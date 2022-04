Como a Lua Nova de abril pode agir na sua vida

A Lua Nova de abril de 2022 vai lançar efeitos por um mês, a partir desta sexta-feira (1º/04) até a próxima Lua Nova (30/4) – que chega junto com o primeiro eclipse do ano. Essa Lua Nova de abril vai enfatizar uma das casas astrológicas do nosso Mapa Astral.

Veja em que Casa a Lua Nova vai cair no seu Horóscopo (veja gratuitamente aqui no Personare) e que temáticas vai acionar neste mês. A Lua Nova vai cair no grau 11 de Áries e vai mobilizar mais energia e iniciativa!

Lua Nova na casa 1

Dica: volte-se mais para você, para a sua individualidade e identidade, especialmente se você se envolveu com papéis (mãe/pai, esposa/marido, profissional, etc). Bom momento para inícios! Hora de pensar em você.

Lua Nova na casa 2

Dica: que tal se centrar em praticidade e no âmbito financeiro? O momento é positivo para produzir, trabalhar e escolher onde investir. Bom momento para fazer seu Mapa Profissional aqui.

Lua Nova na casa 3

Dica: circule, converse, comunique. É hora de contatos e também de aprendizados!

Lua Nova na casa 4

Dica: vai haver um destaque para questões da sua família, casa, intimidade e esfera pessoal.

Lua Nova na casa 5

Dica: você ganhou uma das melhores permissões, a de se divertir, relaxar e namorar. Hora da expressão!

Lua Nova na casa 6

Dica: coloque seu trabalho, rotina, alimentação e saúde em ordem neste mês. Esta melhor organização vai te fazer muito bem.

Lua Nova na casa 7

Dica: hora de se relacionar! Se for uma pessoa comprometida, dê mais atenção a seu par. Se não estiver se relacionando, preste mais atenção ao seu redor, quem sabe tem alguém interessante para você conhecer? Faça aqui o seu Mapa do Amor.

Lua Nova na casa 8

Dica: pode rolar crise ou finalizações. Mas o mês pode ser bom para trabalhos terapêuticos, entender mais profundamente questões e deixar o que não serve mais para trás. Veja aqui uma lista de terapeutas e marque a sua terapia online.

Lua Nova na casa 9

Dica: você está inspirado a crescer, se expandir, aprender mais ou viajar. Aproveite este otimismo! Sua visão de mundo vai ficar mais ampla.

Lua Nova na casa 10

Dica: neste mês você vai estar com tudo na carreira. Tire muito proveito desta visibilidade. Toque projetos importantes.

Lua Nova na casa 11

Dica: amigos e grupos vão ser tudo de bom neste mês. Troque muito! Aproveite também para se atualizar em relação ao coletivo.

Lua Nova na casa 12

Dica: cuide mais do seu plano psíquico e espiritual. Preste atenção em sonhos e intuições. Dê certo espaço para ficar só e/ou mais tranquila ou tranquilo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com