Astrologia e esporte: qual atividade física combina com você?

Qual atividade física combina com você? No Dia Mundial da Atividade Física, celebrado anualmente em 6 de abril, que tal fazer essa reflexão e, quem sabe, tirar a preguiça do corpo e encontrar uma modalidade que você curta e consiga persistir? Te ajudamos com isso ao unir Astrologia e esporte.

No Mapa Astral, a atividade física indicada para cada pessoa está presente na Casa 5. Ou seja, significa que o esporte que mais combina com você não se refere ao seu signo solar, esse que todo mundo conhece só de saber o dia e o mês de nascimento. É preciso conferir o signo que você tem na Casa 5. Entenda aqui o significado de todas as casas astrológicas.

Para saber o signo da sua Casa 5 e descobrir qual atividade física combina com você, siga esse passo a passo:

Primeiro, acesse o seu mapa astral no Personare gratuitamente aqui. Veja a mandala do seu mapa. É como na figura ao lado. Perceba que sua mandala está dividida em 12 partes, cada uma delas identificada por um número de 1 a 12. Essas partes são as casas astrológicas. Casa casa começa em uma linha cinza escuro. Você viu? Olhe a linha em que a casa 5 começa no seu mapa. Essa linha é a cúspide. Veja qual é o signo que está a partir da cúspide. O exemplo ao lado mostra que a casa cinco está em Touro. Depois de identificar o signo que está no início da sua casa 5, veja abaixo os esportes que mais combinam com você.

Signos de Fogo: competitivos

Áries na Casa 5

Lutas podem ser ótimas atividades esportiva para você, como artes marciais. Áries na casa 5 indica espírito esportivo de liderança. Possivelmente, você se abre fácil a novos desafios e competições.

Leão na Casa 5

De modo natural, você pode ocupar o centro do palco e receber vários méritos por seu desempenho. A possibilidade de seu resultado esportivo gerar críticas podem ser um problema para você. Seu espírito esportivo é repleto de nobreza.

Sagitário na Casa 5

Esportes repletos de aventuras e viagens são perfeitos para o estilo sagitariano. Grandes caminhadas, fazer trilhas, escalada são atividades que tendem a ganhar sua preferência.

Signos de Terra: lutas e natureza

Touro na Casa 5

Esportes baseados na resistência, na força física e na capacidade de carregar pesos, por exemplo, são ótimos para quem tem Touro na Casa 5. Se você é do tipo que curte academia, veja quem você é quando treina aqui.

Virgem na Casa 5

Quem tem Virgem na Casa 5 pode gostar de planejar detalhadamente as atividades físicas. Costuma organiza rotinas, dietas e táticas eficientes e produtivas para ter desempenho excelente.

Capricórnio na Casa 5

Condições que exigem resiliência, disciplina e superação de limites e de frustrações, são apropriadas para quem tem Capricórnio na Casa 5.

Signos de Ar: raciocínio e interação

Gêmeos na Casa 5

Tennis, tennis de mesa, boxe, sinuca e esportes que envolvam as mãos podem ser ótimos para quem tem Gêmeos na casa 5.

Libra na Casa 5

Estar em dupla pode ser super bacana para quem tem Libra na casa 5. Competir sem contato físico, mas com outras pessoas, como tennis e vôlei, costumam agradar.

Aquário na Casa 5

Participar de uma equipe ou time costuma ser uma marca de quem tem Aquário na Casa 5. Pode ter desempenho e estilo bem original, diferente, até mesmo excêntrico e rebelde no esporte. Costuma inovar ou chocar como esportista.

Signo de Água: apaixonados

Câncer na Casa 5

Câncer está ligado à união, por isso ter esse signo na Casa 5 indica que você pode gostar muito de fazer parte de uma equipe ou time. Pode gostar de atuar em posição defensiva e de apoio.

Escorpião na Casa 5

Costuma gostar de exercícios que exijam muito de você e se dedica de corpo e alma ao seu esporte favorito. Pode ter intensa paixão por sua atividade esportiva. É o tipo de pessoa que tem potencial para atingir grandes conquistas.

Peixes na Casa 5

Fazer parte de um time, assim como se unir a outras pessoas sintonizadas no mesmo ideal, como vencer competições esportivas com seu time. É do tipo que precisa de muita inspiração para praticar esportes.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br