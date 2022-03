Quando perguntarem sobre como são seus hábitos alimentares, pense no signo da sua Lua no Mapa Astral. É esse Astro que rege a sua alimentação, influenciada pelo seu emocional, por padrões familiares e também pela relação com a mãe.

O posicionamento da Lua no nosso Mapa Astral (entenda mais aqui!) pode indicar compulsão por doces e/ou gorduras, uma propensão maior ao álcool e até a forma como comemos, rápido demais ou tendência maior a soluções fáceis.

Por isso, entender mais do seu Mapa Astral pode ajudar a solucionar problemas com a alimentação.

A seguir, veja quais são os maus hábitos alimentares de cada signo na Saúde. Mas não esqueça: outros aspectos do seu Mapa precisam ser analisados em conjunto para definir quem você é.

Quais são os maus hábitos alimentares de cada signo

Sabe a sua Lua na ponta da língua?

Lua em Áries: Corre o risco de comer rápido e sem atenção. Lua em Touro: Sabor prevalece sobre a qualidade nutricional da comida. Lua em Gêmeos: A hora de comer é mais por diversão do que nutrição. Lua em Câncer: Pode descontar as emoções na comida. Lua em Leão: Sempre quer comer algo especial. Lua em Virgem: Pode descontar o nervosismo na comida. Lua em Libra: Costuma beber menos água do que precisa. Lua em Escorpião: Pode ter hábitos alimentares destrutivos. Lua em Sagitário: Prefere soluções fáceis a saudáveis. Lua em Capricórnio: Por medo do futuro, pode comer demais. Lua em Aquário: Pode ficar muitas horas sem comer. Lua em Peixes: Pode usar o álcool para lidar com as emoções.

LUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

No vídeo abaixo, a astróloga do Personare Vanessa Tuleski explica a relação entre a Lua no Mapa Astral, que representa o feminino e as emoções, e alimentação saudável.

