Semana impactante e cheia de acontecimentos: as previsões de 14 a 20 de março

Podemos começar a semana de 14 a 20 de março meio sonolentos, por conta do Sol conjunto a Netuno, que derruba um pouco a vitalidade e aumenta a sensibilidade. Contudo, da metade da semana em diante, as coisas tendem a se agitar, com Vênus e Marte em tensão com Urano, e a fase lunar Cheia a partir da sexta-feira (18).

Esta é a fase mais extrovertida de todas (aprenda a usar as fases da lua a seu favor aqui), mas a mais agitada, também, que estica o fio de tensões ao máximo. Esta e a próxima semana vão estar ligadas astrologicamente por esta fase.

Outro ponto de destaque é o ingresso do Sol em Áries (saiba tudo aqui!), no domingo (20), que, positivamente, infunde mais ânimo e reforça o senso de individualidade e identidade, de fazer aquilo que depende de si mesmo.

O ingresso do Sol em Áries é também o Ano Novo Astrológico, um momento importante para a Astrologia mundial, com um mapa que define as inclinações coletivas durante o prazo de um ano.

A seguir, saiba tudo sobre as previsões astrológicas da semana de 14 a 20 de março, incluindo outros aspectos, como ideias criativas e estimulantes, com o sextil entre Mercúrio e Urano. Mas não deixe de acompanhar aqui o seu Horóscopo Personalizado para entender a combinação de cada trânsito astrológico do momento com seu mapa astral.

Sol e Netuno: mais carência e sensibilidade

Até a metade da semana, Sol e Netuno estão conjuntos no signo de Peixes, aspecto já presente desde o final de semana anterior. Veja algumas possibilidades para ele:

Se você se sentir mais flutuante, carente, sensível e emotivo por estes dias, faz parte do aspecto e vai passar. Contudo, é bom lembrar que ele vai ficar gravado no mapa da Lua cheia de 18/03, então repercute ainda indiretamente até 1º de abril, próxima Lua Nova (veja aqui o calendário lunar 2022 completo). Para alguns, pode haver mais preguiça e sono. Descanse nas horas em que isto for possível. Se perceber algum desequilíbrio em você, medite e se reequilibre. Lançar mão de terapias alternativas ou de um contato maior com a natureza pode ajudar. Veja aqui uma lista de terapias online! Dê asas à imaginação com séries, filmes, música e livros. Mais possibilidade de viroses, alergias e contaminações. Cuide-se mais. Novas variantes do coronavírus infelizmente podem começar a ser gestadas com este aspecto, embora não obrigatoriamente. Atenção com enganos e ilusões, há menos clareza. Não tome decisões de impulso, que possam repercutir no seu futuro. Avalie melhor antes de dar um passo.

Vênus, Marte e Urano: turbulência no coletivo e mudanças em parcerias

Vênus e Marte passam a quadrar Urano nesta semana, de forma mais acentuada a partir de quarta-feira (16). Esta configuração, no plano individual, pode marcar a mudança em acordos e parcerias, trazendo novas direções.

Parcerias que estejam por um fio podem ter rupturas, pois este não é um aspecto de paciência, muito pelo contrário: se existem amarras que estão incomodando há bastante tempo, a tendência é querer ficar livre delas. Momento de mudanças e novos rumos.

Também pode acontecer algo que traga modificações no cotidiano, como escritórios que estavam trabalhando em home office passarem a convocar para o trabalho presencial. Esteja preparado para possíveis alterações e surpresas.

Fique atento também ao fato de esta ser uma semana em que pode haver acontecimentos inesperados com pessoas próximas, sejam familiares ou amigos.

No coletivo, esta e a próxima semana também são bastante críticas, podendo ter acontecimentos inesperados e turbulentos, seja na guerra entre Rússia e Ucrânia, que o mundo inteiro acompanha com apreensão, seja em outras partes do mundo.

Podem haver fenômenos da natureza, como tempestades, terremotos, tornados, além de rebeliões, acidentes, incêndios e acontecimentos inesperados.

A configuração vai ficar “congelada” no mapa da Lua Cheia, repercutindo até o mapa da próxima Lua Nova, em 01/04, além de ficar atuando, no coletivo, também no mapa do ingresso do Sol em Áries, com efeitos até março de 2023.

Na vida pessoal, se estiver sentindo nervosismo, radicalismo e impaciência, busque meios de descarregar esta energia, a fim de não agir de cabeça quente e nem ficar propenso a problemas de saúde súbitos, em função do nervosismo e irritabilidade, e acidentes.

A semana também tem aspectos positivos e apoiadores, como você vai ver a seguir.

Sol e Plutão: injeção de força

A partir da terça-feira (15), o Sol faz sextil com Plutão, com o aspecto exato na sexta (18). Esta combinação ajuda a ativar uma força maior.

Então, por exemplo, quem teve uma virose ou resfriado por conta de Sol/Netuno, o primeiro aspecto descrito neste artigo, pode recuperar mais plenamente. Assim como há uma recuperação de estados emocionais mais vulneráveis e carentes.

Esta injeção de força ajuda também a encontrar melhor o seu rumo! Aumento da força de vontade e vitalidade.

Mercúrio e Urano: plano mental estimulado

Ao longo da semana, Mercúrio em sextil com Urano ajuda a produzir insights e novas ideias e uma certa irreverência, mesclada com humor ao se comunicar. É um contato estimulante para o plano intelectual, que incita agilidade e criatividade.

Boas trocas. Assim, se, por exemplo, você não anda bem, pode ser bacana procurar o conselho de um amigo, terapeuta ou consultor. Esta pessoa não vai passar a mão na sua cabeça, mas poderá mostrar novos pontos de vista e saídas.

Boa semana para modernizações, como conhecer um novo programa ou aplicativo. Potencial de algumas boas notícias também, seja no coletivo ou na vida pessoal.

Sol em Áries: começa o Ano Novo Astrológico 2022

Para fechar com chave de ouro toda a questão do Sol, no domingo (20), ele ingressa em Áries. Este posicionamento é chamado de “exaltação do Sol”, isto é, onde este astro se expressa com muito poder.

Com isso, traz a consciência e a clareza que depende do nosso individual, ou seja, o poder daquilo que está nas nossas mãos, além de ânimo, coragem, conexão com a própria individualidade.

É hora de pensar no que se deseja realmente fazer em 2022 e que direções tomar.

E se o que você quer é ter uma nova relação com a comida e o seu corpo, veja aqui o novo curso online de Astrologia e Alimentação da autora no Personare!

O ingresso do Sol em Áries marca também o Ano Novo Astrológico, lançando tendências coletivas que vão ficar evidentes até março de 2023.

Entender qual é a tônica do ano coletivo ajuda a se preparar melhor em todas as esferas da vida. Então, fique atento que vai sair um vídeo sobre o Ano Novo Astrológico 2022 esta autora e com o astrólogo Alexey Dodsworth no canal do Youtube do Personare nesta quarta-feira (16/03), complementado por um artigo desta autora no Personare.

Você vai saber quais os melhores comportamentos e oportunidades e o que deve ser evitado ao longo de 2022.

Mercúrio e Júpiter: empolgação

A partir de sábado (19), Mercúrio fica conjunto com Júpiter, o que insufla otimismo, empolgação e exagero no plano mental e nas comunicações. É uma combinação animada, mas, do lado negativo, pode dar excesso de certeza e dificuldade em escutar o outro.

Contudo, junto com o ingresso do Sol em Áries no domingo (20), ajuda a pensar de forma mais ampla sobre novos planos e a ter entusiasmo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

vanessatuleski@gmail.com