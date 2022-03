Qual carta de Tarot você é hoje? Por meio da simbologia dos 22 Arcanos Maiores, é possível descobrir qual Arcano está regendo determinado período da sua vida e aproveitar os ensinamentos que cada uma oferece.

Para fazer o teste, basta escolher uma opção de resposta em cada pergunta a seguir. Mas é imprescindível entender que o resultado revela o arcano vigente no momento do teste. As cartas mudam da mesma maneira que nós mudamos.

Em vez de dizer que “sou” O Mago, o correto é falar que “estou” O Mago neste período. Assim, o teste pode ser feito e refeito quando for necessário: as respostas serão diferentes, mas adequadas ao momento. O arcano obtido no final serve como reflexão, direcionamento e inspiração.

Mas se você tiver uma pergunta específica, faça aqui o Tarot Direto. Nele, você sorteia uma carta e lê um conselho objetivo para a sua questão.

Teste: qual carta de Tarot você é hoje?

Anote suas respostas e, ao final, confira qual foi seu resultado

1 – Quando é preciso tomar decisões você costuma agir por impulso?

A – Sim B – Não C – Às vezes

2 – Você se deixa levar pelas circunstâncias da vida?

A – Sim B – Não C – Às vezes

3 – Você se considera uma pessoa astuta diante das oportunidades?

A – Sim B – Não C – Às vezes

4 – Responda com sinceridade: você começa algo com entusiasmo e depois desanima?

A – Sim B – Não C – Às vezes

5 – Você prefere um bom livro em vez de uma balada?

A – Sim B – Não C – Às vezes

6 – Você pensa mil vezes antes de agir?

A – Sim B – Não C – Às vezes

7 – O capricho ou cuidado está em tudo o que você faz?

A – Sim B – Não C – Às vezes

8 – Cuidar do que se tem é mais importante que sonhar alto?

A – Sim B – Não C – Às vezes

9 – Coordenar, ajustar, gerir e realizar fazem parte do seu lema?

A – Sim B – Não C – Às vezes

10 – É você quem manda no pedaço?

A – Sim B – Não C – Às vezes

11 – Para você, a moral e os bons costumes valem mais do que agir por impulso?

A – Sim B – Não C – Às vezes

12 – A fé é um fator determinante para conquistar o que você deseja?

A – Sim B – Não C – Às vezes

13 – As dúvidas e os receios ligados ao coração lhe tomam tempo e energia?

A – Sim B – Não C – Às vezes

14 – A indecisão é uma realidade em sua vida? Responda rápido!

A – Sim B – Não C – Às vezes

15 – Você diria que sua filosofia de vida é “para o alto e avante”?

A – Sim B – Não C – Às vezes

16 – Depois de situações difíceis, seguir em frente é fácil para você?

A – Sim B – Não C – Às vezes

17 – Seu senso de certo e errado é soberano?

A – Sim B – Não C – Às vezes

18 – Na sua concepção, a lei e a ordem são condições primárias para a vida dar certo?

A – Sim B – Não C – Às vezes

19 – Você olha para o passado pensando no que poderia ter sido?

A – Sim B – Não C – Às vezes

20 – A cada dia você extrai uma lição das situações, sejam elas difíceis ou significativas?

A – Sim B – Não C – Às vezes

21 – Tudo para você tem de ser aqui, agora neste instante?

A – Sim B – Não C – Às vezes

22 – É possível dizer que a pressa e a ansiedade são partes da sua natureza?

A – Sim B – Não C – Às vezes

23 – O que os outros chamam de teimosia você interpreta como perseverança?

A – Sim B – Não C – Às vezes

24 – Quando deseja muito alguma coisa, você vai até o fim, custe o que custar?

A – Sim B – Não C – Às vezes

25 – O arrependimento é forte quando você pensa nas oportunidades que deixou passar?

A – Sim B – Não C – Às vezes

26 – Você se considera vítima diante da insensibilidade das pessoas e da rotina?

A – Sim B – Não C – Às vezes

27 – É verdade que consideram você uma pessoa imprevisível?

A – Sim B – Não C – Às vezes

28 – Você se deixa levar seriamente pelas negatividades da vida?

A – Sim B – Não C – Às vezes

29 – É melhor não sair do lugar do que perder tempo tentando alguma coisa?

A – Sim B – Não C – Às vezes

30 – Você tenta ponderar opiniões, evitando confrontos?

A – Sim B – Não C – Às vezes

31 – O sexo e o prazer são mais urgentes que qualquer outra coisa?

A – Sim B – Não C – Às vezes

32 – Vale mais a sua satisfação pessoal do que as obrigações da vida?

A – Sim B – Não C – Às vezes

33 – A vida é cheia de surpresas. Você se traumatiza com o que chega de repente?

A – Sim B – Não C – Às vezes

34 – Renovar a vida é saudável. Para isso, você costuma jogar tudo e todos para o alto?

A – Sim B – Não C – Às vezes

35 – Coincidências acontecem o tempo todo. Você comunga e aprende com elas?

A – Sim B – Não C – Às vezes

36 – O brilho pessoal e a reputação são uma condição de sucesso para você?

A – Sim B – Não C – Às vezes

37 – Dificuldades existem. Você decide enfrentá-las para se tornar mais forte?

A – Sim B – Não C – Às vezes

38 – Os medos definem a sua vida, as suas atitudes e os seus fracassos?

A – Sim B – Não C – Às vezes

39 – Você tem plena consciência das suas obrigações, dos seus defeitos e das suas virtudes?

A – Sim B – Não C – Às vezes

40 – Reconciliar-se é melhor do que alimentar ressentimentos. Você toma atitudes pelo bem das relações?

A – Sim B – Não C – Às vezes

41 – As novidades são importantes para você?

A – Sim B – Não C – Às vezes

42 – A vida lhe dá uma resposta ou uma salvação nos 45 minutos do segundo tempo?

A – Sim B – Não C – Às vezes

43 – Você se considera uma pessoa destacável pelo que é e pelo que faz?

A – Sim B – Não C – Às vezes

44 – É imprescindível concluir tudo o que você começa, por menos importante que seja?

A – Sim B – Não C – Às vezes

RESULTADO: Qual carta de Tarot você é hoje

As únicas respostas válidas são as que você assinalou a letra A. As outras, cuja opção era a letra B ou C, devem ser desconsideradas.

Veja abaixo quantas vezes escolheu cada alternativa A e o resultado para cada uma. A carta que mais se repetiu nas suas respostas é a que simboliza o seu momento.

Em caso de empate, é sinal de que seu dia a dia está sendo marcado pelos atributos de mais de um Arcano. Neste caso, leia a interpretação de todos que mais apareceram no seu resultado e busque refletir a respeito de cada ensinamento.

Se você saber as tendências para a sua vida no médio prazo, faça aqui o Tarot Semestral.

1A – O Louco 2A – O Louco 3A – O Mago 4A – O Mago 5A – A Sacerdotisa 6A – A Sacerdotisa 7A – A Imperatriz 8A – A Imperatriz 9A – O Imperador 10A – O Imperador 11A – O Sacerdote 12A – O Sacerdote 13A – Os Enamorados 14A – Os Enamorados 15A – O Carro 16A – O Carro 17A – A Justiça 18A – A Justiça 19A – O Eremita 20A – O Eremita 21A – A Roda da Fortuna 22A – A Roda da Fortuna 23A – A Força 24A – A Força 25A – O Pendurado 26A – O Pendurado 27A – A Morte 28A – A Morte 29A – A Temperança 30A – A Temperança 31A – O Diabo 32A – O Diabo 33A – A Torre 34A – A Torre 35A – A Estrela 36A – A Estrela 37A – A Lua 38A – A Lua 39A – O Sol 40A – O Sol 41A – O Julgamento 42A – O Julgamento 43A – O Mundo 44A – O Mundo

DESCUBRA ABAIXO O SIGNIFICADO DO SEU ARCANO

Agora que já sabe qual(is) Arcano(s) representa(m) seu momento, veja abaixo o(s) ensinamento(s) que ele(s) traz(em) para sua vida.

ARCANOS

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br