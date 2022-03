Autoestima baixa? Aromaterapia pode ajudar

Com um público praticamente 80% feminino, percebo que as questões que mais se repetem no meu trabalho como terapeuta quando se trata de relacionamento afetivo, são carência e autoestima baixa. A seguir, saiba como a Aromaterapia tem sido uma grande aliada nesses meus mais de 10 anos de trabalho.

O uso de alguns óleos essenciais (saiba tudo aqui) começam a despertar mais o feminino, fazendo com que elas se olhem mais, se percebam como mulher e busquem um trabalho de autoconhecimento. Dessa forma, elas se fortalecem, podendo tratar a carência e a baixa autoestima.

Óleos essenciais para combater autoestima baixa

O acompanhamento com a aromaterapia durante o tratamento fez toda a diferença nesse processo de cura emocional, aliado à psicoterapia.

Os óleos essenciais que tiveram muito resultado são, principalmente, femininos:

Óleo essencial de Gerânio : trabalha coragem e ajuda nos medos. Óleo essencial de Ylang Ylang Palmarosa e Pau Rosa: ajudam a resgatar a autoestima, confiança e autoimagem, deixando as mulheres mais empoderadas. Óleo essencial de Rosas: cicatriza feridas emocionais, trabalha perdão e resgata o amor incondicional, trazendo a aceitação da situação. Óleos amadeirados, como Cedro: ajudam em processos difíceis de perda, medos e nos conecta com nossa essência. Dessa forma, buscamos o verdadeiro sentido da vida e resgatamos resgatando a fé. Óleo essencial de Vetiver : ajuda trazendo mais segurança e força para continuar. Óleo essencial de Lavanda : desinflama as emoções e traz equilíbrio e calma. Também trabalha a ansiedade e estados depressivos. Wintergreen: esse óleo ajuda nas opressões, trazendo alívio das emoções. Para quem tem problemas de se expressar emocionalmente, ele ajuda a tirar as amarras e se libertar para um novo recomeço. Óleos essenciais cítricos, como a Laranja, Tangerina ou Bergamota : trazem alegria, leveza e resgatam nossa criança interior.

O que também pode ajudar muito nesse processo são trabalhos como vivências relacionadas ao resgate do feminino e empoderamento, como círculo de mulheres, sagrado feminino e afins. Veja aqui o que é e como despertar o Sagrado Feminino.

Carência pode levar a golpes como o scammer

O que venho percebendo com as clientes é que muitas apresentam questões ligadas a relacionamento, e uma queixa recorrente é o envolvimento com “scammers”.

Os danos sofridos pelas vítimas de fraudes online, incluindo as fraudes românticas, não se limitam aos prejuízos em dinheiro.

Pude perceber que as vítimas de fraudes sofrem transtorno de estresse pós-traumático em nível comparável ao de vítimas de crimes violentos. Elas desenvolvem depressão e traumas psicológicos. Algumas já tentaram o suicídio ou se suicidaram de fato.

Os problemas que acontecem após esse trauma necessitam de apoio psicológico e de terapias complementares, pois podem trazer danos irreparáveis às vítimas, que sofrem muito com tudo que passam.

Atendi muitas mulheres que tiveram esse tipo de problema e sentiam-se envergonhadas por terem sido enganadas. Algumas perderam muito dinheiro com esse golpe, se sentem lesadas, humilhadas, e com a autoimagem e autoestima destruídas.

Algumas razões podem ser consideradas: falta de amor-próprio, autoestima baixa, o fato de viverem a chamada “solidão a dois”, falta de amor, carinho, respeito e atenção dos parceiros. Elas acabam se envolvendo porque falta algo na relação.

Lembre-se que alguns óleos essenciais têm contraindicações. O wintergreen, por exemplo, não pode ser usado por qualquer pessoa, é necessário conhecer bem o histórico para indicação.

Por isso, é recomendado consultar um aromaterapeuta, que pode te auxiliar na escolha dos melhores óleos e indicar a forma de uso mais adequada para esse momento tão difícil.

