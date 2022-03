Acidentes e impaciência: veja as previsões astrológicas de 21 a 27 de março de 2022

Nesta semana, de 21 a 27 de março de 2022, é quando vamos reproduzir todos os aspectos que estão no mapa astral do Ano Novo Astrológico, que começou neste domingo (20/03). Então, tudo o que for vivido por estes dias vai ficar no tom coletivo pelos próximos 365 dias.

Da sede por mudanças aos imprevistos e surpresas no coletivo, passando pela busca por encantamento, entretenimento, fake news, informações confusas e desembocando na necessidade de uma avaliação mais séria de relações, finanças e valores pessoais. Tudo isso deve permear o Ano Novo Astrológico de 2022 (saiba tudo sobre ele aqui!).

A fase lunar cheia também tende a tornar tudo o que ocorrer nesta semana superlativo e muito visível, com a fase lunar minguante chegando a partir da sexta-feira (25). Veja aqui o calendário lunar 2022 completo.

Quadraturas com Urano: agitação e acontecimentos inesperados

Tanto Vênus quanto Marte quadram Urano, com a presença do primeiro aspecto até a metade da semana e do segundo, durante a semana toda. Os dois aspectos fomentam inconformidade com a mesmice, vontade de romper a rotina e uma forte tensão por fazer mudanças.

A seguir, algumas possibilidades para a quadratura Marte/Urano, lembrando que nem todas precisam ocorrer, pois depende do seu Mapa Astral. Para entender o que pode ocorrer com você, veja aqui o seu Horóscopo Personalizado. No coletivo, as tendências são:

Maior potencial de acidentes no âmbito coletivo, como explosões, incêndios, quedas de aviões, eventos súbitos, fenômenos da natureza. Com fase lunar cheia até sexta (25), quando começa a Lua minguante, a semana promete ser agitada, com chance de acontecimentos imprevistos e surpreendentes, inclusive na guerra entre Rússia e Ucrânia. Com base nisso, se cuide mais, pois também podem acontecer mais acidentes individuais, como cair da bicicleta, acidentes de trânsito ou domésticos. Se estiver sentindo nervosismo, radicalismo e impaciência, busque meios de descarregar esta energia, a fim de não agir de cabeça quente e nem ficar propenso a problemas de saúde súbitos. Clima de maior radicalismo, teimosia e impaciência. Por isso, não é hora de encher a paciência de ninguém, pois a tendência vai ser o estouro ou a ruptura. No coletivo, aumento de protestos. Já na vigência deste aspecto, na semana passada foi determinado, pela Justiça brasileira, o bloqueio do aplicativo Telegram, fato que está agitando as redes sociais. Agitação, correria, coisas que mudam de última hora.

Mercúrio, Júpiter e Netuno: do otimismo aos medos

Mercúrio forma conjunção exata com Júpiter já na segunda-feira (21/03), e com Netuno, na quarta-feira (23). Isto pode provocar oscilações no plano mental ao longo da semana, uma vez que Júpiter é mais otimista e Netuno é hipersensível.

Assim, pode-se ter momentos de pensamentos muito empolgados e outros de receio, lembrando que Mercúrio caminha de Júpiter para Netuno, com predominância do segundo a partir da metade da semana.

Esta combinação também pode dar uma certa distorção de compararmos nossa vida com a de outras pessoas, no melhor estilo “a grama do vizinho é mais verde”, ou então com parâmetros ideais, como os vendidos nas redes sociais, achando que estamos aquém deles. Por isso, vigie-se a respeito de ilusões e distorções.

No positivo, esta pode ser uma semana muito boa para a conexão com sonhos, com o plano espiritual, visualizar o que desejamos e tirarmos um tempo para meditar.

No plano prático, o dia a dia pode ficar mais desorganizado ou ficarmos mais esquecidos e dispersos, com mais chance de falhas em equipamentos e na Internet. Podem surgir fatos no coletivo que causem confusão sobre quem é quem e quem está falando a verdade.

Se tiver de tomar decisões e assinar contratos, seja mais cuidadoso e detalhista, pois há uma inclinação para deixar passar batido algo importante. O desafio também vai ser conciliar intuição com dados.

Algo que pode ajudar bastante é que, a partir de quinta-feira (24), Mercúrio faz bom aspecto com Plutão, inclinando a investigar, a ir além da superfície. Para quem lançar mão deste aspecto, haverá perspicácia para não se deixar iludir pela primeira história, em uma semana com mais circulação de boatos e informações duvidosas.

Vênus e Saturno: maior sobriedade

A partir de sexta-feira (25), Vênus fica em conjunção com Saturno, com o aspecto se estendendo por uma semana. Veja as múltiplas maneiras como ele pode se manifestar, lembrando que nem tudo precisa ocorrer.

Sobreposição do dever sobre o lazer — ou uma mistura dos dois. Por exemplo, ir para um curso de fim de semana em que, ao mesmo tempo, você está tendo o prazer de aprender sobre algo que gosta, mas está tendo de absorver novos conteúdos ao invés de passear ou relaxar; ou precisar terminar um trabalho no final de semana. Menos disposição social ou mais seletividade. Note que a semana começa com uma empolgação maior, vinda de Mercúrio/Júpiter, e fica mais seletiva. Com este aspecto, há mais vontade de estar com poucas – e bem selecionadas – pessoas. Chance de alguns incômodos que cortam ou atrapalham o lazer, como uma virose bem no dia que você ia para um barzinho com os amigos, ou então o dinheiro mais curto e a necessidade de escolher que programas fazer. Ficamos mais sensíveis, por isso é bom atuar com diplomacia por estes dias. Uma palavra ou atitude mal colocada pode procurar um ruído ou mal-entendido ou, de alguma forma, nos chatear ou chatear o outro. Pense mais antes de agir ou falar. Algumas pessoas se sentem mais incomodadas com a imagem. Aliás, se for o seu caso, em relação à balança, alimentação e seu corpo, pode ser uma boa se inscrever aqui no curso de Alimentação e seu mapa astral, que começa na semana que vem e vai ser uma jornada para mergulhar em autoconhecimento e entender um pouco mais os tipos de fome que temos e como realmente encontrar uma solução duradoura para oscilações de peso e questões alimentares. Faça por você! Avaliação das relações. Talvez haja a necessidade de colocar alguns limites ou novas bases em nossos relacionamentos – ou entendê-los melhor. É um período de reflexão sobre isto, autoestima e valores pessoais. Algumas pessoas poderão sentir mais o peso da solidão.

Mercúrio em Áries: mais praticidade e impaciência

Mercúrio ingressa em Áries no domingo (27), transitando por este signo até 10/4. Depois de um período de Mercúrio em Peixes, em que algumas vezes ficamos mais dispersivo no dia a dia e buscamos mais encantamento e sonho, o trânsito de Mercúrio no signo de Áries deixa o nosso plano mental mais prático e direto. Resolvemos e decidimos com maior rapidez tudo o que se refere ao nosso dia a dia.

O lado negativo, porém, é uma maior impaciência, o que, em alguns momentos, pode afetar nossas comunicações. E um ponto forte deste posicionamento vai ser sabermos mais o que queremos e sermos mais específicos e diretos com as palavras. Novas ideias e projetos também vão surgir!

