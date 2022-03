O que esperar do Amor em abril de 2022? A Numerologia te responde e ajuda com dicas para vocês aproveitar da melhor forma esse mês. Para isso, você precisa calcular o seu número do mês.

Clique aqui e acesse as suas previsões numerológicas. Selecione o trimestre de abril a junho e veja o resultado para o mês de abril, como na imagem ao lado, que é o Mês 8. Depois, veja abaixo um resumo das suas previsões para o mês.

Previsões para o Amor em abril de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 5

Eis um mês bem movimentado externamente e agitado internamente, o qual pode sinalizar um impulso seu em busca de novas experiências e estímulos.

Consequentemente, se você não está se relacionando, poderá ter a atitude de buscar uma nova história de amor. E terá a coragem e iniciativa de conquistar quem lhe interessa em termos afetivos.

Mas apenas se você não considerar que um vínculo irá privar a sua liberdade. Porque seu lado rebelde e independente estará intensificado. Por isso, a tendência maior será de manter seu espaço de autonomia e preferir aventuras românticas e sexuais do que um laço amoroso mais compromissado.

E se você se encontra em um relacionamento neste mês, precisará conversar com a pessoa parceira sobre o quanto estará impaciente e até mesmo com uma agressividade maior. No fundo, é um baita desejo por mais novidades e uma renovação do prazer na vida a dois.

Daí a importância de expor essas ideias e projetos a serem implementados não apenas em seu relacionamento, mas na vida como um todo. Fundamental abrir-se para o novo e iniciar uma mudança significativa, com a implementação de novos hábitos e comportamentos.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 6

É um período mensal em que provavelmente estará com uma seletividade maior, até mesmo agindo de modo mais desconfiado e reservado. E essa tendência está se chocando com uma forte necessidade de companhia.

Portanto, se você não está num vínculo afetivo, existe uma predisposição a se sentir mais carente. Consequentemente, precisará vencer esse receio de sofrer no amor, tal como de vivenciar uma traição ou rejeição.

Ao se envolver num clima mais romântico com alguém, procure dialogar e observar detalhes relevantes no comportamento do outro, a fim de poder decidir se realmente é seguro envolver-se mais intimamente com essa pessoa.

Caso esteja se relacionando, valerá a pena criar esse clima de mais envolvimento afetivo em sua vida a dois. Só tenha um cuidado especial para não exagerar numa expectativa estratosférica ao esperar a perfeição da pessoa parceira e da própria relação. Assim evitará a decepção, a desilusão.

Tenha uma maior empatia com seu par e procurem aparar alguma aresta de divergência ou diferença entre vocês, a fim de alcançarem um novo nível de união, com mais companheirismo e cumplicidade.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 7

Em abril, você viverá um conflito interno entre o anseio por ter mais tempo para si e o desejo por se expressar e se expor. Um lado mais reflexivo, introspectivo; outro bem sociável e extrovertido.

Sendo assim, caso não esteja se relacionando, poderá se dedicar a esse lado de maior isolamento em determinado fim de semana e para sair e se divertir em outro. Quando for se socializar, poderá conhecer alguém, mas haverá o medo de criar um vínculo mais estreito.

E perceberá que poderá ainda estar com a atenção voltada para alguém do passado, precisando digerir o fim de uma relação ou refletir sobre os efeitos que tal vínculo gerou em você.

Se aproveitar bem para aprender lições importantes sobre o que precisa desapegar e aprimorar na sua forma de amar, superando alguma ferida que ainda dói, poderá se envolver numa história de amor bem marcante. E se não tiver essa disposição, preferirá aguardar um tempo antes de se abrir para alguém.

E se você está se relacionando, poderá perceber-se mais “na sua”, precisando de mais tempo para cultivar momentos preciosos consigo mesmo, seja para estudar, se dedicar a algum curso ou simplesmente ficando longe da pessoa parceira por motivo de viagem.

Conversando com seu par sobre essa tendência mais fechada neste período, evita de haver uma desconfiança ou paranoia a respeito de seu comportamento. Aproveite também para enxergar com sinceridade o que precisa ser aperfeiçoado na sua forma de dar e receber afeto, pois isso poderá trazer mais prazer e cumplicidade em sua vida a dois.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 8

Este mês é bem voltado para dar uma preocupação com a segurança em sua vida, em todas as áreas. Buscar alcançar um novo nível de estabilidade.

Sendo assim, se você não está se relacionando, abril pode mostrar uma resistência maior para se abrir a alguém. Justamente porque você não vai estar com a predisposição aventureira em ação não. Muito pelo contrário, se for para estabelecer um laço com alguém, que o vínculo seja duradouro e, principalmente, seguro.

Caso você já esteja numa relação, este período mensal será ótimo para formalizá-la, tal como assumindo um namoro, noivando ou mesmo se casando. E se já tem esse envolvimento construído com seu par, que aproveitem abril para reestruturar as bases de sua união, tal como fazendo um planejamento ou já efetivando a compra de um imóvel, a reforma do lar ou a solidificação da família.

Se já tem filho, pode ser o foco num próximo ou simplesmente outras maiores responsabilidades familiares. Administre bem o seu tempo e busque oferecer bem como receber o amparo (emocional e material) da pessoa parceira.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 9

Abril apresentará para você a necessidade de lidar com alguma mudança e reestruturação, seja em uma ou mais áreas de sua vida. Demandará sacrifícios pessoais e resiliência para efetivá-las, sem esquecer de momentos de lazer.

Por isso, neste mês, caso você não esteja se relacionando, pode ser um período em que há um conflito entre manter a liberdade e a zona de conforto ou se abrir para construir uma nova história de amor.

Fica o conflito entre a aventura romântica e um laço mais sério. Se puder ir com segurança na solidificação de um relacionamento através do qual tenha espaço para viajar, fazer cursos, curtir momentos com sua família e amigos sem que a pessoa parceira fique lhe cobrando nada, ótimo.

Caso esteja num relacionamento, existe a possibilidade de haver a realização de um sonho, tal como formalizando a união, viajando com a família, comprando algo que representará mais liberdade ou a concretização de uma mudança significativa na sua vida a dois.

Para isso, precisará se dedicar com muita paixão e persistência, inspiração e pé no chão. Mas valerá a pena! Se não houver a superação de certas resistências (teimosias), sem disposição para persistir no rumo do renascimento da relação, existe o potencial de término.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 1

Eis um mês muito apropriado para iniciar, tomar decisões assertivas no rumo de novas experiências, as quais podem ser a vivência de algum sonho. E também de estabelecer parceria.

Desse modo, em termos afetivos, se você não está num relacionamento, abril tem o potencial muito favorável para começar um vínculo amoroso. Essa força de começar um novo ciclo está simbolizada pelo 1 tanto no Mês Pessoal quanto no Trimestre Pessoal.

E já que está num Ano Pessoal 6, o qual tende a apresentar uma inclinação mais romântica, aproveite para se insuflar de coragem e tomar a iniciativa de conquistar quem você quer se relacionar.

Caso esteja num relacionamento, este período mensal pede a disposição em semear uma nova fase no vínculo de vocês. E isso pode representar morar junto com a pessoa parceira, formalizar a relação, iniciar uma família, engravidar ou adotar, enfim, uma experiência diferente e com o colorido da renovação poderá ser vivida por você nesta área amorosa.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

Eis um mês que pedirá uma dose extra de paciência para você ajustar alguns detalhes e contar com o apoio de alguém, a fim de realizar alguma meta ambiciosa. A preocupação com a segurança, emocional e afetiva, está ativa.

Portanto, se você não está se relacionando, poderá ir com calma, “comendo pelas beiradas”, a fim de analisar, refletir e até mesmo testar o outro, a fim de comprovar se é possível construir um vínculo seguro ao lado dessa pessoa. A desconfiança e a reserva estarão preponderando.

Como o desejo pelo companheirismo e pela intimidade está intensificado, por meio do diálogo e de uma gradual aproximação, poderá ir se abrindo para a edificação das bases de um vínculo a longo prazo.

Caso esteja num relacionamento, será importante você conversar com seu par sobre o fato de querer mais segurança não apenas neste vínculo, mas também na vida como um todo. Tomarem decisões justas e de comum acordo em prol de um laço mais mutuamente apoiador e profundo.

Ao sentir o apoio da pessoa parceira e ao colocarem em prática o que acordaram, poderá sentir uma ligação maior com seu par. Planejem o que podem fazer, pequenas atitudes e hábitos consistentes, para comprarem, adquirirem algo ou administrarem melhor a vida financeira.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 3

Eis um período muito fértil, de maior autoconfiança e coragem para tomar decisões em prol da realização de metas ambiciosas e desejo por mais prazer.

Direcionando esse potencial para a vida afetiva, caso você não esteja se relacionando, você poderá conquistar alguém que queira iniciar um vínculo. A iniciativa, a disposição em arriscar e o poder de sedução estão a seu favor. Se quer começar uma fase de mais prazer e de um vínculo mais sólido, aproveite!

Se você está num relacionamento, você vai querer mais estímulo, inclusive sexual, na vida a dois. Desejará curtir intensamente uma renovação na interação entre você e seu par, tal como sair mais, viajar, ir a shows, enfim, sair da rotina e dar vazão a um romantismo renovador.

Por isso, exponha suas ideias e faça as propostas ousadas e criativas para aproveitar ótimos momentos com a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 4

Eis um período bastante apropriado para planejar metas realistas a serem já gradualmente implementadas para viver experiências emocionantes e prazerosas.

Portanto, se você quer se relacionar, procure se preparar e administrar bem o seu tempo, a fim de usufruir de uma vida social mais ativa. A partir dos encontros que poderá ter, há a possibilidade de encontrar alguém que vai mexer profundamente com você.

Inclusive, há chances de se apaixonar e viver uma experiência amorosa bastante intensa, mesmo com você resistente em se entregar e freando um pouco para não perder o controle.

Caso você esteja num vínculo, será fundamental você e seu par se organizarem melhor, estabelecer metas práticas e se comprometerem com a realização de uma vivência afetiva mais prazerosa e romântica.

Poderão materializar um sonho, tal como a gravidez ou adoção. Ou mesmo viajarem para uma segunda lua-de-mel ou curtirem momentos agradáveis com a família e embelezando o lar.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

