Quais são os problemas de saúde mais comuns de cada signo

Estamos nos encaminhando para o fim de uma pandemia (assim esperamos!), e saúde é um dos temas que mais nos preocupa. Você sabia que a Astrologia pode ajudar a perceber os problemas de saúde mais comuns de cada signo?

Para isso, veja no seu Mapa Astral (faça aqui gratuitamente!) qual é o seu Ascendente, pois as nossas personalidade e vitalidade estão descritas na Casa 1 (que é a do Ascendente).

Se você quiser se aprofundar nesse tema, veja aqui o curso sobre Alimentação e o seu Mapa Astral.

ASCENDENTE EM ÁRIES

A pessoa com Ascendente em Áries deve cuidar com os intestinos, principalmente o superior, fígado, pâncreas, vesícula e plexo inferior, regidos por evitando ficar muito nervoso e estresse agudo (para reduzir o estresse, você pode contar com o óleo essencial de bergamota).

ASCENDENTE EM TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, é bom ter atenção com os rins, tomando, por exemplo, muita água. Você pode ter pedras nos rins quando os relacionamentos não estão em equilíbrio. E, claro, cuide com os excessos na busca por prazer.

ASCENDENTE EM GÊMEOS

A pessoa com Ascendente em Gêmeos precisa ter atenção ao sistema reprodutor, por isso cuidar com os órgãos sexuais, como ovários, útero e próstata. Terapias ajudam a ter controle sobre as emoções e a reduzir problemas nessa área.

ASCENDENTE EM CÂNCER

Quem tem Ascendente em Câncer pode ter problemas que se manifestam pelo excesso, como, por exemplo, inchaço. O maior problema é que esse é um sintoma comum de cânceres. Como o de pele, que se dá pelo excesso de sol. Além disso, o Ascendente em Câncer pode provocar distúrbios alimentares.

ASCENDENTE EM LEÃO

O Ascendente em Leão pode ter problemas de saúde por conta da tendência ao estresse e à ansiedade. O cuidado com o corpo deve ser especialmente com a pele, os ossos, os joelhos e os dentes.

ASCENDENTE EM VIRGEM

Quem tem Ascendente em Virgem pode A pessoa pode se empolgar com algum projeto novo e trocar o dia pela noite. Ou tomar muito café e acabar tendo algum problema como úlcera, porque todo excesso tem consequências. Se trabalhar com algum muito repetitivo e sem liberdade, poderá adoecer, principalmente com problemas de saúde súbitos.

ASCENDENTE EM LIBRA

Quem tem Ascendente em Libra deve ter atenção para a sensibilidade a substâncias como álcool, remédios e anestesia. Existe uma tendência à adicção e também a alergias. É preciso cuidar da parte emocional, preferencialmente com terapias que permitiam extravasar, para poder se manter saudável.

ASCENDENTE EM ESCORPIÃO

Se você tem Ascendente em Escorpião, caso fique doente, geralmente, não deve ficar muito tempo de cama. Mas é possível que você se acidente frequentemente, pelo excesso de energia. Enxaquecas, nervosismo e insônias são comuns, principalmente, fruto de estresse (experimente usar o óleo essencial de lavanda para tranquilizar a mente).

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

Com Ascendente em Sagitário, é preciso se cuidar especialmente no inverno com as gripes e em proteger a voz, além de manter o sinal acesso para o hipotireoidismo, que também pode levar a engordar. Atenção!

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO

Quem tem Capricórnio como Ascendente, pode acelerar demais a mente, o que pode causar insônia e ansiedade. Uma dica é ficar longe de cigarro, porque pode ter vulnerabilidade nos pulmões e sistema respiratório. Problemas como rinites, alergias, resfriados, pneumonias são comuns.

SAÚDE DO ASCENDENTE EM AQUÁRIO

Se você tem Ascendente em Aquário, tende a ser bastante sensível no dia a dia., o que pode trazer problemas de saúde. Há tendência a questões estomacais por causa das emoções, por isso, precisa cuidar o que come. Além disso, deve ficar longe de drogas, pelo efeito rebote. Também precisa ficar atento a doenças hereditárias.

ASCENDENTE EM PEIXES

Quem tem Ascendente em Peixes pode adoecer quando não é reconhecido, como forma de tentar resolver esse “buraco”. Uma vida de excessos também pode ser prejudicial. É bom, ainda, cuidar com alimentos que prejudicam o coração, mas também bebidas.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com