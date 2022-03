Numerologia de Anitta: o que os números revelam sobre o seu sucesso

Anitta completa 29 anos no dia 30 de março de 2022 no auge da sua carreira e fazendo história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o 1º lugar entre as músicas mais ouvidas do mundo, com “Envolver”. A Numerologia de Anitta explica o seu sucesso?

Anitta está no Ano Pessoal 3 e tem a presença marcante do 3 no seu Mapa Numerológico, o qual é duplamente favorável para a autoexpressão criativa e comunicativa.

Antes de saber o que isso significa para o sucesso da artista, vamos entender o contexto da Numerologia. O Ano Pessoal começa sempre em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de cada ano. O cálculo leva em conta os números do ano vigente e traz previsões individualizadas para cada ano. Para saber as suas, calcule aqui no seu no Mapa do Ano 2022.

Já o Mapa Numerológico é a Numerologia da sua vida e vale para a vida inteira, calculado a partir do seu nome e da sua data de nascimento, mostrando quais são seus maiores potenciais e desafios. Aqui veja o seu Mapa Numerológico.

Agora, vamos à análise de Anitta. A brasileira está no Ano Pessoal 3, ou seja, o potencial para ela criar, dançar e ocupar um lugar de destaque ao ser o centro das atenções é notório.

Anitta ainda tem a presença marcante do 3 em seu Mapa Numerológico: em quatro posições!!! Quando vivemos um Ano Pessoal cujo número está presente em nosso Mapa, isso revela que tudo o que ele representa está intensificado neste período anual.

Numerologia de Anitta: 2022 será fértil

Outro ponto bem interessante de se observar são os Trimestres Pessoais. Tanto neste 1º trimestre de 2022 que estamos encerrando, quanto no 3º (em julho, agosto e setembro), Anitta estará também no Trimestre simbolizado pelo 3.

É realmente um ano bastante fértil para a cantora. Seu desejo em dar vazão aos seus talentos criativos e expressivos estará ainda mais acentuado. O anseio por elogios e uma maior popularidade acompanha esse ímpeto expansivo.

Há nove anos, em 2013, ela também vivia sob a simbologia do 3. E foi justamente nessa época que, em função do sucesso de “Meiga e Abusada”, ela entrou no TOP 10 das músicas mais pedidas das rádios brasileiras, o que lhe rendeu um contrato com a gravadora Warner Music.

Além disso, no início desse mesmo ano, Anitta popularizou a coreografia “quadradinho”. Popularizar é a cara do Número 3!

Carreira internacional em 2022

Também em 2013, ela viveu algo marcante no exterior. Gravou o clipe de “Meiga e Abusada” nos Estados Unidos. A gravação foi em maio – justamente quando ela estava no Trimestre Pessoal 9.

Esse Número é associado com as conquistas além-fronteiras, com um contato maior com estrangeiros, bem como viagens e a carreira internacional. Ou seja, ela também poderá viver em 2022 esse tipo de experiência com o estrangeiro, destacando-se ainda mais fora do país.

E não apenas no 2º Trimestre, mas também no 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro), quando também viverá mais um Trimestre simbolizado pelo 9.

Desafios: exageros e polêmicas

Como Anitta tem o Desafio simbolizado tanto pelo 3 quanto pelo 9 em seu Mapa Numerológico, o exagero em certas comunicações poderá gerar mal-entendidos. Lembrando que em 2013 houve a polêmica com Beyoncé por conta da autoria da coreografia “quadradinho”.

Então, as declarações que a cantora poderá publicar poderão gerar reações também exageradas por parte do público e de artistas (especialmente de fora do Brasil).

Por mais que essas tendências durem todo o ano, os meses mais desafiantes nesse sentido serão abril (quando ela estará no Mês Pessoal 7), bem como em julho e agosto (quando viverá o Mês Pessoal 1 e 2, representando, respectivamente, uma inclinação a afrontar figuras de autoridade masculina e feminina).

Liberdade e intensidade

Tanto o 3 quanto o 9 (presentes no Ano Pessoal e Trimestres de 2022) são números voltados para a liberdade. E não apenas o 3 está atuante no Mapa Numerológico de Anitta, mas o 9 também.

Este se encontra no Desafio (como salientamos no parágrafo acima) e no Número de Motivação (soma das vogais do nome completo).

É um ano realmente marcante, intenso e impactante para Anitta. Ela poderá realizar (ou melhor, continuar realizando) grandes sonhos!

