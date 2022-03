Rituais de outono: transforme a sua energia e abra-se ao novo

Como seres cíclicos, nós recebemos influência dos ciclos da natureza, como das fases da Lua e das estações do ano. Nós temos as quatro estações dentro de nós e cada uma delas marca uma qualidade da nossa energia. O Outono é um convite a desapegar do que precisa ser solto, ser transformado, encerrado. Veja a seguir 5 Rituais de Outono para se conectar à energia da estação.

Depois da expansão do Verão, marcada pela emoção da alegria, nossa energia começa a se retrair gradativamente no Outono, e o sentimento de tristeza pode predominar nesse ciclo. Isso porque esta estação de transição nos convida a se despir, se desapegar, se renovar e guardar nossa energia para o Inverno.

Em analogia às árvores que perdem suas folhas, essa é a época para tirar os excessos e ficar somente com aquilo que é essencial em nossas vidas.

Você está atenta e disposta a ouvir esse chamado? Então, veja a seguir as dicas de Rituais de Outono sugeridos por mim, Alice Duarte, com base na visão sistêmica, e por outras especialistas do Personare para transformar a sua energia e abrir-se ao novo.

5 Rituais de Outono

1. Ritual de outono: olhe para o que é essencial na sua vida

Para fazer essa transição que é o Outono, é preciso saber o que de fato é essencial e o que está em sintonia com a Vida. Como? Proponho um exercício sistêmico bem simples:

Coloque no chão um papel ou uma almofada para representar “O ESSENCIAL PARA MIM” e, em frente, algo para representar cada diferente “EXPECTATIVA OU DESEJO” que tenha (por exemplo, mudar de casa, trocar de emprego, investir num curso ou terapia). Antes de iniciar o exercício, você precisa estar relaxada, centrada e presente (para isso, você pode fazer algumas respirações profundas e conscientes – veja um exercício aqui). Durante o exercício, mantenha a mente vazia, esperando e observando os sinais sutis do corpo. Movimente-se sem intenção, somente quando sentir que algo a “empurra”. Agora, coloque-se primeiro no lugar do papel/almofada que representa “O ESSENCIAL PARA MIM”. Aguarde até poder perceber os sinais do corpo. Depois, coloque-se no lugar de cada “EXPECTATIVA OU DESEJO”. Aguarde até que a informação surja no corpo e permaneça até que o movimento cesse. Nesse ponto, você já pode perceber se essa expectativa ou desejo tem ou não conexão com o essencial (isso se pode perceber pela direção do olhar, postura e movimento do corpo). Se notou que alguma expectativa ou desejo que não se relaciona com aquilo que é essencial para você, você pode sair desse lugar e agora, representando a si mesma, olhar para esta expectativa ou desejo e dizer: “Eu abro mão das minhas expectativas e me entrego àquilo que para mim é essencial neste momento.” Para terminar, coloque-se novamente no lugar do “O ESSENCIAL PARA MIM” e perceba o que mudou.

Nota da terapeuta: muitas vezes, são as nossas expectativas ou desejos que nos impedem de seguir um movimento criativo e espontâneo em direção a algo maior e mais alinhado com a nossa natureza.

2. Ritual de outono: o convite da mudança

Dentre os Rituais de outono, a terapeuta holística Ana Paula Malagueta sugere uma mentalização, para ser feita em um momento intermediário do seu dia — ao amanhecer ou ao entardecer, por exemplo. Afinal, o outono é uma estação medial: entre verão e inverno. Siga os passos:

Feche os olhos e visualize-se na natureza como a mais bela árvore. Seus braços como troncos que se elevam aos céus. Veja cada folha e cada fruto. E comece a escrever em cada folha aquilo que você quer deixar ir, desapegar e liberar. Quando tiver preenchido todas as folhas que desejar, visualize-as tornando-se mais amareladinhas amarronzadas, e desprendendo-se naturalmente, sem esforço ou resistência. Se as árvores podem soltar suas folhas sem briga, nós também! Quando tiver soltado todas as folhas, agradeça por tudo aquilo que se foi e olhe para cima, sabendo que onde existiam folhas, novas folhas irão nascer. Aguarde!

3. Ritual de Mabon (Equinócio de Outono)

Segundo a terapeuta Andrea Leandro, o Outono é o momento da colheita tanto dos frutos da terra quanto dos nossos atos; portanto, é um período de reflexão. Por isso, ela ensina o Ritual de Mabon.

Este é um dos 4 rituais considerados mais mágicos do ano e faz parte dos oito rituais sagrados da roda celta da vida – a roda anual. É um ritual simples, mas poderoso. Siga o passo a passo:

Monte uma mesa com frutos da terra. Se tiver um pátio colha folhas do chão para representar essa época do ano para fazer parte da decoração dela. Com a mesa posta, olhe para ela e agradeça pelos frutos que a terra fornece e reveja tudo que colheu – os frutos das suas ações ao longo do ano. É um bom momento para refletir e perceber o quanto fez e isso frutificou. De uma forma simbólica, corte uma maçã ao meio. Assim como se forma a imagem de uma estrela, visualize sua luz como uma estrela que vai brilhar e iluminar o seu caminho por mais um ano. Depois faça a refeição. Se for partilhada, melhor ainda.

4. Ritual das cores por dentro

Se na Primavera as cores explodem lá fora, no Outono é preciso trazê-las para dentro. As cores outonais são quentes e mais fechadas. Amarelo-ocre, marrom avermelhado, verde-musgo, marsala, rosa-escuro.

A taróloga Zoe de Camaris questiona: quais cores você quer trazer pra dentro para lhe aquecer no próximo inverno?

Ela propõe que, caso você esteja num período legal, animado, pode apostar nos tons mais densos. Caso esteja triste, com o desânimo querendo bater na sua porta, opte por um amarelo-ouro, um vermelho-sangue.

Uma boa ideia é aproveitar que ainda está quente e pintar uma parede no seu quarto, ou a sala, enfim, o lugar em que você mais gosta de ficar. Escolha algumas peças de roupa ou acessórios nessa nova paleta de cores.

5. Ritual de Outono para limpar as emoções

A estação em que as folhas caem e se renovam também é momento para a gente começar a se recolher e limpar as emoções. Para isso, a aromaterapeuta Solange Lima sugere um ritual com óleo essencial de lavanda (saiba tudo sobre ele aqui).

A ideia é fazer um escalda-pés com o óleo essencial ou chá de lavanda, ajudando a acalmar mente, corpo e sentimentos. O ideal é fazer de noite, antes de dormir, da seguinte forma:

Em um recipiente com 500 ml de água morna, em temperatura que consiga ficar com os pés, pingue 10 gotas de óleo essencial de lavanda ou o chá de lavanda já pronto. Fique por 5 minutos. Repita esse ritual pelo menos 1 vez na semana antes de dormir e sinta os benefícios.

