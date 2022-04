Começamos abril de 2022 com uma potente Lua Nova em Áries, às 3h24 do dia 1º. Mas o mês ainda nos reserva outros momentos importantes no céu. A seguir, veja 8 datas astrológicas importantes de abril para você se preparar.

Mas não esqueça que são trânsitos que podem agir na vida de todos nós, com mais ou menos intensidade. Para entender a combinação de cada trânsito astrológico com seu mapa astral, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Datas astrológicas importantes de abril

05/04: Vênus em Peixes é uma das épocas mais especiais do ano, pois quando o plano do amor está em Peixes aumenta o romantismo e a sensação de que algo mágico pode acontecer na vida afetiva. Então, aproveite essa energia até 1º de maio. 10/04: Mercúrio em Touro indica que a prudência deve prevalecer, assim como o plano concreto e material da energia taurina. Tendência a buscarmos mais segurança e ficarmos mais cautelosos e gentis. Contudo, a teimosia pode prevalecer e será difícil nos abrirmos a novas ideias até 13/06. 12/04: Conjunção exata de Júpiter com Netuno caracteriza todo o mês de abril, com aumento da fé, mais empatia e solidariedade. É como um redespertar depois de dois anos bastante duros de pandemia. Mas o dia exato da conjunção pode ser ainda mais poderoso. 15/04: Marte em Peixes pode nos levar a colocar a razão de lado e atribuir uma carga mais instintiva e emocional às atitudes e ações. Podemos ter mais desorganização, desatenção, preguiça e também inspiração até 20/08. 19/04: Sol em Touro traz muito da energia terrena, firme e que busca estabilidade material, mas também traz certo grau a mais de teimosia. Veja aqui como o seu signo pode aproveitar a energia do Sol em Touro. 29/04: Mercúrio em Gêmeos é um bom posicionamento, porque é o planeta regente do signo, por isso, tendemos a pensar e analisar rápido, facilitando interações e até a tomada de decisões. Humor e leveza também ficam em alta. Aproveite essa energia até 22/05! 29/04: Início de Plutão retrógrado, um fenômeno bastante comum (ocorre uma vez ao ano, por quase seis meses) e que geralmente aponta para um período de transformação. A retrogradação pode ser melhor percebida se, durante seu período, ficar em oposição ao Sol ou se for o protagonista de alguma configuração astrológica importante. Por isso, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado. 30/04: Eclipse Solar em Touro. Será o primeiro dos quatro eclipses de 2022 (veja as datas e significados aqui). Todo eclipse pode estar ligado a início de crises e tudo pode ficar menos claro, por isso, o período pede mais cuidado. Astrologicamente, sugere-se que comportamentos imprudentes sejam evitados.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br