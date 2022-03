Dicas para cada signo ter uma vida mais saudável

Todos nós temos dificuldade em algum aspecto ligado à saúde. Seja dificuldade em manter uma rotina, seja tentação por doces ou até desapego com o corpo. A Astrologia pode ajudar a ter uma vida mais saudável.

Antes de mais nada, você já tem o seu Mapa Astral? Se ainda não fez, faça aqui gratuitamente. Com ele em mãos, veja qual é o seu Ascendente. A seguir, veja dicas para cada signo Ascendente ter uma vida mais saudável.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, do Personare, a Casa 6, que é a casa astrológica da saúde, tem um contraste natural com o Ascendente, porque forma um ângulo de 150 graus. Por isso, é fundamental, para gerir bem sua saúde, uma característica na Casa 6 que seja diferente do seu Ascendente.

Se você quiser se aprofundar nesse tema, veja aqui o curso sobre Alimenntação e o seu Mapa Astral.

ASCENDENTE EM ÁRIES

A pessoa com Ascendente em Áries provavelmente terá de aprender essas características virginianas. Uma das dicas é: tente criar uma rotina equilibrada buscando fazer as coisas da melhor forma possível, mas, se não der, relaxa. O cuidado com a saúde tem de ser natural, senão, o perfeccionismo pode acabar criando doenças de fundo emocional.

ASCENDENTE EM TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, provavelmente tem Libra na Casa 6. O problema de Touro está nos prazeres e o de Libra, no gosto pelo açúcar e alimentos calóricos. A dica é buscar exercícios físicos mais agradáveis, menos repetitivos que a musculação, como a dança, que tem prazer embutido, ou a yoga, que tem parcerias.

ASCENDENTE EM GÊMEOS

A pessoa com Ascendente em Gêmeos tem um signo intenso na 6ª Casa, que é Escorpião, existe uma contradição que precisa ser observada. A pessoa pode ter problemas de criar uma rotina, por exemplo, ou de cair nas tentações destrutivas de Escorpião, como virar a noite ou fumar. Terapias ajudam a ter controle sobre as emoções e a reduzir problemas nessa área.

ASCENDENTE EM CÂNCER

Quem tem Ascendente em Câncer, provavelmente tem Sagitário na Casa 6. Essa junção leva a alguém que não tem moderação no trabalho, a ter distúrbios alimentares e problemas emocionais que se refletem na saúde. A dica é atenção para não se sobrecarregar demais no dia a dia e procurar ter uma rotina estimulante, fujir para ficar em meio à natureza ou viajar para descarregar.

ASCENDENTE EM LEÃO

O Ascendente em Leão, um signo de fogo, se opõe ao Capricórnio, de terra, na Casa 6. A dica é pegar as qualidades capricornianas, aprendendo a hora das coisas e a fazer um bom planejamento, e aplicar nas questões de Leão, como o trabalho. Cuidando com tendência ao estresse e à ansiedade, aprendendo a inserir momento de lazer.

ASCENDENTE EM VIRGEM

Quem tem Ascendente em Virgem, conhecido como o signo da saúde, tem um signo mais “doido” na Casa 6, que é Aquário. Unindo a disposição para o trabalho do virginiano com o estímulo do aquariano, existe uma tendência a focar na parte mental, e esquecer do corpo. A dica é: modere suas ações, seu trabalho, sua rotina. É preciso investir em esportes que ajudem ter contato com o corpo e a tirar o excesso de energia do plano mental.

ASCENDENTE EM LIBRA

Quem tem Ascendente em Libra deve ter um signo supersensível na Casa 6, que é Peixes. É preciso cuidar da parte emocional, preferencialmente com terapias que permitiam extravasar, para poder se manter saudável. Outra dica é dormir bem, porque Peixes se carrega dormindo. Além disso, procurar trabalhar em ambientes criativos, porque Libra pede isso.

ASCENDENTE EM ESCORPIÃO

Se você tem Ascendente em Escorpião, provavelmente tem Áries na Casa 6. Como geralmente o ariano não se cansa com facilidade e tem muita disposição e resistência física, o esporte, além de ser algo em que são bons, pode ser uma ótima maneira de extravasar a energia excedente e melhorar a saúde.

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

Com Ascendente em Sagitário, é provável que Touro esteja na sua Casa 6. A dica é aprender a dimensionar o prazer. Não é abrir mão, mas controlar comida, por exemplo, e encontrar prazer em outras coisas que não sejam tão prejudiciais à saúde. Use a disciplina de Touro para criar novos hábitos e manifestar sua voz, de forma a não reprimir sentimento e evitar doenças.

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO

Quem tem Capricórnio como Ascendente, tem Gêmeos na 6ª Casa. Use a disposição geminiana para criar novos hábitos, tanto alimentares quanto físicos. Uma dica é ficar longe de cigarro. Procure sair, arejar e acalmar a mente. Alongamento, pilates e exercícios de respiração são ótimas dicas.

SAÚDE DO ASCENDENTE EM AQUÁRIO

Ascendente supermental que é Aquário com um signo na Casa 6 que é superemocional, que é Câncer. Apesar do aquariano se mostrar bem resolvido, pode esconder questões sensíveis cancerianas. É muito recomendado fazer terapia, olhar para questões emocionais e dar vazão aos sentimentos. Outra dica é tomar muita água, para evitar inchaço e retenção de líquido.

ASCENDENTE EM PEIXES

Quem tem Ascendente em Peixes pode ter Leão na Casa 6. Como Leão rege o coração tem de cuidar com alimentos que prejudicam esse órgão, mas também bebidas. No dia a dia, precisa de sol e alegria, mas na medida.

No vídeo, saiba mais sobre Saúde e Astrologia:

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

