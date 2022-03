Horóscopo Mensal: as previsões para os signos em abril de 2022

O mês de abril chegou e, junto com ele, o romantismo para todos os signos. É que, já no dia 5, tem Vênus em Peixes. Então as emoções vão estar à flor da pele, viu? Não estranhe se você sentir que algo mágico pode acontecer na sua vida afetiva.

Já na reta final do mês, no dia 29, tem o início de Plutão retrógrado. Já no dia 30, teremos o primeiro Eclipse de 2022 (veja as datas e significados aqui).

Ah e se liga: todas as previsões, seguindo as regras dos horóscopos, são mais marcantes para quem tem o ascendente no signo, e secundariamente para quem o seu Sol. Por isso, confere aqui o teu Mapa Astral gratuito.

ÁRIES

O mês de abril se revela importantíssimo para as pessoas do Signo de Áries desde o dia 1º, que é quando ocorre a Lua Nova exatamente nesse signo. A marca da renovação da vida, dos projetos e da própria saúde vem acompanhada pela presença de Mercúrio, que se alinha ao Sol até o dia 11, vivificando a mente e estimulando a comunicação.

Vale dizer que os dias 1 e 2 tendem a ser particularmente bons para que as pessoas de Áries conversem, dialoguem e tentem “vender seu peixe”, pois a chance de sucesso é maior. É, de todo modo, um mês de renovação, até porque a maioria das pessoas de Áries faz aniversário em abril, e por isso mesmo é importante checar a revolução solar aqui.

De 8 a 18 de abril, a harmonia entre o Sol em Áries e o planeta Saturno sugere intensificação no processo de amadurecimento das pessoas de Áries.

TOURO

A partir do dia 12 de abril, o planeta Mercúrio entra no Signo de Touro, estimulando novas ideias, aumentando a velocidade do raciocínio e a eficiência da comunicação da maioria das pessoas desse signo. Esse processo fica particularmente intenso entre os dias 16 e 21, quando Mercúrio se alinha ao planeta Urano.

É bastante possível que, ao longo desses dias, as pessoas de Touro sejam mobilizadas por soluções pouco convencionais para antigos problemas. É tempo de insights brilhantes, ainda que pareçam um tanto “loucos” à primeira vista. A qualidade geral do mês de abril é a renovação das ideias e projetos, até porque neste mês várias pessoas de Touro já completam aniversário.

A segunda quinzena do mês é particularmente interessante para a ampliação do grupo de amigos, ou para o conhecimento de novas pessoas que serão úteis a você tanto quanto você será a elas. Excelente período para se aliar a pessoas cujos objetivos são semelhantes, de modo a conseguir colaborações importantes.

GÊMEOS

Abril é, para as pessoas do Signo de Gêmeos, um mês favorável para identificar e estabelecer alianças com pessoas cujas ambições e desejos são semelhantes. Até o dia 20, as chances são boas de conseguir conquistar objetivos difíceis a partir de estratégias que envolvam cooperação recíproca.

A partir do dia 6 de abril, o trânsito de Vênus passa a favorecer questões profissionais, sugerindo êxito alcançado a partir da diplomacia e de gentilezas que fazem a diferença. Uma postura colaborativa será mais eficiente, pelo menos até o dia 16, quando então será preciso mudar a frequência para uma postura mais competitiva, graças ao trânsito de Marte.

Considere o seguinte: de 6 a 15, é preciso investir em uma postura mais afável, cordial, gentil; a partir do dia 16 e até o fim do mês, comportamentos mais assertivos e diretos tendem a ser mais funcionais. Essa ambivalência não será tão difícil, considerando que Gêmeos é um signo que tende a lidar com tais contradições em si mesmo, no dia a dia.

CÂNCER

Para as pessoas do Signo de Câncer, abril é marcado pela ênfase de atenção em questões profissionais, ambições e metas que envolvem desafios significativos. A Lua Nova acontece já no dia primeiro, indicando oportunidades de renovação na carreira. Veja o calendário lunar 2022 aqui.

A partir do dia 16 e até o fim do mês, Vênus e Marte colaboram no sentido de oferecer experiências apaixonantes para as pessoas de Câncer que puderem viajar ou sair da rotina. Atenção para os dias 1, 2, 15, 16, 21, 22 e manhã do dia 23, pois nessas datas há uma tendência a ter de lidar com contratempos.

Há motivo para irritação, mas convém atentar para o fato de que os problemas que eventualmente surgirem são menores do que a sua mente percebe. Já os dias 8, 9, 17, 18, 26 e 27 tendem a apresentar a oportunidade de solução para coisas que incomodam.

LEÃO

Em abril, até o dia 15, as pessoas do Signo de Leão precisarão administrar a queda da própria energia vital. O planeta Marte está se opondo a Leão, o que sugere inclinação ao desperdício de energia e certa vulnerabilidade física. Num sentido mais positivo, é possível afirmar que a primeira semana do mês é bastante interessante para ajustar ponteiros na vida afetiva.

O mês inteiro é bom também para viagens, de modo que quem puder aproveitar, não deve deixar passar a oportunidade. De 12 a 29 de abril, temos o planeta Mercúrio afetando a vida profissional das pessoas de Leão, o que favorece pequenas mudanças.

Essas mudanças vão desde alterações de setor dentro de uma empresa até ajustes de perspectivas e expectativas na carreira. As coisas fluem com mais velocidade, ainda que não seja exatamente o momento para atingir objetivos muito importantes.

As datas mais delicadas do mês para as pessoas de Leão são os dias 3, 4, 17, 18, 23, 24 e manhã do dia 25. Nesses dias, é importante manter o centramento, meditar e evitar dar atenção aos problemas alheios.

VIRGEM

Abril é, sob diversos sentidos, bem impactante para as pessoas do Signo de Virgem. Vênus, a partir do dia 5 de abril e até o começo do mês de maio, passa a ser opor a Virgem, o que favorece bastante a vida afetiva.

Por outro lado, há uma qualidade astrológica desafiante, que é a oposição que o planeta Marte passa a fazer ao signo de Virgem, a partir do dia 15 de abril. No caso, vemos aqui uma tendência ao decréscimo de energia vital, e por isso é importante se dar limites. Abril é um mês mais propício para descansar e curtir.

A partir do dia 12 de abril e até o final do mês, o trânsito de Mercúrio favorece que as pessoas de Virgem se inscrevam em cursos, invistam o tempo em estudos e livros. As chances de aprendizado eficiente aumentam bastante ao longo do mês.

Excelente oportunidade para quem quer aprender ou aprimorar o domínio de uma língua estrangeira, por exemplo.

LIBRA

Em abril de 2022, até o dia 11, as pessoas do Signo de Libra experimentarão um trânsito de oposição de Mercúrio que favorece bastante o processo de escuta nas relações íntimas.

É altamente provável que muitas discussões de relacionamento venham a se dar nesses primeiros onze dias do mês, e a melhor forma de lidar com isso é se colocar na posição de ouvir mais e falar menos.

A partir do dia 16 de abril, os planetas Vênus e Marte sinalizam um cotidiano que pode ser tudo, exceto tedioso. Acontecimentos empolgantes, projetos apaixonantes e desafios que estimulam a adrenalina farão de abril um período bem estimulante para as pessoas de Libra em geral.

Considerando a movimentação lunar, as datas mais delicadas são os dias 1, 2, 8, 9, tarde e noite do dia 21 e o dia 22 inteiro. Nesses dias específicos, as coisas tendem a sair do controle, mas nada exagerado.

ESCORPIÃO

De todos do Zodíaco, o Signo de Escorpião é um dos que tende a ser mais bem beneficiado em termos amorosos ao longo do mês de abril. Primeiro, porque o trânsito de Mercúrio fará oposição complementar a esse signo entre os dias 12 e 29, o que favorece imensamente o processo de diálogo com pessoas amadas.

Além disso, há também o alinhamento de Vênus com Marte em signo de elemento Água, que termina favorecendo a vida sexual, os romances. Abril será um mês hedonista para Escorpião, ou seja, de entrega aos prazeres. Mas tenha cautela.

Nesse sentido, convém tomar cuidado com os dias 19, 20, 26 e 27, quando haverá inclinação a exageros generalizados: no gastar, no comer, no beber. O lado mais negativo do mês tende a se manifestar na primeira quinzena e diz respeito não a você, mas a membros de sua família de origem.

Tendem a ocorrer complicações e encrencas envolvendo parentes, e pode terminar sobrando para as pessoas de Escorpião resolverem. Convém apenas dar limites, para que peso excessivo não recaia sobre suas costas. Os dias 11 e 12 tendem a ser os mais delicados, nesse sentido.

SAGITÁRIO

O Signo de Sagitário é o que tende a experimentar o mês de abril mais variado. São muitos os movimentos astrais envolvidos, e todos eles muito diferentes uns dos outros. Os primeiros cinco dias tendem a ser excelentes para viagens rápidas e passeios, além de muito bons para atividades sociais.

De 6 a 15 de abril, o movimento planetário de Vênus faz com que as pessoas de Sagitário se concentrem mais em questões domésticas, do lar. Excelente período para realizar pequenas reformas, mudanças, embelezar o ambiente, enfim, tornar melhor o lugar onde se vive.

De 17 a 30 de abril, o movimento planetário de Marte se soma ao de Vênus em um alinhamento intenso demais e que afeta questões domésticas e familiares. As pessoas de Sagitário se verão envolvidas num turbilhão criado não por elas, mas por familiares delas.

É importante dar limite. Por fim, o período que vai de 12 a 29 de abril é marcado por um trânsito de Mercúrio que é muito bom para realizar movimentos de melhoria em relação a hábitos que melhoram a saúde.

CAPRICÓRNIO

A primeira quinzena de abril de 2022 tende a ser delicada para as pessoas do Signo de Capricórnio no que diz respeito a questões financeiras. Marte e Saturno se alinham, sugerindo a necessidade de apertar os cintos e poupar o máximo possível.

Até o dia 11 de abril, Sol e Mercúrio favorecem que o foco da atenção seja a casa, o lar, a família. O período é bom para se concentrar em questões domésticas e se dedicar ao que precisa ser corrigido e aprimorado, o que inclui as relações com os familiares.

Boa oportunidade para diálogos resolutivos e para alcançar consensos antes difíceis, sendo que os dias 1 e 2 são os melhores nesse sentido. Já a segunda quinzena do mês é marcada pelo trânsito dos planetas Marte e Júpiter que estimulam as atividades intelectuais.

Excelente período para cursos, estudos, leituras e exames em geral. Também tende a ser um período especialmente bom para viagens rápidas. Mesmo com essas qualidades positivas, há a necessidade de tomar cuidado para não se envolver em discussões carregadas de agressividade, principalmente nos dias 25, 26 e 27.

AQUÁRIO

Os primeiros quinze dias de abril são marcados pelo trânsito do planeta Marte no Signo de Aquário, movimento que ocorre a cada dois anos, em média. Este trânsito, que começou em março, representa aumento considerável da força de vontade das pessoas aquarianas em geral, o que termina sendo ótimo para superar desafios que pareciam intransponíveis nos últimos meses.

Depois do dia 12 de abril, o planeta Mercúrio favorece pequenas mudanças envolvendo o ambiente familiar e doméstico. Ótima oportunidade para quem quer fazer reformas, aprimorar o lugar onde mora, tornar o próprio cotidiano mais eficiente.

O alinhamento de Mercúrio com Urano é especialmente interessante, pois representa a otimização de procedimentos e estratégias que possibilitam resultados mais rápidos, e isso termina impactando positivamente também no trabalho.

Entretanto, a segunda quinzena de abril recomenda cuidado com gastos exagerados e impulsivos, além de cuidado com investimentos de risco, por conta do alinhamento de Marte com Júpiter.

PEIXES

Abril é um dos mais significativos do ano para as pessoas do Signo de Peixes, pois no dia 15, após dois anos, o planeta Marte entra nesse signo. O movimento astrológico conhecido como “retorno de Marte” é poderoso e sinaliza o aumento da força de vontade, intensificando o espírito de luta e a capacidade de tomar atitudes que fazem a diferença.

Júpiter também está em Peixes, alinhando-se com Marte. O alinhamento será muito mais forte no mês de maio, mas desde abril já será possível experimentar uma energia de empolgação, entusiasmo e dinamismo que permitirão alargar horizontes para muito além do que se havia originalmente imaginado.

Abril de 2022 é um momento muito bom para as pessoas piscianas mais ambiciosas. Vênus também estará em Peixes a partir do dia 6 de abril, o que tende a favorecer a vida amorosa.

A última semana do mês é a melhor de todas, no sentido de que sugere não apenas vivências sexuais e afetivas agradáveis, como também golpes de sorte, ganhos inesperados, oportunidades significativas.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

The Personare team is made up of people who are in a constant process of getting to know themselves, the world, and human relationships. Here we share accurate content with our more than 100 experts in different holistic areas, such as Astrology, Tarot, Numerology, and Therapies.

conteudo@personare.com.br