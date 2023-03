Celebrações para o Ano Novo Astrológico

A contagem regressiva para o Réveillon é um momento conhecido por todos nós e esperado por muitos. Mas no calendário da Astrologia, o ano só começa com a entrada do Sol no signo de Áries. Vou te apresentar, a seguir, sugestões de como celebrar o Ano Novo Astrológico.

O início do ano ocorre somente em março para a Astrologia, pois Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, simbolizando começos.

Mas, antes de irmos para a prática, veja aqui tudo sobre as previsões para o Ano Novo Astrológico 2023. E não deixe de fazer o seu Mapa Astral gratuito aqui para mergulhar no autoconhecimento.

Por que e como celebrar o Ano Novo Astrológico

Em 2023, o momento exato do Ano Novo Astrológico será às 18h24 do dia 20 de março. Portanto, essa data é, para Astrologia, um marco de transição e renovação. Dessa maneira, celebrações da passagem do Sol em Peixes para o Sol em Áries funcionam como um ato de atração e manifestação dos nossos desejos.

Se você acredita que práticas podem nos aproximar dos nossos desejos, esse é o momento para exercitá-las. Podem ser, por exemplo, afirmações positivas, ou simplesmente refletir sobre o que você deseja e traçar planos.

Mas se quiser seguir uma prática poderosa para o Ano Novo Astrológico 2023, anote este a seguir para fazer no dia de 20 de março.

Passo a passo para se conectar com seus sonhos no Ano Novo Astrológico

Acenda uma vela branca ou amarela, primeiramente. Separe 1 pote de vidro e sementes de milho, lentilha, pauzinhos de canela, anis-estrelado, trigo, arroz, girassol, folhas secas de alecrim e moedas. Você pode substituir qualquer um dos ingredientes por outros símbolos que você sente que representam prosperidade e alegria. Encha o pote alternando os ingredientes: para cada camada de sementes ou ervas, visualize um desejo para o ciclo desse ano ou repita um desejo especial em todos os passos. Escreva seus desejos em um pedaço de papel, dobre e coloque no centro do pote. Coloque as moedas no topo. Enfeite o pote com fitas, se desejar. Fale em voz alta as frases a seguir e deixe a vela queimar até o fim.

“Eu agradeço pelos aprendizados e permito que os ciclos antigos se encerrem. Eu abro espaço para o universo me surpreender com abundância e realização, relações com trocas saudáveis e recíprocas, e uma expansão pessoal alinhada com meus pedidos. Que os meus desejos estejam cercados de boa sorte e potencial de manifestação”

Você pode montar seu pote da prosperidade de maneira intuitiva: o mais importante é sentir e manifestar que ao encher esse pote você está enchendo a sua cota de boa sorte na vida.

Depois do ritual de Ano Novo Astrológico, você pode deixar seu pote na cozinha ou um lugar de sua preferência que você possa olhar para ele e reacender seu interesse e motivação pelos seus sonhos.

Caso você queira renovar ou reforçar os seus objetivos para o ano, clique neste guia e aprenda a organizar e fazer suas metas e leia dicas e estratégias para mantê-las durante todo o ano.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com