1º de abril: você reconhece as mentiras sobre os signos?

Quem nunca caiu numa pegadinha de 1º de abril? O Dia da Mentira, afinal, serve para isso. Mas tem muita mentira que não fica restrita à data, não. A Astrologia está cheia de mentiras sobre os signos — e o pior, talvez você nem saiba disso.

Você reconhece as mentiras sobre os signos? Ou você é daqueles que alguém fala “egocêntrico” e já pensa em um leonino, ou “indecisa”, e remete à libriana? A astróloga do Personare Marcia Fervieza nos conta mentiras sobre os signos e explica por que foram criadas e difundidas.

Mas atenção: não olhe apenas para o seu signo solar. Tenha muita atenção com o seu Ascendente, pois ele mostra a forma como os outros te veem. Não sabe o seu? Faça seu Mapa Astral gratuitamente aqui!

Áries: Agressivo

Muitas vezes, a vitalidade das arianas é confundida com agressividade. A verdade é que Áries, o “bebê” do Zodíaco, acaba agindo impulsivamente, mas é sem maldade. Só não dá tempo para estimar as consequências dos seus atos e não tá nem aí com a mensagem que sua ação vai transmitir.

As arianas simplesmente sentem e agem. Mas isso não é necessariamente devido à raiva ou frustração, mas somente a sua forma de se expressar no mundo.

Touro: Preguiçoso

Touro, um signo fixo de Terra, fala de consolidação e manutenção. Como tal, ele acumula energia para dar lugar à nutrição (a Lua se esbalda em Touro) e para permitir a consolidação daquilo que nasce ou nasceu em Áries (o primeiro signo e anterior a Touro).

Mas taurinas não são preguiçosas, mas sua função na mandala zodiacal é a de manter, nutrir e consolidar. Como fazer isso quando se distribui energia em todas as direções? Talvez, em algum lado, vai acabar faltando, mas não é por preguiça, não.

Gêmeos: Superficial

É verdade que geminianas preferem conversas leves e são versadas em diferentes assuntos, mas isso não significa que não são capazes de se aprofundar em nada. É preciso lembrar que Mercúrio, o planeta da mente e do intelecto, rege o signo de Gêmeos. Com isso, geminianas são inteligentíssimas, por isso mesmo, naturalmente curiosas.

Além disso, Gêmeos é um signo mutável, por isso, a versatilidade é muito importante para ele. Assim, opta por saber um pouco de tudo antes de se comprometer a fundo com um único conhecimento.

Câncer: Chorão

Entre as mentiras sobre cada signo, a sensibilidade de Câncer é uma das mais famosas, e rendeu o apelido de chorão, mas isso não é de todo justo. Sim, as cancerianas são sensíveis e valorizam o passado, bem como as tradições, mas precisamos lembrar que Câncer recebe influência direta de seu signo oposto, Capricórnio, que é profundamente orientado à carreira e à profissão.

Cancerianas possuem uma ambição que pode não ser imediatamente visível, mas que está presente – mas vê quem quer, não é?

Leão: Egocêntrico

Leoninas têm fama de amar o palco e de se preocuparem somente com elas mesmas. Mas cabe nos questionarmos se elas amam o palco ou se o ocupam naturalmente, não porque se posicionam lá, mas porque sua alma generosa as tornam o centro das atenções.

O signo de Leão bem trabalhado emana um calor humano que atrai todos à sua volta. Além disso, são leais e extremamente protetoras daqueles que amam.

Virgem: Hipocondríaco

Virginianas têm uma inteligência natural para hábitos, rotinas e ciclos, especialmente os do seu corpo. Com isso, quando algo não funciona bem eles, identificam imediatamente, muitas vezes antes mesmo de que apareçam sinais de problemas ou sintomas.

Com isso, o Virgem vai ao médico, e pode fazê-lo com frequência. Mas isso não é necessariamente por enxergarem problemas de saúde onde não existem e, sim, por notarem as menores alterações de ritmo em seus corpos.

Libra: Indeciso

Libra é o signo de maior tato e diplomacia do Zodíaco. Como signo orientado a relacionamentos, ele não curte o conflito, mas isso não significa que seja indeciso. Librianas precisam, sim, ouvir todas as partes, saber quais são as opções disponíveis e considerar todas as avenidas antes de decidir o caminho.

E, é verdade, elas vão preferir que você decida por elas. Mas você já se perguntou se a sua escolha não terminou sendo, na verdade, exatamente aquilo que a libriana queria fazer desde o início? Não é à toa que este é o signo da diplomacia.

Escorpião: Hipersexual

Poucos signos são mais mal compreendidos, para não dizer injustiçados, do que Escorpião. Regido por Hades/Plutão, o rei do submundo, Escorpião busca a profundidade em tudo aquilo que faz.

Por isso, escorpianas desejam a entrega total e a fusão. E onde existe maior fusão com o outro do que no sexo e no orgasmo? Onde nossos maiores segredos são revelados? Geralmente, na atividade sexual. Mas não é que se resume a isso, não é? É uma das mentiras sobre cada signo.

Sagitário: Medo de compromisso

Sagitarianas são famosas por sua dificuldade em se comprometer. Mas, na verdade, elas temem a estagnação. Por isso, consideram cuidadosamente cada decisão em termos de potencial de crescimento atual e futuro.

Além disso, o signo de Sagitário sabe que tudo muda o tempo todo – inclusive ele! Logo, como saber se a relação que escolhem e com a qual se comprometem hoje ainda os atenderá daqui a 6 semanas, 6 meses ou 6 anos? Onde há garantia de novidade e crescimento, lá estará a sagitariana.

Capricórnio: Conservador

Por ser regido por Saturno, o planeta da tradição, Capricórnio costuma levar a fama de ser conservador ao extremo, o que está muito longe de ser verdade. É verdade que as capricornianas seguem regras, mas é porque têm um compromisso muito grande com a responsabilidade social.

Afinal, elas também são as primeiras a questionar aquilo que não faz sentido – tanto ou mais do que as aquarianas! Com isso, mesmo em posição de liderança, o Capricórnio respeita aqueles que questionam sua forma de fazer as coisas e propõe algo melhor. Simples.

Aquário: Instável

Poucos estereótipos são mais injustos do que chamar as aquarianas de instáveis. Como signo fixo, Aquário pode ser qualquer coisa, menos instável. É verdade que suas decisões são súbitas, pelo menos na superfície, o que leva muitos a chamá-lo de errático.

Mas o que acontece é que aquarianas odeiam conflitos e cozinham as decisões dentro de si por muito tempo antes de colocá-las em prática. Mas também, quando as colocam, é sem volta.

Peixes: Frágil

Por entenderem que existe uma energia maior que rege o universo, conforme dita seu regente, Netuno, piscianas são incorretamente rotuladas de frágeis e passivas. Isso porque elas odeiam conflitos e preferem a harmonia acima de tudo. Mas é uma das mentiras sobre cada signo, pois isso não significa que não saibam brigar.

Quer entender como funciona a ira de Peixes? Pensa num tsunami. Antes de atacar, ele recua, recua e recua. Mas quando avança, destrói tudo que encontra pela frente. Por quê? Para se assegurar de que não haverá mais absolutamente nenhum conflito.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

