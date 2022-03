5 benefícios do cacau comprovados pela ciência

O Dia do Cacau é comemorado anualmente em 26 de março, mas bem poderia ser todo dia. E não é apenas pelo sabor que ele dá aos chocolates, sobremesas e bebidas. Os benefícios do cacau são enormes. Neste artigo, a gente te mostra cinco deles já comprovados pela ciência

Sendo um fruto versátil, o cacau pode ser facilmente inserido na alimentação de forma saudável, seja na forma de cacau em pó, em chocolates com um percentual elevado de cacau, manteigas, entre outras opções.

A seguir, você conhecerá 5 benefícios do cacau já comprovados. Mas atenção: não saia simplesmente adicionado a substância sem saber as proporções adequadas à sua individualidade. Consulte seu médico ou nutricionista.

E se quiser mergulhar no autoconhecimento sobre a sua relação com a comida, conheça aqui o primeiro curso de Astrologia e Alimentação do Brasil.

5 benefícios do cacau

1. Redução de risco cardiovascular

Entre diversos estudos já publicado, um de março de 2022, feito em larga escala testou os efeitos a longo prazo de um suplemento feito a base de cacau para prevenir doenças cardiovasculares e deu sinais promissores de que os flavonoides presentes no cacau oferecem proteção ao nosso coração.

Publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, a pesquisa mostra que houve uma redução de 27% nas mortes por doenças cardiovasculares e de 10% no total problemas cardiovasculares.

2. Melhora da cognição e da memória

O aumento do consumo de flavonoides pode aumentar sua agilidade mental, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Birmingham de 2020.

Uma equipe da Escola de Ciências do Esporte, Exercício e Reabilitação da Universidade descobriu que as pessoas que consumiram uma bebida de cacau contendo altos níveis de flavonoides foram capazes de completar certas tarefas cognitivas com mais eficiência.

Os pesquisadores detectaram que os participantes, indivíduos jovens e saudáveis, produziram um aumento mais rápido e maior nos níveis de oxigenação do sangue. Tudo está ligado ao aumento das atividades cognitivas – que envolvem a memória e o raciocínio, por exemplo.

Você também pode exercitar seu cérebro para melhorar concentração e agilidade. Veja aqui como fazer para ativar sua memória.

3. Melhora da visão

Comer 2,5 gramas de pó de cacau puro pode ajudar a melhorar a sua visão. Ao menos é o que mostram pesquisas da Universidade Complutense de Madrid e do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Nutrição do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha.

O estudo, publicado no Journal of Functional Foods, analisou os efeitos do cacau e apontou melhora na visão de adultos jovens saudáveis ​​em ambientes com luz do dia.

4. Redução do estresse e melhora do humor

Um estudo realizado por pesquisadores da Loma Linda University Health apontou que consumir chocolate com 70% de cacau melhora os níveis de estresse, inflamação, humor, memória e imunidade.

A pesquisa mostra que, quanto maior a concentração de cacau, mais benefícios o chocolate pode proporcionar ao seu humor, seu cérebro, sua imunidade e outras áreas do corpo. Por isso, nos resultados, os cientistas apontaram como ideal consumir pequenas doses de chocolate amargo.

Aprenda aqui dicas de exercícios, alimentos, cores e mais para ter menos estresse no seu dia a dia.

5. Possível redução de peso

Sim, ainda está no âmbito da possibilidade. Pesquisadores da Penn State fizeram um estudo com suplementação de cacau em pó para camundongos alimentados com alto teor de gordura (para induzir a obesidade induzida por dieta) e com doença hepática (não relacionada ao álcool).

O resultado apontou que os pequenos animais apresentaram redução de 28% de gordura. Segundo os cientistas, os benefícios devem abranger os humanos. Simulando o consumo ideal para as pessoas, calcularam algo como 10 colheres de sopa de cacau em pó por dia para ter os benefícios.

Estudos anteriores mostraram que o cacau pode inibir as enzimas responsáveis ​​pela digestão de gorduras e carboidratos. Os pesquisadores não recomendam que qualquer pessoa simplesmente adicione colheres de cacau quente à sua rotina diária, e não mudem mais nada em sua dieta. Aconselham a considerar a substituição de outros alimentos por cacau.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

The Personare team is made up of people who are in a constant process of getting to know themselves, the world, and human relationships. Here we share accurate content with our more than 100 experts in different holistic areas, such as Astrology, Tarot, Numerology, and Therapies.

conteudo@personare.com.br