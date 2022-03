Revolução Solar de Anitta: as previsões astrológicas de aniversário

Anitta é uma revolução. Pouco antes de completar 29 anos, na terça-feira (30/03) de março de 2022, alcançou o topo do mundo com “Envolver”. O que será que o próximo ano reserva para a brasileira? A Revolução Solar de Anitta, que mostra as previsões astrológicas de um aniversário ao outro, realça sua marca registrada: ambição e muito trabalho.

De acordo com o livro “Furacão Anitta”, do jornalista Leo Dias, a Poderosa nasceu às 22h45 de 20 de março de 1993. Isto aponta para um Ascendente em Capricórnio, algo bem alinhado com a profissional perfeccionista e esforçada que a artista sempre foi.

Neste ano, ela repete este mesmo Ascendente na Revolução Solar, mostrando o que não é surpresa nenhuma diante dos passos que vem dando: Anitta tem pela frente um ano bastante focado em metas profissionais e no sucesso financeiro, em plantar uma base sólida em ambos os sentidos.

Anitta é ambiciosa, um traço do Ascendente em Capricórnio natal (saiba mais aqui), e entende que é preciso fazer por onde, no melhor estilo “1% de inspiração e 99% de dedicação”, e vai cumprir este modelo a partir desta Revolução Solar, eventualmente com momentos de estresse e cansaço.

Quer descobrir as previsões para o seu aniversário? Faça sua Revolução Solar gratuita aqui. A seguir, veremos mais destaques do mapa da Revolução Solar de Anitta.

Carreira internacional de Anitta

Marte, Vênus e Saturno estarão todos conjuntos em Aquário, o signo que tem a ver com o futuro.

A combinação sugere disposição para o trabalho persistente e árduo, capitaneado por Saturno, a fim de construir este futuro alinhado com as mudanças que ela pretende, já que a artista tem buscado a expansão na carreira internacional.

Amor na Revolução Solar de Anitta

No amor, um possível par teria de estar sintonizado com as metas da cantora. Caso não esteja, simplesmente não vai rolar. Esta esfera da vida dela vai depender de um perfil psicológico mais maduro para acontecer.

Caso contrário, Urano na Casa 5 do mapa da Revolução Solar de Anitta promete amores variados e possivelmente passageiros na vida da cantora. Entenda aqui o significado de cada casa astrológica.

Sonhos e sensibilidade neste ano novo

Outro signo que vai estar muito presente no mapa da Revolução Solar é Peixes, com a Lua, Júpiter e Netuno. A cantora tem uma faceta religiosa, e esta parte da vida dela também vai ser importante, mesmo com a agenda apertada de compromissos.

A Lua em Peixes vai responder por alguns momentos de oscilação, carência e sensibilidade da jovem cantora, mas nada que realmente tire do foco esta ariana.

Pessoalmente, ela terá de tomar mais cuidado com idealizações, já que Peixes tem essa propensão e, com isto, um potencial de se decepcionar. Subir nas nuvens e cair em seguida.

A família de Anitta, incluindo tios e parentes, também poderá estar mais vulnerável a fragilidades e problemas de saúde.

Lazer e redes sociais X trabalho

Em meio a um ano de muito trabalho, Anitta vai ter espaço, porém, para estar com pessoas, se comunicar, bombar nas redes sociais e curtir a vida, como é do seu temperamento.

Lua, Júpiter e Netuno na Casa 3 mostram a necessidade de circular, se distrair, passear, se comunicar e ter seus momentos lúdicos. Nem só de trabalho é feita a vida.

Família na Revolução Solar de Anitta

Contudo, o Sol na Casa 4, a Casa do lar e da família, vai sinalizar a importância da volta ao lar ou do contato com a família depois de intensas atividades.

Isto repete o posicionamento do mapa natal da artista, a hora em que ela volta a ser somente Larissa. Assim, a vida privada também vai ser importante. Lar doce lar depois de muitos shows e turnês.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com