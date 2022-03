Lua fora de curso: veja o significado e as datas em 2022

Na Astrologia, quando a Lua está em um signo e já não tem mais a perspectiva de fazer aspecto ptolomaico (ângulos de 0, 60, 90, 120 e 180 graus) com outro planeta até o final da sua passagem por ele, dizemos que ela está vazia ou fora de curso.

A principal característica da Lua fora de curso (LFC) é o fator “imprevisibilidade”. Basicamente, os eventos não têm o desdobramento esperado.

No dia a dia, quando a Lua está fora de curso, há mais chance de atrasos e imprevistos, principalmente se algo envolver resolver assuntos que dependam da ação de outras pessoas.

O que evitar durante a Lua Fora de Curso?

Evite começos importantes nesta Lua, como um primeiro encontro com alguém ou uma primeira consulta com um médico. Não marcar cirurgias cerca de quatro horas antes da Lua ficar fora de curso, pois há possibilidade de atrasos, mais demoras, surgimento de algum obstáculo ou imprevisto.

Para descobrir outros aspectos a serem evitados ou incentivados, acompanhe seu Horóscopo Personalizado (gratuitamente aqui).

É um momento para quê?

Esse é um momento ótimo para relaxar, deixar correr e se preocupar menos com horário e planejamentos! É propícia para meditar, refletir, descansar e atuar com maior flexibilidade, uma vez que é frequente que programas combinados possam mudar sob esta influência ou demorar mais do que o esperado (confira um guia completo sobre como meditar aqui) . Ela também tem uma faceta curiosa em eventos mundiais: justamente por ser imprevisível. Quando acontece algo importante durante este período, o impacto pode ser bastante grande, com certa dificuldade em avaliar as consequências que aquilo irá gerar. Um exemplo é a queda do Muro de Berlim.

Datas de 2022

A tabela considera o fuso horário de Brasília. Para outras localidades, é necessário somar ou subtrair horas de acordo com a diferença para o fuso horário do Brasil.

Confira aqui todas as datas da Lua Fora de Curso 2022.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski gives astrological-therapeutic consultations in person and online. She is the author of the ebook “Astrological Signs – The Twelve Steps to Self-Realization”. She works with Iluminare, a therapy that accesses the unconscious and has its foundations in Shamanism.

vanessatuleski@gmail.com