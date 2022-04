Óleos e Pedras para 2022: saiba qual é a sua neste ano!

Hoje é dia de aprender quais são as suas pedras para 2022. Você tem um número de Ano Pessoal em 2022 que representa os seus desafios e oportunidades entre 1 de janeiro e 31 de dezembro.

Este guia de pedras para 2022 ajudará você até mesmo quando passar por dificuldades sobre as demandas do seu Ano Pessoa para que você não corra o risco de desperdiçar algumas oportunidades de crescimento.

Para aproveitar ao máximo seu Ano Pessoal, veja quais são as pedras para 2022 indicadas para você e de quebra ainda aprenda quais óleos essenciais podem estar na sua vida neste ano. Assim, por meio desses métodos alternativos, você pode encontrar equilíbrio, saúde física e emocional para conseguir enfrentar com mais facilidade as dificuldades e desafios de 2022

Você pode calcular seu Ano Pessoal gratuitamente aqui.

SAIBA QUAIS SÃO AS SUAS PEDRAS PARA 2022

Seja quais forem seus cristais e pedras para 2022, deixe-os onde possam ser vistos por você, como na sua mesa de trabalho ou na cabeceira da cama.

Você também pode carregar suas pedras para 2022 na bolsa ou bolso, no entanto, não jogue no meio da bagunça, junto com moedas, papéis ou chaves. Leve separada ou envolta em algum tecido natural, especialmente se for um cristal com ponta, que pode quebrar caso se choque com outros objetos.

PEDRAS PARA O ANO PESSOAL 1

Se você estiver no Ano Pessoal 1 em 2022 precisará vencer a insegurança e o medo de arriscar para lidar com as atividades novas, diferentes e inovadoras deste ciclo. Será necessário sair de sua zona de conforto para conquistar mais independência.

Ter coragem para assumir seu jeito original de ser sem se intimidar com possíveis preconceitos e perspectivas tradicionais.

A pedra Fluorita mais indicada para mudar de um ciclo para outro. Entenda:

A Fluorita se relaciona bem com mudanças, especialmente as mentais. Contém também elementos que eliminam impurezas, ranço e padrões passados para que a transformação interna seja alcançada.

Aproveite e também use o óleo essencial de Gerânio se você estiver no Ano Pessoal 1 em 2022. Esse óleo oferece força para enfrentar novos desafios, insegurança e medos.

Para deixar o passado para trás e dar boas vindas ao novo ano, experimente a sinergia dos óleos Petitgrain + Gerânio. Para sair da zona de conforto, a melhor sinergia é com os óleos Vetiver + Gerânio + Patchouly, que dão estrutura e quebram padrões e paradigmas.

ANO PESSOAL 2 em 2022

A pessoa que vive o Ano Pessoal 2 em 2022 possivelmente precisará resolver conflitos e divergências e, por isso, diplomacia e capacidade de perceber e entender outros pontos de vista são pontos importantes para desenvolver.

2022 será um ano que exigirá paciência de você para não desanimar frente aos atrasos e ao ritmo mais vagaroso na realização de suas metas.

Por isso, a Ametista é a sua pedra em 2022 porque:

significa e traz sabedoria equilibrada e humilde. mostra a infinitude do que cerca você faz enxergar o quanto o ego e nossas preocupações cotidianas são pequenas.

Além da Ametista, para resolver conflitos e divergências, use o óleo essencial de Manjerona. Se quiser trabalhar a paciência e a tolerância, use a sinergia Cedro + Lavanda + Ylang Ylang.

ANO PESSOAL 3 em 2022

Muita autoconfiança e desinibição serão necessárias na sua vida da pessoa durante o Ano Pessoal 3 em 2022. Porque as atividades criativas, sociais e comunicativas demandarão essa coragem para se expor, brilhar e se expressar criativamente.

A pedra água-marinha pode ajudar você a:

se expressar sair do turbilhão de emoção expor o que se sente em palavras.

Ela é perfeita para ajudar na exteriorização da criatividade, para facilitar a comunicação. A água-marinha usa a suavidade da água para encontrar o caminho entre os bloqueios na habilidade de se expressar.

Para trabalhar autoconfiança, use o óleo essencial de Ylang Ylang ou a sinergia: Vetiver + Manjerona + Tangerina.

Se quiser trabalhar a criatividade e a concentração para desenvolver as atividades que possam surgir nesse ano pessoal 3, use a sinergia Litsea cubeba + Hortelã pimenta + Alecrim.

ANO PESSOAL 4 em 2022

As atividades práticas, burocráticas, profissionais e familiares podem exigir mais planejamento, responsabilidade e organização de quem vive o Ano Pessoal 4 em 2022.

Também muita persistência e disciplina serão necessárias para superar limitações, especialmente na reestruturação de sua saúde através de mais comprometimento com dieta e atividades físicas.

Assim, sua pedra em 2022 é a Sodalita, que:

ajuda a priorizar prepara a mente para receber a visão interior e o conhecimento intuitivo extrai pensamentos profundos desobstrui a mente para que funcione apropriadamente.

Além disso, a Sodalita proporciona habilidade de pensar de forma racional e intelectual para chegar a conclusões lógicas. Estabiliza o poder mental e permite realizar a mudança do emocional para o racional.

Para quem tem medo de caminhar com segurança, o óleo essencial de Camomila Romana é indicado para quem tem medo de caminhar com segurança, pois oferece estrutura e base. Já o óleo essencial de Vetiver trabalha o enraizamento, dando estrutura e segurança.

ANO PESSOAL 5 em 2022

Se 2022 é seu Ano Pessoal 5, você precisará aproveitar atividades que trarão oportunidades de expansão, como cursos, viagens e mudanças profissionais. Ou seja, você precisará de abertura ao novo, de atitude ousada para ver amplos horizontes que se apresentam.

Você possivelmente terá de superar crises e aceitar propostas surpreendentes de progresso. Por isso, a pedra Malaquita pode ser ótima para você em 2022, porque:

trabalha para revelar os medos mais profundos sobre mudanças e crescimento auxilia no reconhecimento e utilização dos poderes individuais trabalha abundância, prosperidade e manifestação dos desejos.

Por fim, a sinergia dos óleos essenciais de Canela + Gerânio dá coragem para aceitar todas as mudanças de um ano pessoal 5.

Para quebrar paradigmas e ousar, use os óleos Pau rosa + Patchouly. Se quiser fortalecer as mudanças, experimente os óleos Salvia sclarea + Eucalipto citriodora + Vetiver.

ANO PESSOAL 6 em 2022

Para lidar com as atividades sociais, familiares e grupais favorecidas pelo Ano Pessoal 6 em 2022, você precisará aceitar as imperfeições suas e das outras pessoas. Você precisa desenvolver maior compreensão para atuar de forma ainda mais útil para a união da equipe, da família e dos amigos.

O Quartzo Rosa é a sua pedra em 2022 para despertar o amor incondicional que já existe dentro de você. Esse cristal é ligado ao chakra do coração e sua energia é essencial à auto-realização e a paz interior.

O quartzo rosa ajuda a a liviar mágoas do coração. Ensina o amor-próprio e o poder do perdão Dissolve cargas acumuladas que reprimem a capacidade do coração de dar e receber amor.

Para ajudar ainda mais, se os relacionamentos causarem mágoas e tristeza, utilize a sinergia dos óleos essenciais de Manjerona + Lavanda + Petitgrain. Caso precise tranquilizar as emoções, experimente os óleos Litsea cubeba + Bergamota.

ANO PESSOAL 7 em 2022

Quem vive o Ano Pessoal 7 em 2022 precisará de coragem para se investigar, descobrir causas de possíveis medos e limitações que existem no desenvolvimento e expressão de seus talentos. Ou seja, é um ano que demandará um olhar mais profundo de si e de disposição maior para se conhecer, aperfeiçoar suas habilidades técnicas-profissionais e se aprimorar na maneira de expressar seus sentimentos.

Para um Ano Pessoal 7 a Azurita é a pedra mais indicada. De um belíssimo azul royal, esse cristal:

tem o dom de mostrar o que é difícil de ver sobre si ajuda no autoconhecimento dá suporte para enxergar com o que você deve lidar

A sinergia dos óleos essenciais Lemongrass + Camomila romana poderá ajudar você a buscar sua própria verdade. Se faltar coragem, use o óleo essencial de Gerânio. Para trabalhar e aceitar suas limitações, experimente os óleos de Litsea cubeba + Laranja amarga.

ANO PESSOAL 8 em 2022

As atividades práticas e efetivas demandarão mais competência, praticidade e ambição para realizar sonhos de quem está no Ano Pessoal 8 em 2022.

Portanto, você precisará de muita persistência, organização e senso administrativo nesse processo de concretizar o que almeja. O Citrino é a sua pedra de 2022 porque dá ajuda na força de vontade. A energia do Citrino assemelha-se à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida. Por manifestar-se com firmeza, transfere esse senso de certeza interior, ajudando as pessoas que necessitam de confiança e segurança.

Como nesse ano será imprescindível não perder o foco, a sinergia com Manjericão + Ólíbano é excelente nesse caso. Mas vale ter cuidado, pois esses óleos podem acarretar muita rigidez e excesso de controle e organização. Para equilibrar essas questões, use o óleo Junípero.

ANO PESSOAL 9 em 2022

E você que vai estar no Ano Pessoal 9 em 2022 precisará de muito desprendimento e humanitarismo para lidar com as atividades conclusivas e assistencialistas desta época. Ou seja, possivelmente se envolverá em situações em que finalizará ciclos e ajudará outras pessoas com muita inspiração e compaixão.

O Quartzo Fumê é a pedra do Ano Pessoal 9 porque:

inspira a aceitar o desafio e a responsabilidade de mudar a qualidade da vida pessoal ajuda a transformar atitudes escapistas em incentivo necessário para mudar a vida de alguém.

Uma questão importante a ser trabalhada em um ano 9 é o desapego, fechando ciclos e deixando o que é velho para trás. Nesse caso, utilize a sinergia Eucalipto stageriana + Patchouly + Cipreste.

Para limpar mágoas, use Mandarina + Lavandim + Lavanda. Se sentir necessidade de limpar sua aura e atrair proteção, faça a seguinte sinergia: Citronela + Junípero + Olíbano. Quem quiser limpar a energia de ambientes, use os óleos Citronela + Lavandim.

Meditação com suas pedras para 2022

Tente fazer meditação com a sua pedra ao longo do ano (aqui tem uma série de meditações para você começar). A sua pedra para 2022 pode (e muito!) ajudar a buscar clareza nos objetivos e passos; ou equilibrar alguma característica que você precise.

Então, coloque a pedra na mão e questione o que é prioridade para você. Também é importante se sintonizar na frequência da pedra que escolheu e prestar atenção no seu dia-a-dia, como está lidando com os conceitos desse aprendizado do ano.

Lembre-se de limpar e energizar suas pedras e cristais. É sempre bom cuidar para deixar a energia bem ativa.

*Com a colaboração de Solange Lima e Yub Miranda.

