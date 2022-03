Sexualidade na Astrologia: um portal para a espiritualidade

O que você pensou ao ler o título do artigo, “Sexualidade na Astrologia”? Costumamos, no senso comum, associar sexualidade a necessidades carnais e corporais; enquanto atribuímos espiritualidade a buscas da alma.

Esta dicotomia traz outros binômios associados, como o reforço de que aquilo que vem do espírito e da mente se refere a objetivos elevados e sublimes, ao passo que o sexo vem da “carne” e de suas imperfeições, por vezes sombrias, pecaminosas, vexatórias ou perigosas.

Este tipo de raciocínio fragmentado e dicotômico conduz a uma forma excludente de visão e estilo de vida, empobrecendo os significados que as experiências sexuais podem representar e colocando-nos a viver experiências limitadas.

Alguns sentimentos como nojo, culpa e repressão têm sido relacionados às atividades sexuais por séculos, provavelmente em função de distorções conceituais próprias de um mundo orientado para a fragmentação e não para a integralidade dos fenômenos.

Espiritualidade tem conexão vital com sexo

Não por acaso, alguns ensinamentos esotéricos e espiritualistas indicam caminhos em que a sexualidade tem uma conexão vital com o desenvolvimento espiritual, como é o caso dos ensinamentos tântricos e outras práticas que permitem ampliar a capacidade de liberação energética e expansão de consciência corporal, promovendo uma integração entre mente/espírito/corpo.

O orgasmo, por vezes, é associado a uma experiência mística, próxima de um transe espiritual, tamanho seu potencial de descarga energética e de comunhão com outras dimensões, pelas vias afetiva e corporal.

É fato que o universo energético tem uma intensidade difícil de ser manejada, pois expandir a consciência é também se deparar com aspectos obscuros, não lineares, não controlados pela racionalidade, como os instintos, os desejos, os vícios.

Mas o espaço instintivo é também aquele em que guardamos nosso potencial para trocas profundas e para a intimidade. Onde guardamos nossas marcas emocionais, nossas gavetas de sabedoria, salvas dos pré-julgamentos sociais.

Por isso, o acesso pode ser tão proibitivo para alguns, que não gostariam de reconhecerem sua própria “nudez” e, pior, compartilhar esta nudez com outros.

Sexualidade na Astrologia: Escorpião, Plutão e Casa 8

É deste denso e desafiante campo – o das energias que nos permitem acessar compreensões mais profundas do fluir da vida, por meio da consciência do nosso fluir corporal diante do fluir de outros corpos e almas – que se trata o ensinamento astrológico da Casa 8.

Não é de se espantar que esta Casa seja naturalmente regida pelo signo de Escorpião, associado aos misteriosos caminhos emocionais de nossa espécie.

Conhecido como o signo de Água mais próximo do Elemento Ar, por conta de sua capacidade de antever possibilidades e estabelecer estratégias emocionais, Escorpião representa a água em estado sólido, aquela que pode empedrar e endurecer a partir de experiências densas e doloridas.

Mas também aquela que contém a possibilidade de ser dinamizada e fluidificada a partir do contato com situações e objetos de calor.

Esta brincadeira com os Elementos serve para abrir caminhos de compreensão sobre este tão mal falado universo: o de Escorpião, Plutão e Casa 8.

Espero que até este momento do texto já tenha ficado mais claro ao leitor e leitora porque estes três famosos da Astrologia falam, ao mesmo tempo, de sexo, desejo, intimidade e instintos, mas também de temas como ocultismo, traumas psíquicos, obsessões, vícios, bruxaria, psicologia, paranormalidade, perdas, morte, bizarrices, dinheiro, poder e heranças.

Todos estes temas estão ligados entre si pelo fio das profundezas e entranhas. O não controlável, o não visto, o mistério de nós. Eis a morada da Casa 8.

Agora, com este repertório, convido quem acompanha este texto a voltar ao título: “Sexualidade na Astrologia: um portal para a espiritualidade”.

Não falamos de uma dimensão banal da sexualidade, longe disso. Ao abordar a Casa 8, trazemos todo este arcabouço para a experiência sexual, que se torna mística em si.

Posições preferidas, gemidos, sussurros, fantasias, masturbação, tapas, palmadas, mordidas, língua, arranhões, dedos, buracos, olhos, ouvidos, boca, nuca, pênis, vagina, bunda, obsessões, rituais, cheiros, esfregadas, roçadas…

Detalhes de um universo misterioso na busca por maior integração com quem somos no íntimo, com quem atravessa nossa trajetória na Terra e com a grandiosidade que o cosmos representa. Micro e macro unidos em nome do verdadeiro despertar.

Planetas na Casa 8: algumas dicas

Abaixo, você confere alguns significados de planetas na Casa 8. Caso você não possua planetas na Casa 8, deverá atentar ao signo no qual esta Casa está e nos regentes deste signo.

Por exemplo, uma pessoa com Casa 8 em Sagitário tende a ser aberta, curiosa e intensa em sua vivência sexual. Mas, caso Júpiter (regente de Sagitário) esteja na Casa 4, apesar de toda esta abertura ao tema e à vivência sexual, é alguém que não gosta de expor sua intimidade. Você descobre aqui qual signo se encontra em sua Casa 8.

Para visualizar dicas mais profundas e completas sobre este assunto, é preciso fazer a versão completa de seu Mapa Sexual.

Já para saber se você possui planetas na Casa 8, basta calcular aqui a versão gratuita de seu Mapa Astral. Depois, confira abaixo o significado desses posicionamentos.

Sol na Casa 8

Posição poderosa, que gera magnetismo. Você busca pessoas que sejam intensas e que possam compartilhar sentimentos profundos em uma relação.

Tem intuição e sensibilidade aguçadas, porém há dificuldade em exteriorizar os sentimentos. Possui uma natureza dominadora, controladora e provocativa, gosta de sexo e de ver a pessoa parceira envolvida em seus jogos de sedução.

Lua na Casa 8

Com grande sensibilidade e intuição, quem tem essa posição no Mapa percebe o que se passa com os outros e pode se sentir vulnerável nas relações ou em situações em que sua intimidade seja exposta.

A ligação emocional com seu par é importante, e a relação sexual tende a ser intensa tanto no físico quanto no emocional. É necessário trabalhar as relações que já se passaram para que não interfiram na atual.

Mercúrio na Casa 8

Sua mente investigativa e de certa forma maliciosa faz com que tenha interesse em assuntos ligados ao oculto, à psique e ao sexo. Possui forte poder de persuasão, utilizando-se das palavras e do intelecto para seduzir.

Sexualmente, verbaliza seus desejos e fantasias e pode gostar de fazer sexo virtual ou pelo telefone. Tende a gostar de literatura erótica e de pesquisar novidades para apimentar a relação.

Vênus na Casa 8

Com sensualidade forte, você associa sexo, poder e dinheiro, fortalecendo seus vínculos para que uma área auxilie na outra. De natureza sedutora, se liga fortemente aos seus amores, podendo desenvolver ciúmes.

O sexo é uma espécie de termômetro do relacionamento: quando vai bem, tudo certo, quando não vai, seu faro lhe indica problemas. Gosta de ser cortejado e sua autoestima depende do retorno das pessoas a quem deseja.

Marte na Casa 8

Forte sensualidade, natureza corajosa, desejosa e competitiva, instintos aguçados, estratégia nas emoções.

Quem tem Marte na Casa 8 não se entrega facilmente, pode manipular e geralmente associa sexo e poder, transformando as relações em uma disputa. Tem profundo domínio emocional e sente-se revitalizado por meio do sexo.

Júpiter na Casa 8

Quem tem Júpiter na Casa 8 é agraciado nos temas desta Casa. Tem alto apetite sexual e atração por pessoas exóticas, estrangeiras. Pode ter desejo de conhecer outros lugares junto com a pessoa amada e fazer amor em locais inusitados.

Pode viajar e se relacionar com pessoas diferentes em cada lugar que visita. Também tende a ganhar dinheiro com questões ligadas ao erotismo, como sex-shops ou casas noturnas.

Saturno na Casa 8

Esta posição pode fazer com que a pessoa demore para se entregar, porém, a possibilidade de estabelecer vínculos amorosos e íntimos com alguém é grande.

Pode sentir-se reprimido sexualmente ou com vergonha de aspectos de sua sexualidade. Com o passar do tempo, confiança nas relações e trabalhos psíquicos e espirituais, a descoberta da sexualidade tende a ser cada vez maior e mais intensa.

Urano na Casa 8

Quem tem Urano na Casa 8 tende a ser livre na sexualidade, atraente e curioso sobre os mistérios da vida. De natureza excêntrica e curiosa, sente-se estimulado a conhecer novidades sexuais.

É adepto de relações impessoais, detestando demonstração de posse. Aprende com as perdas repentinas que passa.

Embora se entregue para experiências amorosas e sexuais, está sujeito a rompimentos com alta frequência.

Netuno na Casa 8

Com intuição, sensibilidade e magnetismo pessoal, quem tem essa posição no Mapa possui alma sonhadora.

A sexualidade geralmente vem acompanhada de romantismo e idealização da relação ou com expectativa de viver experiências espirituais com as pessoas parceiras.

A entrega para quem tem esse aspecto é grande, por isso, pode se apaixonar com facilidade. É necessário tomar cuidado para não transformar as relações em válvulas de escape para superar problemas cotidianos.

Plutão na Casa 8

Quem tem Plutão na Casa 8 tende a ter a sexualidade e o erotismo acentuados, podendo desenvolver certa obsessão pelos temas desta Casa. Possui natureza determinada, corajosa, instintiva e intuitiva, podendo manipular ou controlar a pessoa parceira através de jogos de sedução.

Admira pessoas que também possuem esse mesmo poder e magnetismo. Possui alto poder de transformação e aprende muito com as experiências do passado. Pode ter muitas fantasias e prazer no ato de conquistar.

Clarissa De Franco

Clarissa De Franco é psicóloga, com Doutorado em Ciência das religiões e Pós-Doutorado em Estudos de Gênero. Atua com Direitos Humanos, Gênero e Religião, além de ser terapeuta, taróloga, astróloga e analista de sonhos.

