Feng Shui para o amor: como criar um ambiente romântico

Todo mundo quer amor! Mas não basta querer, tampouco ter. Tem que sentir, tem que curtir, tem que ter tempo, tem que saber cuidar do amor! Seu amor pode ser eterno, passageiro, temporário, mas todo o tipo de amor merece dedicação, surpresa, encanto.

Quem é que não gosta de ser lembrado e de receber carinho e atenção? E se for do parceiro ou parceira, melhor ainda, certo?

A energia do Feng Shui pode lhe ajudar a preparar a sua casa para um ambiente romântico: um dos cuidados essenciais para o amor!

Aproveite e faça aqui a Sinastria Amorosa, para descobrir as afinidades e os desafios do casal.

Dicas de Feng Shui para o amor

Porta de entrada: ao receber seu amor, nada melhor do que a primeira impressão — que fica. O som da campainha deve ser agradável, a iluminação suave com velas ou abajures e flores — espalhe pétalas de rosas vermelhas e brancas pelo chão fazendo um caminho da entrada até o quarto. Descubra aqui tudo sobre Feng Shui para porta de entrada.

Cores: rosa, branco, amarelo. Aposte no vermelho para noites especiais e cheias de paixão e decore o quarto com almofadas, tapetes, tecidos, cortinas, colchas nessa cor. Saiba aqui tudo sobre as cores no Feng Shui.

Clima de romance: óleos essenciais de sândalo, rosas ou ylang ylang são bons para massagens ou aromatizadores de ambiente. Bilhetinhos ou cartões, fotos do casal, quadros ou adesivos com frases românticas, esculturas ou imagens de casais, música, vinho ou champanhe são complementos harmoniosos para uma noite perfeita.

Banheiro: toalhas grandes e confortáveis, roupão, chinelos, tapetes, aromas, flores, velas e incensos no banheiro. E para quem tem banheira, sais de banho. Descubra aqui tudo sobre Feng Shui no banheiro.

Sala: desligue a TV e ligue o som. Espalhe muitas almofadas, deixe um tapete fofo para pisar e coloque uma manta bonita sobre o sofá. Deixe a iluminação suave numa luminária com duas cúpulas e inclua uma imagem de casal (dançando ou se abraçando) ou imagens de coração. Feng Shui na sala: espelho, plantas e decoração, saiba tudo aqui.

Toda a casa deve ter esse clima aconchegante, harmonioso e perfumado. Mesmo que não tenha muito tempo, invista em organizar objetos aos pares, a espalhar almofadas, uma colcha ou jogo de lençol novo, aromas, velas e flores.

São coisas e atitudes simples, mas que surpreendem, encantam, renovam e cuidam do amor!

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com