Quando comecei a estudar Numerologia, percebi como a minha vida, a sua, a de todos nós é colorida pelos números. Desde quando acordamos até a hora de dormir, cada atividade do dia tem algum número ou sequência numérica a ela associado. Sabia que podemos analisar até a Numerologia da placa do carro?

O exemplo mais evidente que ocorre na nossa primeira experiência do dia são as horas. Acordamos em determinado horário, temos os números de nossa casa, de nosso apartamento, do prédio onde trabalhamos.

Sem contar CPF, Carteira de Identidade, de Habilitação. Enfim, os números nos acompanham fielmente a cada instante da vida. Mas o que eles representam sobre nós?

Hoje abordaremos especificamente a Numerologia da placa do carro. Mas a Numerologia pode sugerir tendências sobre sua vida e ajudar você a se conhecer melhor, entre elas:

Numerologia da placa do carro

Vamos ao ponto deste artigo. Como uma placa é formada por letras e números, para descobrir sua simbologia, precisamos somar o valor numérico das letras com o de cada algarismo. Para fazer essa soma, precisamos nos orientar pela Tabela Pitagória, veja abaixo.

Tabela Pitagórica

A=1 / J=1 / S=1

B=2 / K=11 / T=2

C=3 / L=3 / U=3

D=4 / M=4 / V=22

E=5 / N=5 / W=5

F=6 / O=6 / X=6

G=7 / P=7 / Y=7

H=8 / Q=8 / Z=8

I=9 / R=9

Repare que a letra K e a letra V, por terem os números mestres 11 e 22 como valor simbólico, não são reduzidas para 2 e 4, respectivamente, quando aparecem na placa de um carro.

Então, como exemplo, vamos supor que a placa de um carro seja KMN 2345. Somaremos o 11+4+5 +2+3+4+5 = 34. Somamos os algarismos 3+4 = 7. A Numerologia dessa placa tem como símbolo o Número 7. São as características desse número que marcarão a sua circulação pelas ruas que transitar.

Confira a seguir os significados básicos da Numerologia da placas do carro:

Carros de Numerologia 1

Podem predispor o motorista a ser bem competitivo no trânsito. Afinal, o 1 quer ser o primeiro, o mais rápido. Também pode ser um carro diferente, com um toque bem original, que reflita um traço peculiar de seu condutor, tal como um adesivo ou um acessório que seja a “cara” de seu dono.

Carros de Numerologia 2

São carros excelentes para casais. Ou para quem divide o automóvel com outra pessoa. Muitos taxistas dividem o preço de um carro e também o uso do mesmo, com cada dono dirigindo em determinado turno do dia. São carros também que podem dar constantes problemas técnicos em certos detalhes ou ter uma potência diminuída.

Carros de Numerologia 3

Muito apropriados para transportar crianças, pois o 3 é o símbolo da criança, da jovialidade. Escolares voltados para o transporte infantil estarão mais propícios de ser requisitados por alunos se tiverem o 3 como soma do valor numérico das letras e algarismos da placa.

São carros que andam com mais facilidade, fluindo por aí. Carros de mensagem falada, telegramas cantados ou mesmo de festas infantis se dão bem com essa simbologia.

Carros de Numerologia 4

Favoráveis para empresas, principalmente aquelas cujos funcionários precisam se locomover para resolver negócios. O Número 4, sugere produtividade e desempenho profissional. Essa simbologia de placa também é positiva para coletivos (ônibus).

Carros de Numerologia 5

São aqueles carros sempre em movimento, que rodam o dia todo: seus condutores o utilizam para trabalhar, levar crianças à escola e atividades extracurriculares.

As quilometragens dos carros de simbologia 5 tendem a atingir altos valores rapidamente. Podem zerar o marcador com mais facilidade que outros carros. No quesito velocidade, são equivalentes aos carros de numerologia 1.

Carros de Numerologia 6

Apropriados para serviços sociais, burocráticos e médicos. Placa favorável para ambulâncias, carros de emergência, de reboque ou do governo.

E ainda para empresas da área de saúde, tais como da indústria farmacêutica ou mesmo de laboratórios que vão até os pacientes coletar sangue e fazer exames. Também podem ser carros de empresas de nutrição, que fazem e entregam refeições, bolos, lanches.

Carros de Numerologia 7

Excelentes para centro de formações de condutores, as famosas auto-escolas. Porque o 7 representa o ensino, a especialização técnica.

Portanto, placas com essa simbologia são excelentes para aqueles que estão aprendendo a dirigir. Ou mesmo a serviço de faculdades ou de empresas que fazem serviços bem técnicos, como as floriculturas, por exemplo.

Placas indicadas também para carros que demandam discrição, silêncio ou mesmo segredos, tais como de funerárias e certos órgãos do governo que transportam documentos altamente secretos.

Carros de Numerologia 8

Quem trabalha com seu próprio veículo pode ser auxiliado a ter mais lucro se a placa possuir essa simbologia. Também carros que transportam valores, como carro forte. Ou de empresas estatais, governamentais.

Esses carros se assemelham com os de Numerologia 4. Portanto, carros que envolvem uma acentuada responsabilidade em sua locomoção, como os coletivos (ônibus) estão em harmonia com placas de número 8.

Carros de Numerologia 9

Voltados para o bem-estar social. Assim, aqueles que transportam idosos para atividades culturais e lúdicas se dão bem com essa placa. Carros que são utilizados para longas viagens, inclusive de estado para estado, estão apropriados com esse simbolismo do 9. Ou a serviço de alguma causa, ideologia – como os automóveis de partidos políticos e instituições de caridade.

Compare o Número do seu carro com os da sua vida

Compare a placa de seu carro com os Números em destaque (que se repetem duas ou mais vezes nas posições de seu Mapa Numerológico) e com os seus ciclos atuais (principalmente Ano Pessoal e Trimestres Pessoais).

Por exemplo: um carro de Numerologia 5 e o condutor vivendo um Ano Pessoal ou Trimestre 5 pode representar uma forte possibilidade de acidentes. Já é um carro mais propenso a se envolver em colisões, pois o simbolismo desse número representa uma inconstância, distração e excesso de velocidades.

Se a pessoa está num ciclo de tal simbologia, ela vive um momento na vida de muita eletricidade, pressa e dispersão. E essa combinação poderá se mostrar bem arriscada.

Daí a importância de um condutor nessas condições numerológicas redobrar a atenção e a concentração quando dirigir.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br