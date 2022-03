Aromaterapia para o guarda-roupa: óleos, benefícios e como usar

Quem não gosta de abrir o guarda-roupa e sentir um cheiro gostoso exalando? Mas perfumar os armários e as gavetas com aroma agradável vai além do simples odor bom. Aprenda a usar Aromaterapia para o guarda-roupa!

Quando usamos óleos essenciais nestes lugares, podemos prevenir problemas como ácaros e mofos, conservar melhor as roupas, aprender a jogar o que não serve mais fora e até melhor a autoestima.

Quer conhecer mais sobre Aromaterapia? Veja aqui um guia!

Aromaterapia para o guarda-roupa

A seguir, veja os benefícios e quais óleos essenciais usar para cada situação ou objetivo.

Para prevenir ácaros e mofos

Para prevenir e combater ácaros, bolor, mofo e fungos, podemos usar o óleo essencial de Cedro, que ajuda deixar armários e gavetas bem arejados e com aroma amadeirado, conservando mais suas roupas e evitando os problemas citados acima.

Já nas sapateiras, podemos usar o óleo essencial de Canela, que além de deixar um cheiro muito agradável, tira toda a energia negativa que trazemos da rua e que ficam impregnadas na sola dos nossos calçados.

Para amenizar sensação de não ter nada para vestir

Mas se você é do tipo que quando abre o guarda-roupa ou closet e acha que não tem nada para vestir e precisa de uma roupa nova, talvez seja preciso avaliar como está sua autoestima.

Se costuma sentir tristeza quando passa por esse tipo de situação ou insatisfação com as peças que compõem o seu closet, experimente usar óleos essenciais mais cítricos, como os de Laranja Doce, Bergamota, Tangerina e Clementina.

Todos eles trazem alegria, leveza, prazer, sensação de frescor e bom humor.

Para gostar do que olha no espelho

Já se quando se olha no espelho você acha que está acima do peso ou que nenhuma roupa lhe cai bem, experimente fortalecer sua autoconfiança, autoimagem e autoestima, por meio dos óleos essenciais de Ylang Ylang, Petitgrain ou Rosa.

Se o seu desejo é ter energia e brilho extras ao vestir suas roupas, opte também pelos óleos essenciais de Ylang Ylang ou Petitgrain, em conjunto com um óleo essencial cítrico, como a Tangerina.

Para amar o seu corpo

Se precisar trabalhar aceitação do seu corpo, o óleo essencial de Pau Rosa pode ajudar, já que faz com que você se permita ousar. Já o óleo essencial de Patchouli deve ser utilizado para mudar padrões de comportamento e na busca pelo autoconhecimento.

Para desapegar das peças que não servem mais

Se você tem muitas roupas e sapatos que não usa mais, mas guarda tudo para quando emagrecer ou engordar, ou ainda porque não consegue se desfazer das peças, então precisa trabalhar o desapego.

O óleo essencial de Cipreste pode ajudar nessa questão. E lembre-se: alguém pode estar precisando daquela roupa que você não quer mais, então, por que não doá-la?

Como usar Aromaterapia para o guarda-roupa

Todos os óleos citados acima podem ser utilizados de várias formas (saiba tudo de óleos essenciais aqui).

Uma opção é fazer sachês:

Faça sachês de pano com algumas bolinhas de sagu dentro ou, ainda, trouxinhas de tule com giz escolar branco no interior. Depois disso, pingue algumas gotinhas dos óleos essenciais escolhidos e espalhe pelos armários, gavetas e sapateiras. Você pode fazer vários sachês ou trouxinhas e ir trocando conforme sua necessidade e seu estado emocional.

Se preferir, faça um aromatizador de ambiente e aspirja no armário, gavetas, sapateiras e roupas.

Basta colocar em um frasco spray 60 ml de álcool de cereais e pingar 24 gotas do óleo essencial escolhido. Depois misture bem.

Mas lembre-se de usar um óleo de cada vez. Se quiser fazer combinações com mais de dois óleos ao mesmo tempo, veja abaixo algumas dicas de sinergias para os aromatizadores, com base nos benefícios dos óleos citados acima:

20 gotas de óleo essencial de Tangerina com 4 gotas do óleo essencial de Canela. 8 gotas de óleo essencial de Cedro e 16 gotas do óleo essencial de Laranja Doce. 8 gotas de óleo essencial de Cipreste e 16 gotas do óleo essencial de Laranja Doce. 7 gotas de óleo essencial de Ylang Ylang e 17 gotas do óleo essencial de Clementina. 12 gotas de óleo essencial de Pau Rosa, 3 gotas do óleo essencial de Patchouli e 9 gotas do óleo essencial de Tangerina.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento@solangelima.net