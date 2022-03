Qual música de Anitta combina com o seu signo?

Anitta alcançou um lugar onde nenhum brasileiro chegou até hoje. A música “Envolver” se tornou a segunda música mais tocada no Spotify – e segue em crescimento. A canção em espanhol é a cara da ariana ousada, de Ascendente em trabalho (Capricórnio), Lua em emoções (Câncer) e Vênus em fogo (Áries).

E qual música da Anitta combina com o seu signo? Para isso, olhe para o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral. Afinal, é o planeta do Amor e mostra o jeito como nós amamos e seduzimos.

Vênus em Áries mostra que, para a cantora, amores são vividos de forma quente, instantânea e instintiva, mas do mesmo modo súbito com que surgem, podem desaparecer sem nenhuma explicação lógica.

Descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral e depois confira a música de Anitta que descreve você na hora de seduzir.

Música de Anitta para cada signo de Vênus

Vênus em Áries

É uma pessoa que pode seduzir com agressividade, ser muito direta, dominadora e mandona. Dificilmente será dominada, mas tem o desejo secreto de ser. A gente já entregou, a música é “Envolver”.

Dime, cómo hacemos

Si tú me desea’ y yo a ti también

Hace rato te quiero comer

Di qué va’ a hacer

Vênus em Touro

É uma pessoa que costuma seduzir com muita sensualidade e volúpia. Pode ser muito carnal, se oferece e se mostra, mas não corre atrás. A música é “Veneno”.

Porque yo soy tu veneno

Controlando tu cuerpo

Tú me das lo que quiero

Soy tu veneno

Vênus em Gêmeos

É uma pessoa que costuma seduzir flertando em todas as direções. Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si. A música é “Vai Malandra”.

Desço, rebola gostoso, empina me olhando

Eu te pego de jeito

Se começar embrazando contigo, é, rá’

Vênus em Câncer

É uma pessoa que geralmente seduz por vias indiretas. É musical, fantasiosa e sentimental (guarda datas e lembranças). A música é “Poquito”.

I got him on the way

Drivin’ here with no brakes

My address in his ways

And you know that it’s saved

Vênus em Leão

É uma pessoa que procura seduzir de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente. Costuma mostrar sua exuberância e curte de criar impacto. A música é “Indecente”.

Una mirada te delata

Un perfume que te atrapa

Todo está a mi favor

Vênus em Virgem

É uma pessoa que pode ser bem discreta na hora de seduzir. É do tipo inteligente e estrategista. A música é “Downtown”.

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede ahí envenciao’

Me dice baby, suena interesao’

Si quieres ven y quédate otro round’’

Vênus em Libra

É uma pessoa que pode seduzir com classe e charme. Cria um clima romântico e envolvente. A música é “Não perco meu tempo”.

Vai, meu bem, pensa bem

Que igual a mim, ninguém mais faz

É pior pra você

Quando eu te ignorar

Vênus em Escorpião

É uma pessoa que pode ser do tipo que caça estrategicamente. Não mostra o jogo, blefa, criando clima de enigma e mistério. A música é “Menina má”.

Agora eu vou me vingar

Menina má, eu vou provocar vou descer

Vou instigar, me pede beijo, eu desejo

Não vou beijar

Vênus em Sagitário

É uma pessoa que costuma seduzir de forma direta, com alegria e entusiasmo. Comportamento fogoso e ao estilo paixão à primeira vista. A música é “Bang”.

Bang (bang) dei meu tiro certo em você (bang)

Deixa que eu faço acontecer (vem)

Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar

Vênus em Capricórnio

É uma pessoa que pode manter certa distância na hora de seduzir, fazendo o tipo difícil e mantendo imagem de exclusiva. A música é “Some que ele vem atrás”.

Some, some

Some que ele vem atrás

Pianinho

Bebe, dança

Mostra que ‘tá bem demais

Faz charminho

Vênus em Aquário

É uma pessoa que pode seduzir através da amizade. É do tipo desapegada, amor livre. A música é “Faking Love”.

You tell me you’re leaving today

You’re packing your bags up for good

I’m not gonna stand in your way

Baby, I’d cry if I could, but

Vênus em Peixes

É uma pessoa que costuma tentar sintonizar sua frequência com a da pessoa que está tentando seduzir. É romântica e meio mística! A música é “Cobertor”.

E tinha medo de um eu te amo sair da minha boca

Até que um dia ele saiu

E eu gelei, e te olhei

Você disse: eu também, e sorriu

Equipe Personare

The Personare team is made up of people who are in a constant process of getting to know themselves, the world, and human relationships. Here we share accurate content with our more than 100 experts in different holistic areas, such as Astrology, Tarot, Numerology, and Therapies.

conteudo@personare.com.br