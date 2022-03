Como é a dieta de cada signo? Saiba como combinar Alimentação e Astrologia

Uma das grandes contribuições da Astrologia é proporcionar autoconhecimento. Sabendo quem você é, fica muito mais fácil mudar, certo? Isso vale também para a alimentação. Saber o que o seu Mapa Astral diz sobre as suas tendências pode ajudar a montar a melhor dieta de cada signo.

Mas para entender a rotina alimentar na Astrologia, não basta saber seu signo solar. Hábitos e saúde são temas da Casa 6 na Astrologia, por isso é importante conhecer o signo que está nesta área do seu Mapa Astral e também se há planetas nesta casa.

Além de gerar autoconhecimento, a Astrologia pode te levar a promover mudanças significativas — que vão muito além da dieta de cada signo. Participe do curso de Astrologia e Alimentação (inscrições aqui!) para aprender como usar o seu Mapa Astral para fazer as pazes com o seu corpo e com a comida.

Como é a dieta de cada signo

Você pode ver no seu Mapa Astral gratuito que existe uma mandala dividida em 12 partes (12 casas astrológicas) – como na imagem ao lado. Veja em qual signo a sua casa 6 começa (se ficar em dúvida, veja este vídeo aqui). Agora, veja a seguir rotina alimentar de cada signo.

Áries na Casa 6

É conhecido pela inquietude e por não gostar de fazer todo dia a mesma coisa. Fica entediado se acaba tendo uma rotina alimentar muito certinha. Por isso, gostam de variar o plano alimentar e precisam aprender a se alimentar bem mesmo tendo trabalhos com rotinas intensas.

Touro na casa 6

Gosta de tudo o que é estável na rotina, porque isso traz segurança. Precisa de previsibilidade diária, inclusive pode comer a mesma coisa por dias ou sempre pedir comida nos mesmos restaurantes. Seu dia a dia tem ritmo diferente, mas lento, por isso não gosta de pressão.

Gêmeos na casa 6

Costuma ter criatividade no dia a dia e na rotina alimentar também. No entanto, tem pensamento acelerado e pode se atrapalhar caso não tenha uma organização e um bom planejamento. Precisa cuidar, ainda, para não desenvolver hábitos nocivos, como o de fumar.

Câncer na casa 6

Tende a ser muito comprometida com a rotina. Além disso, costuma ver as pessoas com quem compartilha o dia a dia como da família. É preciso ter atenção, no entanto, com questões não resolvidas com pai ou mãe, porque podem ser descontadas na saúde ou na comida. Veja aqui como problemas emocionais afetam sua fome.

Leão na casa 6

Pode ter um planejamento e uma rotina correta, mas seus hábitos alimentares podem ter muitos excessos, correndo risco de falhar e sair do plano com certa frequência. Tenha cuidado especialmente com alimentos que prejudicam o coração e com sobrecarga de trabalho.

Virgem na casa 6

Tende a ser alguém bastante ligado à alimentação, à organização e aos detalhes no dia a dia. Podem gostar de colocar regras nos hábitos, como alimentação e sono. Mas no trabalho e na rotina, pode ter problemas para concluir tarefas porque “nunca está bom o suficiente”. Atenção ao perfeccionismo!

Libra na casa 6

Tende a ser alguém que costuma comer açúcar diariamente e não curte muito atividades esportivas, porque prefere conforto, ainda que se preocupe bastante com estética e beleza. Exercícios como dança ou yoga, feitos em parceria, podem agradar e ajudar a manter a rotina alimentar também.

Escorpião na casa 6

Tem uma tendência a ter problemas de criar rotinas ou, pior, pode criar rotinas destrutivas, como dormir pouco, fumar, ficar obcecado pelo trabalho ou comer muito fast food. Ao mesmo tempo, são pessoas com grande predisposição para grandes transformações na área da saúde e alimentação.

Sagitário na casa 6

Pode não ter moderação no trabalho e acabar acumulando muitos projetos ou clientes. Com isso, pode ter problemas em manter uma boa rotina alimentar e acabar pecando pelo excesso. Precisa tentar aprender a orientar seu entusiasmo em prol de bons hábitos.

Capricórnio na casa 6

Costuma ser extremamente responsável e exigente consigo mesmo, por isso, tende a organizar uma rotina alimentar exemplar e rica em detalhes. No entanto, precisa aprender a perceber seus limites e não se cobrar tanto, tentando manter uma rotina mais leve. Entenda aqui a relação entre compulsão alimentar e fome emocional.

Aquário na casa 6

Existe uma tendência a focar muito na sua rotina mental e esquecer do corpo físico — o que inclui os cuidados e a rotina alimentar. É preciso investir em espaço, ar livre, esportes e refeições que ajudem a ter contato com o corpo e a tirar o excesso de energia do plano mental.

Peixes na casa 6

Pode ser uma pessoa muito distraída no dia a dia – o que pode se manifestar em esquecer de comer ou então comer além do limite. Além disso, costuma ter hipersensibilidade a substâncias como álcool, remédios e anestesia. Junto com o cuidado com a alimentação, manter uma boa rotina de sono é ótimo para recarregar as energias dormindo.

Equipe Personare

The Personare team is made up of people who are in a constant process of getting to know themselves, the world, and human relationships. Here we share accurate content with our more than 100 experts in different holistic areas, such as Astrology, Tarot, Numerology, and Therapies.

conteudo@personare.com.br