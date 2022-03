As previsões do Tarot para abril de 2022 chegam marcadas pelo Arcano A Estrela. Esperança é a palavra que traduz a essência do Arcano XVII, a carta que representa o mês de abril.

Uma mulher nua, sob um céu límpido e estrelado, ajoelha-se na beira de um rio, segurando duas ânforas, vertendo seu conteúdo, na terra e nas águas do rio, simbolizando a fertilização da terra para o futuro.

Essa nudez com aparência despreocupada e tranquila, num ambiente externo, representa um momento de paz e tranquilidade, em que estamos protegidos por influências espirituais benéficas.

Aplicando seu simbolismo ao nosso contexto atual e à narrativa dos Arcanos do ano, temos um momento de tranquilidade relativa.

Relativa, pois ela se encontra entre dois momentos tensos que são os meses de março e maio, representados pelos arcanos XIII, A Morte e XVI, A Torre, uma combinação tensa, que foi o prenúncio da crise planetária que vivemos e se iniciou, em 2020.

A sua posição entre essas cartas é a de diluição, ela vem como um sinal de que esta fase catastrófica está começando a se desconfigurar. Como estamos falando sobre um evento coletivo, isso envolve um tempo maior que se inicia agora e vai durar os próximos dois anos.

A Estrela e o que diz sobre as previsões do Tarot para abril de 2022

Com relação ao mês, temos um período de certa calmaria, mas ainda de vulnerabilidade, onde podemos nos sentir muito seguros, mas essa segurança ainda é frágil, não dá para esperar muito dela, vejam que temos um mês tenso logo a seguir.

Se observarmos essa ordem de arcanos de abril para maio, teremos XVII e XVI, ou seja, uma inversão na ordem sequencial dos números.

É como se tivéssemos que dar um passo para trás, para avançar de uma outra forma.

A Estrela representa esperança e o futuro, e a Torre o que vem abaixo, que nos leva a pensar e agir diferente sobre o amanhã.

O que precisamos mudar? Nada mais é como antes, por isso, precisamos nos adequar às necessidades de um novo mundo que pede novos comportamentos, novos hábitos, uma reconfiguração geral.

É provável que pessoas com pontos fracos fiquem vulneráveis neste período de abril-maio e sejam atacadas e expostas, gerando escândalos com relevância e repercussão significativas. As mudanças radicais e súbitas podem acontecer nas situações mais importantes de interesse nacional e mundial.

Outro ponto positivo que vem se destacando nas previsões são os avanços na ciência, que ganham novo impulso no mês de abril, inclusive questões ligadas ao espaço, comunicações, meio ambiente e povos originários, as populações indígenas.

No campo pessoal, se conseguirmos nos sintonizar nas frequências do momento Estrela, poderemos desfrutar de um período de benesses e de grande ajuda para superação de crises e problemas. É hora de recarregar as baterias espirituais.

Trabalho e dinheiro nas previsões do Tarot

Para quem está empregado, é uma fase boa para pensar no futuro, pensando em seus planos de carreira, criando e executando projetos e definindo metas.

Também é favorável para conseguir aumentos e promoções e melhorar a qualidade do trabalho e seu ambiente, apaziguando conflitos, caso haja algum ou mantendo a harmonia.

Para quem está desempregado, é hora de tornar sonhos realidade. Há uma forte possibilidade de sua situação de desemprego ser revertida e de que algo bom, que esteja próximo de suas expectativas, se realize.

Como esta é uma previsão coletiva, essa realização dependerá de vários fatores, então busque o melhor dessas tendências unindo fé com ação.

Amor em abril segundo o Tarot

Para os que estão numa relação, seja ela como for, é um período que tende para a paz e a tranquilidade, sem tendência para grandes tretas.

Quando estamos com alguém e nos sintonizamos com as frequências da Estrela, um término fica mais tranquilo, uma briga acaba bem, o dia a dia de um casal se torna mais mágico, cheio de coincidências com significados que tornam os momentos mágicos reforçando os laços e trazendo alegria.

Aproveitem essa fase boa! Não é hora de perder tempo com besteiras, é hora de viver o amor de forma leve, alegre e feliz.

Para quem está solteiro e busca um relacionamento, o momento é de esperança. Não cabem muitas palavras aqui. É deixar a vida fluir, abandonar o desespero e o medo da solidão, ter fé que, quando menos esperarem, alguém pode estar ao seu lado.

Quem não tem intenção de estar em nenhum relacionamento é hora de curtir com os amigos, de ter as certezas e confirmações de quem realmente está ao seu lado e encontrar paz interior, conexão com a vida e um estado de tranquilidade e felicidade.

Saúde nas previsões do Tarot de abril de 2022

É importante não esquecer de se hidratar. Beber água é fundamental. Respirar ar puro também. O Arcano XVII fala da boa relação com nosso corpo e da busca da medida certa dos elementos:

Terra – estou comendo bem? Água – estou me hidratando? Ar – estou respirando bem? Fogo – estou me exercitando, me movimentando adequadamente?

Outro ponto importante de reflexão:

Qual a qualidade dos meios em que vivo? Tenho tido contato suficiente com a natureza, com o meio externo?

Com relação à pandemia, porque ela ainda não acabou, tenham atenção, aos informes dos órgãos de saúde pública e às medidas sanitárias, pois, apesar das flexibilizações, o vírus ainda está circulando.

Espiritualidade

Todos os canais espirituais estão abertos e as conexões estão com força total. Há uma energia sutil e pura no ar que pode nos colocar em contato com a mais alta espiritualidade.

É um excelente momento para preces e orações, para qualquer forma de busca de conexão com o divino. Veja aqui como tornar suas afirmações positivas mais poderosas.

Rituais simples e potentes

Procure um lugar alto na sua casa, acenda uma vela e ponha um copo d’água ao lado e dedique ao seu anjo da guarda. A seguir pode fazer um banho de ervas para tomar antes de dormir. Este banho irá fazer uma boa limpeza e trará paz, tranquilidade e harmonia. Junte pétalas de rosas brancas, alecrim, alfazema e louro. Coloque tudo em uma panela com 1 litro e meio de água fervente e, imediatamente, apague o fogo. Deixe em infusão. Quando esfriar, coe as ervas, leve a infusão para o banheiro e, depois de um tomar um banho, jogue-a da cabeça aos pés.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

