A Torre: carta do Tarot pede mudanças no amor

Um dos mais frequentes temas de uma leitura de Tarot é o amor. Isso é um fato incontestável, dada a necessidade de saber o que os arcanos relevam sobre o contato pessoal, sobre o sexo e sobre a continuidade de um romance, por exemplo. Faz parte da natureza humana e é uma característica da nossa sociedade: o afeto nos afeta.

Quer um conselho para a sua vida afetiva? Jogue aqui o Tarot do Amor, que traz interpretações e conselhos para decidir os seus rumos no amor.

Quando uma relação anda às mil maravilhas e, de repente, por algum motivo, tudo desanda? Sendo essa a razão inicial pelas quais a maioria procura um tarólogo, é quase óbvio quando a carta chamada de A Torre aparece: negligências afetivas à vista.

A Torre mostra um raio causando a explosão de uma construção bastante alta. A destruição lança duas pessoas para fora, quase se aproximando do solo. Esta antiga imagem do Tarot representa as mudanças bruscas, o forte abalo da realidade e o fim do comodismo para as pessoas envolvidas na catástrofe.

Até onde você pensa que o amor pode ir?

O amor é o campo mais negligenciado da vida. Acredite! Uma falta de coerência emocional faz com que projetemos nos outros aquilo que desejamos ver, ouvir ou mesmo ter. Como se a pessoa fosse uma espécie de robô que devesse reproduzir nossos desejos.

Quando um arcano como A Torre se refere à situação de um relacionamento, faz-se necessária uma reavaliação sistemática da postura emocional da pessoa em questão. Geralmente o arcano indica que uma das duas pessoas envolvidas não presta atenção às estruturas da convivência, à solidez da intimidade e da confiança.

Aliás, um equívoco frequente é acreditar que a relação, em poucos dias, já se firma como um envolvimento indissolúvel e eternamente prazeroso. A realidade do amor não é essa. Amor é empenho e também criatividade.

Um desafio cotidiano para medir seu humor, sua paciência, sua dedicação e seus próprios desejos é exercitar o seu afeto com perguntas do tipo:

“Eu seria essa pessoa que eu tanto amo?” “Como posso dar o melhor de mim neste momento?”

Adotar uma postura menos autoritária e deixar de lado todas as expectativas pode ser um novo caminho afetivo a ser trilhado.

Se você quiser ver a análise do relacionamento pela Astrologia, faça aqui a Sinastria Amorosa.

A grande chance de renovar seu amor

No contexto amoroso, portanto, A Torre é sinal de que tempestades devastadoras estão por vir, mas não apenas para causar danos irreparáveis. Pelo contrário, este arcano sugere a necessidade de purificar suas atitudes e também suas opiniões em relação ao amor.

Quando não sobra nada a não ser as ruínas – e o que perdura são as discussões ou um provável distanciamento emocional – é hora de “limpar o terreno”.

Renovar sua relação é plenamente possível e deve começar por você. Deixar para trás as mágoas e também as feridas é o mesmo que fazer uma faxina no seu coração e se aproximar de forma aberta ao diálogo e à solução dos problemas.

Quanto mais você se dispõe a mudar seu comportamento afetivo depois de tantos choques e sustos, mais rápido reconhece o verdadeiro significado do amor em sua vida e o quanto é necessário ao seu bem-estar.

Após os desastres emocionais, aceitando a dor e principalmente aceitando a cura ao se disponibilizar a reconhecer seus erros, você acaba reinventando sua maneira de vivenciar o afeto junto a quem tanto gosta.

O poder de trazer de volta a pessoa amada está no sincero reconhecimento de que a relação desaba quando não há firmeza e equilíbrio no modo que vem sendo construída.

A Torre é, portanto, o melhor sinal de que tempestades devastadoras se aproximam para fazer com que você enxergue melhor o que anda fazendo com seu próprio coração. Escute mais e fale menos.

Não é necessário se defender quando tudo parecer perdido. Apenas assuma o quanto você erra e demonstre o quanto você ama de verdade.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br