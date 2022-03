Sol em Áries 2022: como cada signo pode aproveitar o período

A entrada do Sol em Áries 2022 marca o início do Ano Novo Astrológico, que começa às 12h33min do dia 20 de março. Essa é uma das datas astrológicas mais importantes de todo o ano, pois é a partir do mapa gerado nesse momento que analisamos as principais tendências do ano para nosso país.

Áries é um signo que fala sobre nossa motivação, coragem, liderança, capacidade de ir à luta e de nos defender. Regido por Marte, esse signo de fogo cardinal representa como tomamos ATITUDES, principalmente voltadas para COMEÇOS.36

Nessa temporada ariana, temos a chance de entrar em contato com o que nos cativa e entusiasma. Assim como o carneiro (símbolo de Áries; entenda todos os símbolos aqui), pulamos de cabeça no que queremos e destemidamente vamos varrendo os obstáculos que aparecem na nossa frente.

Mas o perigo nessa temporada é fazer antes de pensar. E depois, quando temos tempo de colocar a cabeça no lugar, perceber que acabamos agindo de forma prematura, nos colocando em risco ou exagerando.

Precisamos nos lembrar que os frutos só estão aptos a serem colhidos quando já tiveram tempo para amadurecer, e ter cuidado para não agir mais na reatividade do que na autonomia.

Nessa temporada, pode se ressaltar a impaciência e a pressa, e podemos ter uma certa dificuldade de não estar sempre em primeiro lugar – e é nesse ponto que aprendemos muito com o oposto complementar de Áries, Libra. É necessário ouvir mais o outro, tentar pesar os prós e os contras antes de tomar uma atitude que poderíamos nos arrepender.

Durante o período de Sol em Áries 2022, que vai até as 23h24min do dia 19 de abril (veja aqui o calendário astrológico 2022 completo!), não são apenas arianas e arianos que estarão sob a ação de Áries, independentemente de qual seja o nosso signo solar.

Como podemos aproveitar a temporada de Áries

Pratique esportes! Movimentar o corpo é uma maneira muito construtiva de canalizar a energia de impulsividade para algo que nos faz bem. Quer saber o esporte ideal para o seu signo? Veja aqui! Faça uma análise do mercado de trabalho na sua área: a competitividade ariana nos ajuda a entender como podemos melhorar nosso posicionamento com mais estratégia. Entre em contato com alguém que você admira e que isso exija coragem! Talvez você possa enviar seu currículo, ganhar o aconselhamento de alguém ou até tentar conquistar uma pessoa que você tenha interesse amoroso. Uma resposta positiva não é garantida, mas pela menos nessa temporada, além de mais coragem, temos mais chances de conseguir mudar nossos interesses com mais rapidez. Entre em contato com seu animal de poder! O animal de poder (saiba mais aqui) é um arquétipo da natureza com o qual podemos nos identificar para nos trazer mais coragem (e outras habilidades). Existem várias formas de descobrir qual é seu animal de poder, que variam de oráculos a terapias alternativas, mas uma simples meditação sobre estar em uma floresta e tentar imaginar qual animal se aproxima de você, já pode ser uma experiência rica e intuitiva. Veja 22 meditações aqui e escolha a sua!

Essas são previsões e dicas coletivas. Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Áries 2022 pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja ariana ou ariano.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

Se você tem Ascendente em Áries, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o corpo físico, sua personalidade exterior, como as pessoas te percebem e sua autoimagem. Se você tem o Sol em Áries, você está na temporada do seu Retorno ou Revolução solar (faça aqui a sua), que é um retorno às suas origens. Coloque bastante foco em atividades no seu dia a dia que você possa canalizar sua energia: movimente seu corpo, empreenda, faça coisas novas. Esse período também pode ser interessante para fazer terapia ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas. Reflita sobre como sua imagem e atitudes estão alinhadas com a energia motivada, cheia de coragem e liderança do signo de Áries.

TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, o Sol em Áries 2022 ilumina a área da sua vida que fala sobre seus sonhos, inconsciente, sacrifícios, isolamento, medos e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem te trazer alguma perda ou limite, mesmo não intencional) e empatia. Se você tem o Sol em Touro, aprender a não apenas aceitar mudanças com mais rapidez, mas refletir sobre o que pode ser movimentado na sua vida é igualmente importante. Essa pode ser uma ótima temporada para trabalhar a autossabotagem que vem na forma de apego, então é muito importante se voltar com um olhar mais crítico para sua vida material e as coisas que te dão prazer, e entender se você não entrou em uma zona de conforto. Veja aqui mais dicas para identificar e lidar com a autossabotagem. Para te ajudar a entender melhor, por que você não experimenta fazer algumas alterações nos seus hábitos diários, conhecer pessoas e lugares novos, e ver como essas novidades vão impactar seus sentimentos?

GÊMEOS

Se você tem Ascendente em Gêmeos, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre suas amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito. Se você tem o Sol em Gêmeos, o Sol em Áries 2022 faz o que chamamos de aspecto fluido (sextil) com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Esse pode ser um ótimo momento para formar ou participar de grupos e coletivos que se organizem no sentido de trazer algum impacto positivo para a sociedade. Seus amigos ou colegas de profissão podem pensar juntos em meios de usar suas mídias sociais, potências ou conhecimentos para promover mudanças. Converse com seus amigos e peça dicas sobre liderança ou coragem, através das suas experiências próprias eles podem te trazer insights valiosos.

CÂNCER

Se você tem Ascendente em Câncer, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre seu propósito, carreira, status social, autoridades e progenitor que ensinou limites. Se você tem o Sol em Câncer, o Sol em Áries faz o que chamamos de aspecto tenso (quadratura) com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Fazer cursos ou treinamentos sobre liderança, formação de autoridade e empreendedorismo ou gestão de carreira pode te motivar e trazer um conhecimento rico para seu propósito. Fazer a leitura completa do seu mapa astral focando na sua carreira ou propósito, ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor, sua carreira pode se impulsionar nesse período. Faça aqui o seu Mapa Profissional gratuito.

LEÃO

Se você tem Ascendente em Leão, o Sol em Áries 2022 ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Se você tem o Sol em Leão , o Sol em Áries faz o que chamamos de aspecto fluido (trígono) com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Talvez você possa agir com uma certa impulsividade nessas áreas, então não deixe de definir bem seu orçamento. Pode ser interessante planejar uma viagem internacional ou começar um curso. Se você conseguir marcar uma viagem associada a alguma prática esportiva, ou algum curso relacionado à consciência corporal, liderança, etc., será muito compensador.

VIRGEM

Se você tem Ascendente em Virgem, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, transformações, heranças, morte, sombras, sexualidade como um assunto tabu e de poder. Se você tem o Sol em Virgem, o Sol em Áries te ajuda a trazer mais rapidez e a usar mais seus instintos, otimizando suas habilidades de planejamento. A sugestão é que você entenda o quanto pode estar agravando o seu perfeccionismo entrando na energia de comparação com outras pessoas. Esse pode ser um ótimo período para definir melhor os papéis nas relações interpessoais que você participa e organizá-los melhor. Se você mora com outras pessoas, é um ótimo momento para rever e aperfeiçoar a divisão do pagamento das contas. Se você for uma pessoa que mora sozinha, pode ser interessante fazer um trabalho terapêutico sobre sua relação com suas sombras, e tentar aprimorar a sua percepção sobre pontos na sua personalidade que você costuma rejeitar. O uso de oráculos como tarot pode nos ajudar a compreender questões que não estamos percebendo conscientemente. Experimente aqui o Tarot Semestral!

LIBRA

Se você tem Ascendente em Libra, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias, inimigos declarados. É super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual. Se você tem o Sol em Libra, o Sol em Áries faz o que chamamos de aspecto tenso (oposição) com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje saídas que vocês possam ter momentos como se fossem os primeiros encontros, nos quais vocês possam se motivar, fazer algo pela primeira vez juntos ou até praticar esportes. E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto a pressão da sociedade pode estar te influenciando ou o quanto os desafios de se relacionar podem estar gerando algum medo. Se houver alguma relação que está sendo desafiadora no sentido de brigas, etc., tente dar espaço para ouvir a versão da história da outra pessoa.

ESCORPIÃO

Se você tem Ascendente em Escorpião, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde. Se você tem o Sol em Escorpião, aprender a lidar com o seu poder pessoal, a raiva e a impulsividade pode ser muito interessante. A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajude a ter mais calma e leveza no dia a dia, para aprender a lidar melhor com a intensidade e ter mais paciência com o ritmo das pessoas à sua volta. Existe algum vício ou compulsão que não esteja te fazendo tão bem? Uma rotina mais saudável e equilibrada pode te ajudar a lidar com isso. Como Áries fala sobre movimentar o corpo, motivação e energia, quem sabe você não consiga acordar mais cedo para praticar exercícios ou fazer alguma aula em uma modalidade que você possa movimentar o corpo? Já pensou em fazer Yoga em casa? Aprenda aqui!

SAGITÁRIO

Se você tem Ascendente em Sagitário, o Sol em Áries 2022 ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, filhos, lazer, prazer e criança interior. É super indicado, para você fazer o seu Mapa Sexual. Se você tem o Sol em Sagitário, o Sol em Áries faz o que chamamos de aspecto fluido (trígono) com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Esse é um ótimo momento para entender as situações na sua infância que afetaram sua criança interior no sentido de lidar bem com sua coragem, motivação e iniciativa. Veja aqui como acolher sua criança interior e ter mais confiança! Sua relação com prazer e sua autoestima também se reforçam. Pode ser interessante parar para analisar o quanto a pressa pode estar te afetando e o quanto você tem conseguido viver momentos que te motivam de verdade, nos quais você sente que consegue defender os seus interesses.

CAPRICÓRNIO

Se você tem Ascendente em Capricórnio, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre seus progenitores ou a pessoa que te nutriu, família, lar, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais. Se você tem o Sol em Capricórnio, o Sol em Áries 2022 faz o que chamamos de aspecto tenso (quadratura) com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Que tal oferecer um almoço ou jantar especial para a família ou rever o quanto você tem conseguido equilibrar a impulsividade com a necessidade de se defender? Aprender um pouco mais sobre comunicação não violenta (veja mais aqui!) e dividir esse conhecimento com as pessoas que moram com você ou sua família pode te ajudar a construir ambientes de trocas ainda mais saudáveis, com menos autoritarismo e mais diplomacia.

AQUÁRIO

Se você tem Ascendente em Aquário, o Sol em Áries ilumina a área da sua vida que fala sobre sua comunicação, pensamentos, irmãos, parentes, educação primária e pequenos trajetos, religiosidade prática. Se você tem o Sol em Aquário, o Sol em Áries 2022 faz o que chamamos de aspecto fluido (sextil) com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Se você tiver irmãos e houver alguma conversa ou atitude que você poderia tomar para melhorar a relação de vocês, essa é a temporada! É importante também rever sua relação com as mídias sociais, o quanto você tem usado esse espaço para expressar seus ideais políticos e sociais de uma maneira saudável e voltada para a inovação. Definir maneiras para fazer algo transformador para a sociedade também é interessante. Se você trabalha com as mídias sociais, pode ser um ótimo momento para pensar em como trazer mais modernidade, informações, e o espírito revolucionário que essa área da sua vida pede.

PEIXES

Se você tem Ascendente em Peixes, o Sol em Áries 2022 ilumina a área da sua vida que fala sobre dinheiro, valor pessoal, bens materiais, conforto, investimentos. Se você tem o Sol em Peixes, aprender a lidar com sua motivação e o quanto você consegue tomar atitudes em busca dos seus sonhos é muito importante. Esse é o momento de buscar oportunidades abundantes, e nada melhor que unir isso a empreendimentos e pioneirismo. Ainda mais com a “casa do dinheiro” em Áries, motivação e liderança precisam ser pontos fortes para você. Que tal estudar mais sobre gestão financeira, e sobre como trazer o máximo de independência possível para a maneira pela qual você lida com suas finanças – e principalmente – diminuir a impulsividade nos gastos? Veja mais aqui sobre como lidar com dinheiro.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

