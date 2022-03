Você sabia que os animais sofrem dos mesmos problemas que nós quando se fala de saúde mental? Sim, cães e gatos também sofrem de ansiedade, têm medos, ficam estressados e tristes. Por isso, eles também podem se beneficiar da Aromaterapia. No entanto, quando falamos de óleos essenciais e Pets temos de ter alguns cuidados importantes.

Os animais têm o olfato extremamente apurado e sentem mais o cheiro do que nós, humanos. Por isso, além de indicar alguns óleos essenciais para pets em situações específicas, neste artigo, falaremos sobre os cuidados na hora de usar óleos essenciais para animais domésticos.

Se você quer entender mais sobre Aromaterapia, veja este guia com tudo que você precisa saber.

Quais problemas os pets podem sofrer?

Os animais podem sofrer de ansiedade ou estresse devido a situações dos ambientes da casa ou até das pessoas, afinal, muitos sentem o reflexo de seus donos.

Outra coisa que é muito comum nos pets é a carência, que pode ser dos filhotes quando são adotados ou, ainda, quando ficam muito tempo sozinhos em casa e sentem muito a falta dos seus donos.

Além disso, durante a pandemia, muitos animais se acostumaram com seus donos em casa e, agora, nesse possível retorno ao trabalho, a queixa da carência tem sido recorrente.

Afinal, os animais têm sua rotina e se adaptam à ela, mas, com muitas mudanças e alterações, eles também sentem muito.

Além das questões emocionais, o animal pode apresentar problemas de pele. É muito comum nos cães e gatos e está relacionado ao estresse.

Quais os benefícios da Aromaterapia para os animais

A Aromaterapia e os óleos essenciais também podem ser utilizados para ajudar nessas questões emocionais e de pele, sendo uma terapia segura, acessível e de fácil aplicação.

No entanto, é preciso ter muito cuidado com óleos essenciais e Pets, porque, como disse, o olfato deles é muito mais apurado que o nosso e deve ser usado em baixa concentração, bem diluído.

Por isso, busque um aromaterapeuta que possa te auxiliar com essa questão, pois os produtos devem ser muito personalizados para atender à necessidade dos pets sem prejudicá-los de outras maneiras.

Óleos essenciais para problemas dos pets

Ansiedade e estresse: o óleo essencial de Lavanda (saiba tudo sobre aqui!) e os óleos cítricos, como laranja doce e tangerina. Carência: o óleo essencial de manjerona é um óleo que acolhe e dá colo, muito importante quando o animal sofreu abandono, acabou de ser adotado ou teve mudanças de rotinas na casa. Antibactericida, antisséptico e aumentar a imunidade do animal: o óleo essencial de melaleuca (ou tea tree, saiba tudo aqui!) é muito utilizado para todas essas questões.

Citei apenas os óleos mais importantes, mas lembre-se que por serem mais sensíveis, os animais precisam ter um acompanhamento terapêutico de perto, para evitar intoxicação por exposição exagerada aos óleos essenciais.

Existe uma linha específica para pets que é da Vida Bothanica, com compostos vibracionais específicos para as necessidades dos animais, sem contraindicações, que sempre recomendo para os clientes que me pedem ajuda para seus cães e gatos.

Como usar óleos essenciais para pets

Os óleos essenciais indicados assim podem ser usados em aromatizadores personalizados, feitos por aromaterapeutas, pois a diluição deve ser em baixa concentração, de acordo com a necessidade de cada animal.

Os difusores de Aromaterapia (conheça os tipos aqui) usados para questões de seres humanos não são aconselhados para os pets, pois pode levar à intoxicação deles.

Se você é dono de pet e precisa de uma ajuda com seu animal de estimação, lembre-se sempre de consultar um aromaterapeuta para uso seguro dos óleos essenciais.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento@solangelima.net