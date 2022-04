No Dia Mundial da Atividade Física, comemorado anualmente em 6 de abril, que tal conhecer uma nova prática, que pode ser feita em qualquer lugar e tem muitos benefícios? Vamos te apresentar o Yoga e para que serve.

Além de exercitar o corpo, o Yoga trabalha também a respiração, o relaxamento e a expansão da consciência. Seu principal objetivo é transferir para o dia a dia os ensinamentos e o autoconhecimento adquiridos durante a prática.

Quer saber mais sobre o que é o Yoga? Confira aqui neste guia. A seguir, veremos mais sobre para que serve e os benefícios da prática.

Yoga, para que serve?

Yoga tem como objetivo principal despertar a sensação de bem-estar, por meio de técnicas de respiração (Pranayama), posturas e movimentos físicos (asanas) e meditação. Dependendo do tipo de Yoga e do seu objetivo, é possível encontrar muitos motivos para praticar.

Na sequência listamos 6 objetivos do Yoga.

1. Yoga serve para reduzir a ansiedade

Ansiedade é uma agitação causada por excesso de energia que precisa ser descarregada corretamente. A prática do Yoga pode ajudar as pessoas que estão com muitos pensamentos ao mesmo tempo. Ao final do exercício, faz-se uma respiração polarizada que equilibra as energias e o corpo. Conheça aqui posturas de Yoga para ansiedade.

2. Yoga serve para amenizar incômodos do ciclo menstrual

O Yoga é um aliado tanto na TPM, quanto durante a menstruação, amenizando tensões musculares, cólicas e irritações. Além disso, ajuda a equilibrar as emoções, tonificar o fígado, equilibrar o sistema endócrino e, assim, ajuda a regularizar o ciclo menstrual. Veja aqui dicas e posturas de acordo com o seu ciclo menstrual.

3. Yoga serve para amenizar dores no corpo

A prática de Yoga serve para aliviar o desconforto no corpo também. Como não é sempre que temos disponibilidade para uma hora de prática, vale a pena aprender algumas posturas que ajudam a aliviar tensões na cabeça, pescoço e ombros. Confira aqui dicas que podem ser feitas em casa ou até mesmo no trabalho.

4. Yoga serve para emagrecer

Determinadas asanas são boas para detoxificação do corpo, para a massagem interna dos órgãos e, por ser um exercício físico, o Yoga já ajuda quem quer emagrecer. Mas o Yoga faz mais: ele amplia o autoconhecimento e a consciência corporal, o que impacta em toda a vida, desde escolhas alimentares, qualidade do sono e disposição em geral.

5. Yoga serve para tratar depressão

Para lidar com a doença, é preciso acompanhamento psicológico, mas práticas como o Yoga podem complementar o tratamento e ajudar a diminuir e aliviar os sintomas, como cansaço excessivo, ansiedade, insônia, tristeza profunda, irritabilidade e dores. Veja aqui como usar o Yoga para tratar depressão.

6. Yoga serve para aumentar imunidade

Você sente que está com a imunidade baixa? Ou quer fortalecer ainda mais sua imunidade para proteger sua saúde? Veja aqui alguns asanas, que são posições de Yoga, para diminuir o estresse e melhorar o sistema imunológico, que você pode fazer em qualquer cantinho da sua casa.

7. Yoga serve para melhorar o relacionamento

Que tal praticar Yoga com seu par? Divirtam-se, apoiem-se e sejam apoiados, colaborem, sintam a energia. Unam-se, integrem-se. É uma ótima oportunidade para se conhecerem melhor! Conheça aqui posturas de Yoga para praticar a dois.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

