Nada de 1º de janeiro ou só depois do Carnaval. O ano vai começar, para a Astrologia, no dia 20 de março de 2022, mais especificamente às 12h33min do Brasil. Mas você sabe por que a Astrologia comemora o ano novo em março?

Neste artigo, você vai saber por que começa o ano novo em março, entender de fato o que é o Ano Novo Astrológico e saber o que esperar deste novo ciclo que se inicia, com previsões coletivas e dicas para o seu signo.

Ano novo em março por quê?

Para a Astrologia, o ano começa quando o Sol ingressa no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Por isso, o Ano Novo Astrológico de 2022 vai começar no dia 20 de março.

Nesse dia, também celebramos o início de uma nova estação, o Equinócio, que aqui no hemisfério Sul representa o Outono, e no hemisfério Norte, a Primavera.

O Ano Novo Astrológico, portanto, começa em Áries e se encerra depois que o Sol completar sua volta pelos 12 signos do Zodíaco. Veja as datas dos signos em 2022 aqui.

O que é o Ano Novo Astrológico?

Essa é uma das datas astrológicas mais importantes para a Astrologia, pois é a partir do mapa gerado para o momento em que o Sol toca o grau zero graus de Áries para a capital de um país que são analisadas as principais tendências do ano.

Por se tratar de um início, o Ano Novo Astrológico também simboliza um momento de transição e renovação.

Da mesma maneira que aqui no Ocidente a maioria das pessoas celebra e traça suas metas a partir de 1º de janeiro, no Ano Novo Astrológico podemos criar ou renovar nossos objetivos para o novo ciclo.

Quais são as suas metas para 2022? Não é preciso criar novíssimos planos e ideias fresquíssimas no fim de ano. Veja aqui 5 dicas para você viver seus sonhos neste novo ciclo.

Previsões para o Ano Novo Astrológico 2022

No caso do Brasil, o mapa do ano é feito para Brasília e, a partir disso, temos as previsões, os desafios e as oportunidades que vão abranger toda a coletividade do país até março de 2023.

A astróloga Vanessa Tuleski, do Personare, destaca 9 dos principais pontos para o Ano Novo Astrológico 2022:

Crises no mundo: no dia exato do início do Ano Novo Astrológico 2022, 20/03, Vênus e Marte estarão em Aquário em tensão com Urano (que está em Touro), indicando grande incerteza, instabilidade e mudanças financeiras e nas relações mundiais. Fake news, vazamento de dados, invasão de sites por hacker: são possibilidades fortes em 2022 devido à conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes. Fique de olho em transações e dados digitais. Grandes escândalos: a conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes é o paraíso do embuste, dos golpes, e dos falsos gurus. Cuidado com gente prometendo mundos e fundos. Eleições 2022: a conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes alerta para ilusões, dificuldade de discernimento e falsas promessas, possível destaque para as bancadas religiosas e, como o Sol estará no Meio do Céu quando começar o Ano Novo Astrológico, há tendência de endeusar pessoas e possibilidade de mais personalidades participando do pleito. Ano cultural e criativo incrível: Mercúrio, Netuno e Júpiter juntos em Peixes indica que cinema, arte, espetáculos, música e toda a indústria do entretenimento devem voltar a florescer. Viagens e estudos: 2022 é um ano especial para viagens, sobretudo para locais inspiradores, com natureza, praias e também locais místicos Muita gente pode se interessar por estudos superiores, sejam os livres ou acadêmicos. Economia: 2022 é um ano de muita instabilidade financeira e volatilidade em bolsa de valores, por conta da conjunção de Vênus e Marte em Aquário e ambos em tensão com o regente desse signo, Urano. O mapa para o Brasil, ainda, aponta possibilidade de endividamento e crise. Pandemia em 2022: a ênfase em Aquário pode assinalar um efeito surpresa, com alguma onda vindo do nada, ainda tendo potencial para ceifar muitas vidas bruscamente. Amor: em 2022, estão favorecidas as relações com base madura, entre pessoas que sabem lidar com a matéria e têm objetivos em comum uma vez que Vênus se aproxima de Saturno. Mas as relações mais frágeis podem romper, com Vênus-Marte quadrando Urano.

Leia aqui as previsões completas para o Ano Novo Astrológico 2022.

Dicas para cada signo no Ano Novo Astrológico 2022

Faça seu Mapa Astral gratuito aqui e, depois, confira as dicas da astróloga Vanessa Tuleski para sua Lua, Sol e/ou Ascendente:

Se você tem Lua, Sol e/ou Ascendente em signos mutáveis (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes): tome cuidado com muita empolgação e pouca ação. Algo como: fiz um monte de cursos, mas onde isto me levou? Se você tem Lua, Sol e/ou Ascendente em signos fixos (Touro, Leão, Escorpião e Aquário): atenção com radicalismo e teimosia excessivos. O resultado pode ser a ruptura. Se houver caminho intermediário, melhor. Se você tem Lua, Sol e/ou Ascendente em signos cardinais (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio): pode se dividir entre enriquecer a vida particular, e ter tempo para si, e se lançar na carreira, tendo de buscar equilíbrio entre as duas esferas.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

conteudo@personare.com.br