Vale a pena escolher o signo do bebê planejando o parto?

Os astrólogos são consultados frequentemente para opinar sobre a data de nascimento das crianças e sobre qual será o signo do bebê. Mães que já pretendem fazer cesariana muitas vezes perguntam qual de determinados dias pode ser o melhor para marcar a cirurgia.

Não há problema nenhum neste tipo de escolha, desde que fique dentro das regras do bom senso. Por exemplo, a condição de prematuridade de um filho por si só já fugiria deste critério de bom senso.

Há alguns anos essa polêmica da escolha do signo do bebê ficou em destaque quando a atriz Ana Paula Tabalipa deu entrevista ao antigo site Ego e afirmou que decidiu antecipar o parto de um de seus bebês para que nascesse com o Sol em Leão e não em Virgem. O menino nasceu quase prematuro e precisou ficar na UTI por alguns dias.

De fato, o nenê veio ao mundo sob o signo de Leão, como a atriz desejava, mas com o Ascendente e a Lua em Virgem. A própria Ana Paula contou que o menino apresentava fortes características do Virgem. “Ele é hiper metódico, completamente diferente de mim”, disse ela na ocasião.

Estou grávida e quero escolher o signo do meu bebê

Não tem nada de errado com isso. Logo mais a gente explica o que mais vem além do signo do bebê, mas se, ainda assim, você quer que sua criança nasça com o Sol em determinado signo, aqui está a data que o Sol entrará em cada signo em 2022:

Bebê que nasce em janeiro: até dia 19/01, a criança nascerá em Capricórnio, mas às 23h39min desse dia o Sol entra em Aquário. Bebê que nasce em fevereiro: até o dia 18/02, será de Aquário e, depois das13h43min desse dia, será de Peixes. Bebê que nasce em março: até o dia 20/03, será de Peixes. Depois das 12h33min desse dia, será de Áries. Bebê que nasce em abril: quem nascer até as 23h24min do dia 19/04, será de Áries. Depois desse horário, será de Touro. Bebê que nasce em maio: se o parto for até o dia 20/05, o bebê será de Touro. Nesse dia, o sol muda para Gêmeos às 22h22min, Bebê que nasce em junho: bebês geminianos nascem até a madrugada do dia 21/06. Nesse dia, depois das 06h13min, o bebê será de Câncer. Bebê que nasce em julho: cancerianinhos nascem até 22/07. Mas se for depois das 17h06min desse dia, então serão de Leão. Bebê que nasce em agosto: se o parto for até os primeiros minutos do dia 23/08, o bebê será de Leão. Nesse dia, às 00h16min o Sol entra em Virgem. Bebê que nasce em setembro: até as 22h03min do dia 22/09, será de Virgem. Depois desse horário é de Libra. Bebê que nasce em outubro: até dia 23/10, a criança nascerá em Libra, mas às 07h35min desse dia o Sol entra em Escorpião. Bebê que nasce em novembro: quem nascer até as 05h20min do dia 22/11, será de Escorpião. Depois desse horário, será de Sagitário. Bebê que nasce em dezembro: sagitarianinhos nascem até 21/12. Mas se for depois das 18h48min desse dia, então serão de Capricórnio.

Mas atenção: se o bebê nascer em outro ano, ele pode ter outro signo. Isso porque o dia que um signo inicia ou termina pode sofrer leves variações anualmente. Entenda aqui!

O que vem além do signo do bebê?

Quem planeja o signo do bebê precisa levar em conta que não basta escolher dia e hora. Muitas vezes, o turno do nascimento é determinado pelo profissional obstetra. E isso influencia o signo Ascendente, que muda a cerca de duas horas.

O signo Ascendente, como na prática comprovou Tabalipa, é muito importante, porque é aquele que está nascendo no horizonte leste junto com a criança, e que inaugura o que seria a casa 1 do mapa astral do bebê.

Aliás, você conhece o big 3 da Astrologia? As posições-base da nossa personalidade são Sol, Ascendente e Lua (leia mais aqui).

A Casa 1 do mapa astral marca a maneira de manifestar a personalidade e as motivações da pessoa. Na maioria das vezes, a possibilidade de escolha se restringe ao dia. Com isso, você consegue até calcular alguns planetas e signos, porém pode ter dificuldade a Lua, que é o astro mais rápido da Astrologia.

Você acha que está no controle do signo do bebê, ou até do mapa, e até acha que vai dar para controlar a Lua. Só que ela anda tão rápido que vai fazendo contato com outros planetas, o que pode ser bastante desafiador. Com isso, será mesmo que vale a pena?

Por que um signo e não outro?

Por que um signo seria melhor que o outro? Os 12 signos são necessários e nenhum é melhor que o outro. Todos têm defeitos e qualidades. Gostemos ou não, o mundo precisa tanto de pessoas diferentes com dons diferenciados.

O Mapa Astral é um sistema complexo, em que todos os planetas têm impacto importante sobre a personalidade, e não somente o Sol.

Para a Astrologia, o Sol é considerado como o papel da pessoa no mundo. Mas o signo solar é muito mais do que um só signo. Veja a imagem abaixo.

A pessoal nasceu com o Sol em Câncer, mas na casa 10. Ou seja, sua personalidade é marcada por características cancerianas com questões ligadas a essa casa, que lembra Capricórnio. Além disso, seu sol está em harmonia com Netuno, que traz outras nuances.

Viu? Não basta apenas pensar no signo solar. Há muitas complexidades envolvidas no mapa da pessoal. E só falamos de Sol. Ainda há contatos entre outros planetas, tensões e conjunções, que formam a personalidade desse bebê.

Além disso, o mapa não conta tudo sobre alguém. O mapa indica potenciais, e não traz verdades prontas, porque as pessoas são altamente criativas, adaptáveis e têm livre arbítrio. A prova disso que crianças gêmeas muitas vezes têm mapas muito parecidos e, ainda assim, expressam grandes diferenças entre si.

A mãe e o pai no mapa astral do bebê

Outra questão importante é que há um mistério natural e também astrológico na relação de mães, pais e crianças. A meninada sempre ensina algo aos responsáveis. Aprende-se tanto com as diferenças quanto com as semelhanças.

O mistério astrológico é que, com frequência, os mapas astrológicos familiares se interconectam. É muito comum que, sem qualquer premeditação, uma criança nasça com a Lua exatamente no mesmo signo em que a mãe tem o Sol, por exemplo. A Lua, para a Astrologia, é o símbolo da mãe. Ou então que o Ascendente da criança seja o signo solar do pai, que é representando pelo Sol.

Além disso, outros fatores astrológicos podem se repetir no mapa de diferentes pessoas de uma mesma família, como se fossem marcas compartilhadas.

Escolher ou não escolher o signo do bebê: eis a questão

Então você que planeja ter filhos fará o quê? Se a mulher deseja ter parto normal, tenha e confie que a criança virá de acordo com o momento da família, e o mapa, de alguma forma, vai refletir isto. Os mapas acabam se conectam, lembra?

Se você quer ter cesariana, e se sentir esta intuição ou desejo de escolher o signo do bebê, pode fazer uma consulta de data, mas tente não se apegar a isso como se fosse a solução para todos os problemas. Não é!

Ninguém vai prejudicar seu bebê porque por causa do signo. A criança virá ao mundo quando tiver de vir. E vem sempre para ensinar e aprender com você.

Você pode usar o Mapa Astral do bebê para entender as tendências da personalidade e ajudar, ao longo da vida, a usar bem os potenciais e ajudar nos desafios que podem surgir, não importa se o signo do bebê seja Virgem, Leão, Câncer ou Touro.

Cada signo tem um dom especial e o mais bacana será conhecer quais são os dons do seu bebê e como dar suporte em suas possíveis lacunas ou dificuldades, e tudo sem deixar de reconhecer que a criança também precisa aprender sobre a vida.

