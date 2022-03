Cores para o outono: significado e como usar

É tempo de outono, estação que faz a passagem do clima quente do verão para as mudanças bruscas de temperatura do inverno. Uma das características mais marcantes desta época é a mudança na coloração das folhas das árvores. E assim como lá fora, temos tendências nos nossos guarda-roupas e decoração em cores para o outono.

Você sabe o significado das cores para o outono? Se ainda não sabe, veja a seguir o que elas representam, segundo a Cromoterapia (entenda mais aqui), e também a sua relação com os chakras, de forma a associar seus looks com o equilíbrio energético.

Significado e como usar as cores para o outono

Verde oferece equilíbrio

Segundo a Cromoterapia, o verde é a cor da natureza e do equilíbrio. Acalmando tanto o mental como o físico, consegue trazer tranquilidade e serenidade para a vida da pessoa. Não importa a tonalidade escolhida, o efeito da energia da cor prevalece.

O verde também é a cor que rege o chakra cardíaco, próximo ao coração, ligado diretamente ao emocional.

No Outono, experimente usar essa cor em alguma peça de roupa ou acessório quando estiver precisando destes benefícios. A cor também pode servir para ocasiões em que queira impressionar, ser notado ou fazer valer suas opiniões.

Violeta ou roxo protege e neutraliza energias negativas

Já a cor açaí, que nada mais é do que um roxo mais forte e intenso, é bem parecida com o violeta. Essa cor traz magnetismo pessoal, neutraliza energias negativas, oferece proteção e, por esses motivos, é considerada a cor da transmutação e da transformação.

Percebemos essa cor muito presente em locais onde se pratica Meditação e Yoga, pois ela estimula a elevação da consciência.

O violeta é a cor que rege o chakra coronário, localizado no alto da cabeça, que está diretamente ligado às questões de elevação de consciência e espiritualidade.

Índigo é a cor da intuição

O azul índigo é a cor de 2022! Saiba tudo sobre ela aqui. Também a cor do jeans, ela está ligada à intuição e à purificação de ambientes.

O índigo é representado pelo chakra frontal, localizado na altura da testa. Essa tonalidade trabalha o equilíbrio energético e pode ser usada por praticamente todas as pessoas, afinal, quase todo mundo tem uma calça jeans no guarda-roupa, não é mesmo?

Mas o ideal é usar essa cor nas roupas de cama ou de dormir, como pijamas, camisolas, lençóis e fronhas, pois ela favorece o descanso e proporciona um sono reparador.

Laranja estimula a prosperidade

O laranja é a cor da coragem, da ousadia e da prosperidade. Por esse motivo, pode ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia e a revigorar as emoções.

É representado pelo chakra umbilical ou sacral, localizado um pouco abaixo do umbigo, que está diretamente ligado a nossa vitalidade. Durante o outono, abuse da cor laranja nos acessórios e roupas, isso lhe trará mais ousadia e vigor.

Rosa ajuda a equilibrar as emoções

O rosa, em todas as tonalidades, é a cor do amor, dos relacionamentos e da afetividade, ajudando a equilibrar relações.

A cor é representada pela glândula timo, que fica bem no centro do nosso peito, próximo do coração, e é a porta de entrada da nossa energia vital.

Use o rosa para equilibrar suas relações durante o outono. Abuse dos acessórios, sapatos e bolsas nesse tom.

Aprenda aqui exercícios com as cores dos chakras para melhorar as emoções!

Café transmite força e elegância

O café possui um tom similar ao marrom. Essa cor trabalha a estrutura do nosso corpo, especialmente nossa coluna vertebral — que é nosso suporte e pilar.

O marrom ajuda a equilibrar essa região, nos livrando de dores e oferecendo mais força. Quando utilizado nas cores das roupas, sapatos ou acessórios, o marrom traz seriedade, elegância e sobriedade. Por isso, abuse dessa cor durante o outono.

Use e abuse da Cromoterapia neste outono

Agora que já aprendeu o significado das cores que estarão em alta na estação, brinque com a Cromoterapia.

Que tal usar sapatos na cor laranja, combinando com uma calça jeans azul índigo? Experimente também variar as cores nos acessórios, lembrando de sempre entender o que você está precisando no seu dia, seguindo as dicas de cores da Cromoterapia.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento@solangelima.net