ciclo. Um ano depois do encontro de Júpiter e Netuno em Peixes, o signo da espiritualidade, em 1857, nascia o Espiritismo de Allan Kardec, que, inicialmente, foi muito combatido na Europa e que foi fincar suas raízes, ironicamente, muito além do Oceano Atlântico, no nosso país. Uma conjunção deste porte semeia começos, que talvez estejam invisíveis agora, mas que serão vistos depois”, diz Vanessa.

Em 2022, explica Vanessa, pode haver aumento da fé, fazendo com que as pessoas possam voltar a sonhar e a acreditar. “Neste momento, shows, espetáculos e tudo o que leve a uma elevação de vibração e encantamento podem ser de uma importância muito grande. A conjunção expande a arte, a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, a poesia, a conexão espiritual, a empatia, os simbolismos. No plano coletivo, fomenta ajudas solidárias e empatia, algo importante em um contexto coletivo bastante complicado por perdas econômicas decorrentes da pandemia e seus desdobramentos”.

Naiara Tomayo: “O perigo são os exageros”

Essa conjunção especificamente é muito especial, mas é positiva ou não? A astróloga Naiara Tomayo conta que enquanto quadraturas são aspectos tensos e trígonos são fluídos, a conjunção já depende de outras condições. E é por isso que é tão difícil responder se Netuno e Júpiter passando por Peixes, ao mesmo tempo, é algo ruim ou é bom.

“Empatia e entendimento da humanidade como um todo, maior interesse pela espiritualidade; apesar de ser um período curto, podemos observar algum avanço ou evento no qual alguma cura recente ou vacinas se evidenciam; produção e criatividade nas Artes e cultura.

Mas o perigo é observarmos exageros, aumento da manifestação de variantes da Covid-19 (pois Netuno é um grande significador de algo que pode se espalhar); aumento de acidentes com água; disputas no sentido de arrogância intelectual e moral entre pessoas religiosas e da espiritualidade; fake news, confusão nas informações e dificuldade de compreensão prática, com excesso de sensibilidade, escapismo e vícios”, explica Naiara.

Marcia Fervienza: “Milagres ou ilusões”

A astróloga Marcia Fervienza explica que esse aspecto poderoso fala de empatia e sonhos e pode trazer promessas enormes (Júpiter) de materializações de sonhos (Netuno) onde nem o céu é o limite (Peixes), mas que é preciso cuidado para não escorregar nessa energia e ser enganado por ela.

“Embora comumente pensemos em Peixes desde uma perspectiva espiritual, na verdade, são as ações mundanas que orientam e definem seu propósito. Vimos seus efeitos coletivamente na guerra na Ucrânia, com um grande senso coletivo de compaixão e unidade. Por outro lado, precisamos lembrar que foi durante um trânsito de Netuno em Peixes que vimos a expansão rápida e sem limites da Covid-19, em 2021”, conta Marcia.

“Em nossas vidas pessoais, muitos estão lidando com pessoas que estão buscando ajuda ou uma compreensão mais profunda. Aproveite para reavaliar alguns valores e considerar como você está vivendo o lado mais etéreo e espiritual da vida. E não esqueça que, embora essa energia seja uma energia típica de milagres, cada signo será afetado por essa energia de maneira diferente – favorável ou de possível enganação ou ilusão.”

A dica é: “faça o que puder para ajudar as pessoas, sem subjugar seu ego ou ignorar suas próprias necessidades. Aproveite para reavaliar alguns valores e considerar como você está vivendo o lado mais etéreo e espiritual da vida.”

Yub Miranda: “Começa um novo ciclo de 12 anos”

“Essa grande conjunção pode representar, por um lado, uma enorme (Júpiter) decepção ou desilusão (Netuno em Peixes). Por outro, tende a indicar o potencial de uma satisfação gigante, tal como alcançando algum sonho”, explica o astrólogo e numerólogo Yub Miranda.

Dependendo de qual Casa você tem Peixes no Mapa Astral (descubra aqui!), é possível vivenciar AMBAS tendências. Ou seja, numa mesma área da sua vida, você pode tanto passar por essa decepção, quanto — a partir dela — nos direcionar a vivenciar um grande sonho.

“Lembro que é uma CONJUNÇÃO. Conjunção representa um NOVO CICLO. E, portanto, temos a oportunidade de iniciar uma etapa na nossa vida direcionada para atingir esse objetivo sonhado. É um ciclo que vai durar 12 anos. Então, vamos lançar ótimas sementes nesta área de sua vida, a fim de podermos durante esse tempo desfrutar da gratidão na vivência desse sonho”, explica Yub.

Como você pode sentir a grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes

Todas as pessoas vão sentir a conjunção em alguma área da vida, conforme explicaremos a seguir. De acordo com a astróloga Naiara Tomayo, as pessoas com signos de água forte no Mapa (Peixes, Câncer e Escorpião) a conexão com os sentimentos e a intuição pode te ajudar a acessar esse seu lado. Já as pessoas de signos mutáveis (Virgem, Gêmeos e Sagitário) terão de tomar um cuidado extra com os exageros.

Segundo a astróloga Marcia Fervienza, os nativos que mais tendem a se beneficiar são os nascidos no último decanato dos signos de Touro, Câncer, Escorpião e Capricórnio. E os que precisam estar mais atentos com possíveis ilusões e desilusões são os nativos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes.

Veja as dicas práticas da Naiara para que todo mundo, independentemente do signo, possa aproveitar a grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes:

Trabalhe sua intuição: faça meditações, trabalhos terapêuticos, e reserve momentos no seu dia para se conectar com você! Acesse Oráculos: com uma intuição mais desperta e a espiritualidade em alta, consultas a oráculos, como o Tarot do Dia, podem trazer respostas satisfatórias. Estude: a vontade de expandir a consciência e sabedoria aumenta, se houver a oportunidade de fazer algum curso sobre espiritualidade, autoconhecimento, o mundo holístico, como um curso de Tarot para fazer suas próprias consultas, pode ser ainda mais alinhado. Viaje ou planeje uma viagem: é interessante pensar no fator dos acidentes com água e buscar locais seguros, mas pode haver até procura maior de lugares perto das águas. Esse aspecto favorece fazermos viagens com propósito, mas é importante observar a confusão na compra e reserva de passagens. Invista nas Artes e imaginação: podemos usar a Arte como forma de comunicação até no nosso trabalho. Para quem trabalha com algum lado artístico pode ser um período produtivo. Pode ser interessante fazer algo terapêutico ou para se distrair apenas. Faça terapias holísticas e de cura energética: essas terapias podem ter seu resultado amplificado, procure bons terapeutas e aproveite! Se conecte aos sentimentos e à empatia: podemos ter mais sensibilidade para compreender e processar nossos sentimentos nesse período. Ofereça e peça ajuda se estiver precisando: aproveite, pois as pessoas podem estar com mais empatia e propensas a ajudar.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br