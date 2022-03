Rihanna e Rocky: veja a Sinastria Amorosa do casal

Rihanna foi flagrada usando uma pulseira com os símbolos de Peixes e Libra — os signos dela e do namorado A$AP Rocky. Ou seja, a mamãe do ano curte Astrologia. E será que ela já testou a compatibilidade astrológica da relação? O Personare fez a Sinastria Amorosa – que é comparar o mapa astral de cada pessoa – e te conta tudo!

Rihanna ontem (09), usando uma pulseira Peixes x Libra — os signos do zodíaco dela e de Rocky. 🥰 pic.twitter.com/Wj1lXL5S48 — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) March 11, 2022

Se a gente fosse olhar apenas para os signos solares, o match de Peixes e Libra teria pouco em comum, especialmente quando se trata de relacionamento. Mas quando o assunto é Sinastria Amorosa, é preciso ir além no Mapa Astral do casal.

Um dos principais pontos a conferir é o signo de Vênus. E o jeito de amar de Rihanna, que tem Vênus em Áries, com Rocky, que tem Vênus em Leão, combina muito bem: os gostos são similares e têm muita paixão pela vida, querendo vivê-la intensamente até o limite, não se importando muito com medos e inseguranças.

Rihanna e Rocky: vida social agitada e polêmicas

A combinação amorosa da cantora e do rapper mostra, ainda, que ambos sabem se divertir, são passionais, engraçados e gostam de festas. A tendência é que o casal tenha uma vida social agitadíssima e com polêmicas, seja por algum tipo de confusão ou mal-entendidos.

Além disso, Vênus leonino com Vênus ariano apontam para uma boa combinação sexual e um bom afago mútuo de egos: ambos são um tanto quanto egomaníacos, e adoram ser elogiados.

O problema da Sinastria de Riri com Rocky pode surgir se um (ou os dois) tentarem jogar charme para todos os cantos, o que pode gerar um forte nível de irritação e desconfiança.

Combinação intelectual

O planeta Mercúrio, que diz como funciona o modo de pensar de cada um, do casal é em signo de Ar — o dele em Libra e o dela, Aquário. Esta “identidade elemental” favorece — e muito! — a comunicação entre eles. É como se ambos falassem a mesma língua e admirassem as ideias um do outro.

Os dois são idealistas e vivem imersos em seus próprios pensamentos, muitas vezes tendo uma visão excessivamente romântica, nem sempre realista, da vida. Nesta relação, o que não faltará é assunto, muito embora isso não garante que tais assuntos serão práticos.

Química sexual

Existem alguns posicionamentos que são considerados particularmente favoráveis para um casal. E Vênus de Rihanna no mesmo signo de Marte de Rocky é um deles. Este é um dos posicionamentos mais compatíveis para uma sinastria e indica uma super química sexual.

Uma atração forte e espontânea tende a ser o resultado desta combinação, em que Rocky tende a exalar sua força masculina, enquanto que Riri se sente bela e desejada. O resultado é uma atração sexual magnética, que pode levar a um relacionamento dinâmico e apaixonado.

Um ponto que o casal precisa tomar cuidado é com a inveja alheia: quando a cantora e o rapper se encontram, uma explosão de tesão transborda, e as pessoas percebem isso e podem desejar isso para si.

Não quero dizer com isso que ambos devam “esconder” o relacionamento (embora Rihanna e Rocky tenham feito no início!), mas vivê-lo de uma forma mais discreta é uma dica astrológica importante.

Gravidez estava escrita nas estrelas

O mundo sabe que eles estão esperando um bebê, e o momento , pode-se dizer, estava escrito nas estrelas: Júpiter, o planeta da expansão e fertilidade, entrou em Peixes em 28 de dezembro de 2021, iluminando o Sol de Rihanna. Além disso, como o Sol é o regente da Casa 5 de Rihanna, a fertilidade dela ficou naturalmente aumentada.

Veja mais sobre o que os Astros dizem sobre a gravidez de Rihanna aqui!

O que é a Sinastria Amorosa?

A Sinastria Amorosa é uma análise ampla de um relacionamento e é baseada nas informações do Mapa Astral. Essa técnica ajuda a identificar afinidades e desafios a serem trabalhados para que a relação se fortaleça. Popularmente, as pessoas criam teorias sobre a combinação entre os signos solares de um casal. Na verdade, este é um dos fatores menos importantes em um estudo sério de compatibilidade amorosa.

