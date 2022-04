Dia dos Filhos: Astrologia revela como é sua relação com eles

No Dia dos Filhos, a Astrologia revela o tipo de pai ou mãe que cada pessoa será ou é e qual relação terá ou tem com seus filhos ao longo da vida. Que descobrir? Basta saber o signo que se encontra na sua Casa 5 astrológica, pois é ela que revela sua relação com os filhos.

Para isso, descubra aqui gratuitamente no seu Mapa Astral qual signo está posicionado na sua Casa 5. Depois confira abaixo como você, seus pais ou seus amigos tendem a lidar com esta relação parental.

Casa 5 em Áries

Pessoas com esta combinação costumam ter poucos filhos. Quando se tornam pais ou mães, porém, costumam ser muito generosas, ainda que impacientes. Tendem a ensiná-los a serem autônomos desde pequenos e, quando os filhos crescem, costumam ter uma relação leve e amigável com eles. Confira aqui dicas para buscar o equilíbrio com filhos adolescentes.

Casa 5 em Touro

Pessoas com esta combinação costumam ser muito presentes na rotina dos próprios filhos. Muito amorosas, trabalham duro para oferecer à prole uma vida na qual nada lhes falte, tanto material como emocionalmente. São extremamente protetoras em relação à própria cria. Qual o momento certo para ampliar os limites das crianças? Leia aqui!

Casa 5 em Gêmeos

Pessoas com esta combinação tendem a explicar todos os seus porquês aos filhos. Costumam desfrutar mais da relação quando os filhos já são grandes o suficiente para conversar com elas. Além disso, podem ter um desejo oculto de que seus filhos sejam cultos e intelectualizados.

Casa 5 em Câncer

Apesar de ter um instinto maternal ou paternal aguçado, pode ser difícil para essas pessoas canalizarem esse amor que sentem pelos filhos e usá-lo para orientá-los em seu crescimento. Estas pessoas são as mais devotadas aos filhos e a quem amam.

Casa 5 em Leão

Pessoas com esta combinação adoram ficar rodeadas pelos filhos e precisam sentir orgulho deles. Como são competitivas e gostam de vencer, elas podem acabar orientando os filhos a seguirem carreiras ou atividades. Veja aqui como oferecer equilíbrio aos filhos.

Casa 5 em Virgem

Pessoas com esta combinação tendem a ser muito presentes na rotina dos filhos, detalhistas no cuidado com eles, e exigentes a respeito de sua performance. Esta exigência pode fazer com que os pequenos se tornem adultos trabalhadores ou, em outro extremo, bastante inseguros a respeito das próprias capacidades.

Casa 5 em Libra

Pessoas com essa combinação tendem a manter uma relação mais mental e intelectual com os filhos. Sua falta de afinidade com tudo que envolve os primeiros anos de vida faz com que estas pessoas desfrutem mais da relação com os filhos quando estes já são mais velhos e independentes. Ho’oponopono para seus filhos; conheça aqui.

Casa 5 em Escorpião

Estas pessoas tendem a ser protetoras e possessivas no que se refere aos filhos. Por ciúme da própria cria, podem ter dificuldade em aceitar dividir os filhos com a pessoa parceira. Também são generosas ao oferecer aos filhos tudo aquilo que eles necessitam. Entenda a fase do seu filho com ajuda da Numerologia.

Casa 5 em Sagitário

Pessoas com esta combinação costumam ter uma relação muito próxima com os próprios filhos. São apaixonadas pela própria cria e geralmente os filhos também são apaixonados por elas. O amor dessas pessoas é caloroso e aconchegante, sem sufocar. Veja aqui como fazer Yoga para pais e filhos.

Casa 5 em Capricórnio

As pessoas com esta combinação são extremamente orientadas ao cuidado dos próprios filhos, mas não costumam ser muito carinhosas. Os pequenos terão acesso desde o início às melhores condições. Também podem ser muito severas com o cumprimento de regras e disciplina. Pais muito rígidos podem minar a autoconfiança de seus filhos e gerar pessoas inseguras; leia mais aqui.

Casa 5 em Aquário

Pessoas com esta combinação não costumam ser muito orientadas à maternidade ou paternidade. Ter filhos pode não estar entre as suas prioridades, mas se os tiver, se relacionarão melhor com eles quando forem adultos. Se interessar, reflita sobre não querer ter filhos com este artigo.

Casa 5 em Peixes

Pessoas com esta combinação podem ter vários filhos e possivelmente nutrirão uma relação profundamente amorosa com eles, quase idealizada. Os filhos podem ser, ainda, suas fontes de inspiração criativa. Dicas de atividades divertidas para fazer com as crianças.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com