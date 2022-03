Você sente dificuldade em manter hábitos alimentares saudáveis? Chega no fim de um dia cansativo, pensa “eu mereço” e desconta as frustrações na comida? Pois isso é muito comum e vai além de vontades conscientes.

Comer quando está ansioso, como forma de recompensa ou para preencher um vazio pode indicar que suas emoções e crenças limitantes estão comandando o seu comportamento alimentar.

Você já parou para refletir sobre como é a sua relação com a comida? Já ouviu falar sobre fome emocional e crenças limitantes? E mais: já pensou em como o seu Mapa Astral pode te ajudar a entender e a melhorar a sua relação com a comida?

A seguir, entenda mais sobre porque você pode estar descontando as frustrações na comida.

Por que você desconta as frustrações na comida?

Crenças limitantes

O modo como você construiu seu relacionamento com a comida ao longo dos anos pode ter sido herdado dos seus ancestrais. Tais registros, que ficam armazenados, se transformam em crenças e são responsáveis por criar diversos padrões internos. Veja aqui algumas perguntas para se fazer e perceber suas crenças limitantes em relação à alimentação.

Comida como punição

“Comfort food” é um termo que está relacionado aos pratos que geralmente são ricos em gordura e carboidratos que agem como um gatilho para que o nosso corpo sinta um pouco mais de prazer e relaxe.

O problema desta relação é que se não tivermos consciência de como e quando estamos fazendo uso da comida como um refúgio, podemos ficar dependentes destas sensações. Veja aqui um exercício para descobrir o real motivo por querer emagrecer.

Comer no piloto automático

Muitas vezes fazemos as refeições nesse piloto automático, e sem perceber comemos rápido e uma quantidade muito maior por conta da ansiedade. Por isso, é importante deixar as distrações de lado e comer com atenção plena, para reaprender a ouvir o corpo e aproveitar cada mordida sem culpa e sem pressa. Entenda mais sobre como praticar Mindful Eating aqui.

Comida como compensação

Tem pessoas que descontam na comida quando estão ansiosas, para outras é a tristeza, a raiva, a solidão e até mesmo felicidade. A comida pode ter muitos significados e usá-la para compensar uma emoção pode estar relacionada a uma proteção de sentir o que está vivenciando ou para se proteger e aliviar incômodos emocionais. Saiba aqui como identificar quando a comida está sendo ingerida como compensação.

COMO MUDAR SUA RELAÇÃO COM A COMIDA?

Autoconhecimento! Fazer perguntas nos ajuda a entender como os nossos mecanismos funcionam e, assim, gerar transformações positivas em cada uma das áreas que desejamos.

Uma das formas de se autoconhecer é pela Astrologia. Participe aqui do curso de Astrologia e Alimentação e aprenda a usar o seu Mapa Astral para fazer as pazes com o seu corpo e com a comida.

Equipe Personare

The Personare team is made up of people who are in a constant process of getting to know themselves, the world, and human relationships. Here we share accurate content with our more than 100 experts in different holistic areas, such as Astrology, Tarot, Numerology, and Therapies.

conteudo@personare.com.br