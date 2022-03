Chegaram as previsões astrológicas de 28 de março a 3 de abril de 2022. A semana começa na fase minguante, que naturalmente traz um movimento de recolhimento e avaliação. O tom é mais sério e focado, por causa da forte presença de Saturno, planeta com o qual Vênus e Marte formam conjunção.

No coletivo, a combinação Marte/Saturno, presente até os primeiros 10 dias de abril, é bastante tensa, marcando autoritarismo e imperatividade, cenário que pode ser especialmente difícil na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Na vida pessoal, pode ser necessário paciência e resistência em uma semana que pode ser mais puxada e em que vai ser necessário administrar o cansaço. Também teremos de ter mais inteligência e estratégia para as relações, para não entrar em conflitos desnecessários, tendência que prossegue na semana seguinte.

O lado positivo da combinação pode ser o de ter mais foco e seriedade. Para ajudar, a conjunção Júpiter/Netuno, que vai ficar presente durante todo o mês de abril, sinaliza um momento em que também há esperança e desejo de realizar sonhos.

A Lua Nova acontece na madrugada de 1º de abril, sexta-feira, marcando um novo ciclo, com duração de um mês. Veja aqui o calendário lunar 2022 completo.

Essas são as previsões que podem agir na vida de todos nós, com mais ou menos intensidade. A seguir, veremos o detalhamento dos principais trânsitos. Mas para entender a combinação de cada trânsito astrológico com seu mapa astral, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Vênus e Saturno conjuntos: mais seriedade e sensibilidade

Desde o final de semana passado, Vênus forma conjunção com Saturno, aspecto presente até esta quinta-feira (31/3). Veja algumas possibilidades:

Sobreposição do dever sobre o lazer, ou uma mistura dos dois. Trabalho é um tema de Saturno, que vai estar em destaque. Menos disposição social ou mais seletividade. Chance de alguns incômodos que cortam ou atrapalham o lazer, como uma virose bem no dia que você iria para um barzinho com os amigos. Ou então, para algumas pessoas, o dinheiro mais curto e a necessidade de escolher que programas fazer. Questões de autoestima. Algumas pessoas se sentem mais incomodadas com a imagem ou com o próprio autovalor, com um aumento da exigência.

Dica: se você estiver enfrentando dificuldades com autoestima em relação à balança, à alimentação e ao seu corpo, que tal se inscrever no curso de Alimentação e seu mapa astral (saiba mais aqui), desta autora e do Personare? Começa nesta quinta-feira (31). Ficamos mais sensíveis, por isso é bom atuar com mais cuidado e diplomacia por estes dias. Uma palavra ou atitude mal colocada pode provocar um ruído ou mal-entendido e, de alguma forma, nos chatear ou chatear o outro. Avaliação das relações. Talvez haja a necessidade de colocar alguns limites ou novas bases nos relacionamentos – ou entendê-los melhor. Algumas pessoas poderão sentir mais o peso da solidão.

Marte e Saturno conjuntos: hora de ter cautela e resistência

Mas não é só Vênus que está conjunto a Saturno, Marte também, com maior proximidade do aspecto a partir do meio da semana. Veja algumas possibilidades para esta conjunção, que se estende também a próxima semana:

No coletivo, aumento de violência e imperatividade, nos diversos conflitos ao redor do mundo. Líderes poderão ficar mais violentos e menos conciliatórios. Em grandes cidades, fique mais atento a situações perigosas e de conflito. Divergências também estão mais sujeitas a acontecer na esfera pessoal. Atenção para não comprar brigas que não te interessam e não cair em provocações. Mais responsabilidade e, com isto, cansaço. Necessidade de mais persistência para conseguir alcançar objetivos. Figuras de autoridade podem trazer ordens que não necessariamente agradam, mas que terão de ser cumpridas. Não force o ritmo naquilo que parece estar emperrado, até porque excesso de raiva e impaciência tendem a causar acidentes, como distensões musculares. Momento de começar a pensar mais a sério no futuro e no que se deseja fazer, já que não podemos fazer tudo e nem ir em todas as direções. Planeje seu futuro com o Mapa Profissional gratuito aqui.

Sol e Mercúrio juntos: expressividade e inteligência

Esta é uma semana marcada por conjunções entre planetas, e Sol e Mercúrio, a partir de quarta-feira (30), é uma delas.

A combinação aumenta a expressividade e habilidade com comunicação, desejo de troca e fomenta a inteligência, podendo auxiliar em potencial de conflitos ou situações mais difíceis. Coloque a mente para funcionar!

Júpiter e Netuno conjuntos: mais fé e sonhos

E outra conjunção importante é a de Júpiter com Netuno, que vai caracterizar o mês de abril. Há um aumento da fé, fazendo com que as pessoas possam voltar a sonhar e acreditar.

No plano coletivo, fomenta ajudas solidárias e empatia, algo importante em um final de março e início de abril bastante conflitivo, como foi visto acima.

