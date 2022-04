Como reduzir o estresse com Aromaterapia

Muito já se sabe sobre as consequências maléficas do estresse em nosso corpo, mente e espírito. Uma opção prática e barata é reduzir o estresse com a Aromaterapia.

Cientistas de todo o mundo vêm fazendo experimentos com a Aromaterapia, e os óleos essenciais já provaram ter o mesmo efeito que alguns calmantes.

Já conseguiram acalmar pacientes em salas de espera de dentistas, ter efeito semelhante a medicamentos que combatem a ansiedade, amenizar a síndrome de burnout e até reduzir o mal-estar de pessoas que se recuperam de cirurgias.

Sabendo de tudo isso, que tal fazer da Aromaterapia sua aliada na luta contra o estresse? Antes de mais nada, saiba tudo sobre Aromaterapia aqui.

Por que combater o estresse

Uma das visões mais interessantes da Psicologia é que não é nossa vida que tem que mudar, mas sim o modo como lidamos com ela.

Exemplos disso são o estresse, a correria e os desafios cotidianos: de que adianta esperarmos a vida ficar calma para viver bem? Não é assim que funciona. Temos que aprender a lidar com a tempestade enquanto ela não passa, porque depois fica fácil.

É do conhecimento de todos que o estresse está relacionado com grande parte das doenças atuais, com a imunidade e também tem relação direta com transtornos de ansiedade, burnout, depressão e com a síndrome do pânico, entre outros, além de prejudicar nossas energias.

Como reduzir o estresse com a Aromaterapia

Para reduzir os batimentos cardíacos, aquietar a mente e relaxar, sugiro alguns óleos essenciais, que podem ser utilizados isoladamente ou em sinergias/blends (misturados entre si):

Óleo essencial de lavanda: com seu cheirinho típico e suave, este óleo é um clássico contra a ansiedade e o estresse, além de combater a insônia. Ótimo para levar na bolsa em caso de emergências e para usar no quarto, antes de dormir. Óleo essencial de laranja: a laranja produz um dos óleos mais poderosos e coringas: um verdadeiro tônico emocional. Sua ação sedativa é incrível, assim como sua ação diante da sensação de descontrole, de raiva e de tristeza. Como este óleo ajuda a relaxar mas não causa sonolência, é ideal para usar ao acordar e durante o dia para espantar a preguiça. Como ele pode trazer manchas na pele caso entre em contato com o Sol, a dica é utilizá-lo em um difusor de ambientes e, caso queira usar em creme ou óleo de massagem, faça isso à noite. Óleo essencial de limão: bastante utilizado no combate ao estresse, esse óleo também melhora nossa capacidade de concentração e a clareza de ideias. Ideal para utilizarmos durante o trabalho. Cuidado ao usá-lo durante o dia, este óleo pode manchar a pele quando em contato com a luz solar. Óleo essencial de gerânio: o óleo de gerânio é um dos melhores para amenizar o estresse, a irritabilidade e a ansiedade. Traz equilíbrio, serenidade, estabilidade emocional e é ideal para ser usado na TPM (veja mais dicas naturais aqui). Óleo essencial de hortelã-pimenta: esse óleo essencial tem tanto potencial para combater o stress que foi até mesmo utilizado em estudos científicos para amenizar os efeitos do burnout. Além disso, ameniza a intolerância, os medos e a irritabilidade. Estimula a memória, a concentração, alivia as dores de cabeça e tensionais. Óleo essencial de benjoim: esse óleo tão tradicional é indicado para aqueles dias em que estamos fora de controle, pois proporciona equilíbrio emocional, sensação de acolhimento e tranquilidade. Seu aroma é bem peculiar e lembra meditação, templos e igrejas. Coloque no aromatizador enquanto medita, se acalma e tenta voltar aos eixos.

Como utilizar os óleos essenciais para combater o estresse

No difusor pessoal/colar aromatizador: 3 gotas do óleo essencial escolhido. No difusor de ambientes: 14 gotas de óleo essencial escolhido. Se quiser fazer um blend, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos. Para uma massagem relaxante: em uma colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva ou creme hidratante, pingue 7 gotas do óleo essencial escolhido. Se quiser fazer um blend de óleos essenciais, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos. Massageie o corpo com movimentos circulares, dando prioridade à região do pescoço, peito, ombros e costas.

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com