O incômodo causado pela pergunta “Qual é o seu signo?” pode atingir pessoas que possuem signos mal compreendidos e com má fama, mas também pessoas que não se identificam com seus signos. Se é o seu caso e você não se reconhece no seu signo, nós temos a explicação. Vem ver!

Por que você não se reconhece no seu signo?

1. Outros posicionamentos podem te definir

A primeira e mais evidente explicação é que o signo do nosso Sol, que ficou popularizado como o “nosso signo”, é apenas uma parte do nosso Mapa Astral.

Mas por que o Sol ficou tão popular? Bom, as outras partes do nosso Mapa que definem nossa personalidade de uma forma mais específica — nosso Ascendente, que fala sobre como somos vistos, e Lua, das nossas emoções, por exemplo — são mais difíceis de definir.

Enquanto o Sol muda com uma média de 30 dias, a Lua muda de signo com uma média de 2 dias e meio e o Ascendente, de 2 horas. Aqui você vê quais os signos solares de cada mês.

Então, sem calcular todo o Mapa, fica mais difícil saber esses outros posicionamentos. Faça o seu Mapa Astral gratuito aqui!

Mas não se engane: o Ascendente e a Lua são igualmente importantes, e acontece muitas vezes de nos identificarmos bastante com as necessidades emocionais mais urgentes da nossa Lua ou as necessidades de externalizar para o mundo as características do nosso Ascendente.

Por exemplo:

Uma pessoa pisciana pode não se identificar com toda a sensibilidade de Peixes na sua potência máxima porque tem Ascendente ou Lua em Capricórnio e, com isso, traz um pouco mais de seriedade, firmeza, estratégia, etc., para se expressar.

Veja aqui um guia sobre todos os signos ascendentes.

2. Dispositor

Para além dessa multiplicidade na nossa personalidade, existe uma outra explicação igualmente importante, que é o que chamamos em “astrologuês” de dispositor.

Assim como cada casa do nosso Mapa tem um planeta regente e esse planeta representa as atividades desta casa, cada planeta possui um dispositor, que é o planeta que rege o signo no qual aquele primeiro planeta está localizado.

O dispositor representa e governa como se manifestam as características da função daquele planeta. Exemplo:

Se uma pessoa tem Lua em Gêmeos e precisa se comunicar, é o signo do dispositor Mercúrio que nos mostra COMO essa pessoa se comunica (pois comunicação é uma função mercurial). Mas se esse Mercúrio representa uma comunicação calada, mais quieta, abstrata e interiorizada como um Mercúrio em Peixes, essa pessoa não vai se reconhecer com o arquétipo super comunicador e falante da Lua em Gêmeos o tempo todo.

Vamos de mais exemplos para facilitar a compreensão:

Uma pessoa ariana, ou seja, com o Sol em Áries, possui necessidades da sua essência, ego e autoestima ligadas a: se defender, se motivar, ter bastante energia para começos, pioneirismo, liderança, etc. E qual é o planeta que rege o signo de Áries? Marte. Então Marte é o dispositor desse Sol em Áries. Para essa pessoa, cujas características de ir à luta e brigar por seus interesses são tão importantes, é justamente Marte o planeta que nos conta a história de COMO essa pessoa luta, quais armas ela leva para a batalha, etc.

Agora, vamos imaginar duas pessoas arianas diferentes:

Uma com o dispositor (Marte) em Áries, e outra com o dispositor (Marte) em Câncer. A primeira pessoa de Marte em Áries possui um lado guerreiro que é forte, energético, corajoso e ousado. Essa pessoa precisa ter cuidado para não manifestar mesmo aquele lado ariano que é impulsivo, impaciente, competitivo e que pode inclusive agir sem pensar. Já a pessoa ariana com Marte em Câncer também tem necessidade de se defender e lutar por si mesma, porém, quando ela precisar ter coragem e ir à luta, é o lado do guerreiro canceriano que ela vai “chamar” para a briga. E aí esse lado guerreiro tem seu emocional mais aflorado que as atitudes, pois Câncer é um signo de água. Talvez essa pessoa não vai se reconhecer no arquétipo mais imediatista e briguento do Áries. Isso pode acontecer com pessoas arianas de Marte em Peixes (sensível e muito empático), Marte em Libra (diplomático e racional), etc.

Essa equação se repete com os demais signos:

Se você é de Touro ou Libra, sua autoestima e necessidade de conforto e nas relações dependem do seu dispositor Vênus. Se, por exemplo, você for uma pessoa libriana de Vênus em Escorpião, talvez você não se reconheça no estereótipo indeciso e seja uma pessoa mais assertiva e controladora nas relações. Se você é de Gêmeos ou Virgem, sua comunicação ou organização dependem de como seu dispositor Mercúrio pensa. Se, por exemplo, você for uma pessoa virginiana de Mercúrio em Leão, talvez você não se reconheça no estereótipo reservado e seja uma pessoa mais aparecida. Se você é de Câncer, seu lado emocional depende do seu dispositor, a Lua. Se, por exemplo, você for uma pessoa canceriana de Lua em Capricórnio, talvez você não se reconheça no estereótipo emotivo e seja uma pessoa mais fria. Se você é de Escorpião, seu poder depende do dispositor Marte. Se, por exemplo, você for uma pessoa escorpiana de Marte em Aquário talvez você não se reconheça no estereótipo controlador e seja uma pessoa que precisa muito de liberdade. Se você é de Sagitário ou Peixes, sua expansão e empatia dependem de dispositor Júpiter. Se, por exemplo, você for uma pessoa pisciana de Júpiter em Virgem, talvez você não se reconheça no estereótipo distraído e seja uma pessoa mais perfeccionista. Se você é de Capricórnio ou Aquário, seu lado disciplinador ou idealista dependem do seu dispositor Saturno. Se, por exemplo, você for uma pessoa aquariana de Saturno em Capricórnio, talvez você não se reconheça no estereótipo rebelde e seja uma pessoa mais preocupada e responsável.

A regra só não se aplica a pessoas leoninas, já que o Sol em Leão está domiciliado e não tem um dispositor, pois o Sol é o planeta que rege Leão e suas características de necessidade de autoestima, brilho e poder pessoal já estão fortificadas.

Compartilhe conhecimento

Agora você já sabe os motivos pelos quais você não se reconhece no seu signo ou pode ajudar alguém que você conhece e passa por isso.

Mas independentemente disso, o dispositor do nosso Sol (e de todos os planetas do nosso Mapa) entregam características complementares e que explicam muito sobre nós.

Esperamos que essas informações te ajudem a se entender um pouco mais.

