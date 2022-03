Assim como nós, seres humanos, precisamos de terapia, os pets também podem necessitar. Neste Dia Nacional dos Animais, comemorado anualmente em 14 de março, que tal aprender um pouco mais sobre o uso de florais para animais de estimação?

A terapia com florais (entenda tudo aqui) utiliza-se de compostos energéticos chamados essências florais. Cada essência é indicada para trabalhar emoções específicas ou conjuntos de emoções.

De acordo com a especialista do Personare Suely Bello, os pets são mais sensíveis a esse tratamento, apresentando respostas muito positivas e mais rápidas.

As essências florais são indicadas de acordo com o temperamento e o comportamento natural que os animais apresentam, normalmente próprios da raça ou das suas características individuais.

Essas essências visam equilibrar os distúrbios comportamentais dos bichinhos, mas devem ser associadas a outras essências que auxiliam no tratamento do estado de humor do animal.

“Ao tratarmos dos problemas do humor estaremos prevenindo possíveis desequilíbrios orgânicos, que muitas vezes podem ser o gatilho para o aparecimento de doenças”, alerta Suelly.

Você também pode utilizar óleos essenciais para os pets. Entenda mais neste artigo.

Dicas de florais para animais de estimação

Você poderá pingar 4 gotinhas dos florais recomendados por um terapeuta na boca dele de 2 a 4 vezes ao dia ou pingar as 4 gotinhas na água que ele bebe diariamente, repondo as gotas toda vez que trocar a água da vasilha. O tratamento deverá durar por 30 dias.

Para um bichinho muito apegado, que se entristece só de ver o dono se arrumar para sair, uma boa opção é utilizar uma fórmula dos florais de Bach com as essências Chicory e Willow. Para os que vivem se lambendo e chega a machucar as patas por mordiscá-las frequentemente a essência Crab Apple é a mais indicada, podendo ser usada junto com a essência White Chestnut, principalmente se o animal fica sozinho o dia todo. Para os que se irritam ou se aborrecem com facilidade, não toleram a aproximação de outros animais ou de pessoas desconhecidas, a indicação mais adequada é da essência Beech.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Suely Bello

Graduada em Naturologia, Educação Física e Pedagogia, com especialização em Psicossomática, atende em São Paulo utilizando as Terapias Naturais para auxiliar no processo de autoconhecimento e de promoção, manutenção e recuperação da saúde.

srbello@terra.com.br