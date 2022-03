A palavra menstruação deriva do latim de “mensis”, que significa mês, e está relacionada à palavra “mene”, que significa Lua no grego antigo. Não é por acaso que o ciclo menstrual está associado à Lua. Mas sabe o que a fase da Lua que você menstrua diz sobre você?

Também conhecido como lunação interna, o ciclo menstrual pode guiar você no caminho do autoconhecimento. Já parou para pensar em como variamos ao longo do mês?

Sentimos cansaço e disposição, ora animadas, ora irritação… estamos sempre em ciclos. É assim com tudo na natureza, tudo é cíclico e tem movimento de nascer, crescer, ter plenitude, declínio e morrer.

Neste artigo, vamos entender mais sobre a relação das fases da Lua com o nosso ciclo menstrual. Aproveite e veja aqui o Calendário Lunar 2022 completo.

A importância das fases da Lua

Calendários lunares são registros de marcação do tempo baseados nas fases da lua e datam de mais de 20 mil anos. Babilônios e egípcios são exemplos de povos que construíram seus calendários de acordo com as fases da Lua.

Quem mudou o calendário que hoje usamos foi o Papa Gregório XIII, considerando meses de 30 a 31 dias, separando, então, os calendários que traziam os ciclos da lua e considerava as estações da natureza e o ritmo do ano.

No entanto, até hoje, consideramos a gestação em semanas — que são ciclos lunares e ligadas ao ciclo feminino.

A relação entre a Lua e o ciclo menstrual

As fases da Lua são resultado dos movimentos da Lua e da Terra em torno do Sol. Conforme a posição desses astros, vemos diferentes porções da Lua iluminadas.

Esses movimentos acontecem em ciclos, que são representados pelas fases da Lua. O que determina cada uma dessas fases é o tamanho da área da Lua que é iluminada pelo Sol.

Dessa forma, temos quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma dura entre 7 a 8 dias, e o ciclo total dura entre 28 e 30 dias. Veja aqui como usar cada fase da Lua a seu favor.

O nosso ciclo menstrual não é apenas o período do sangramento (que costuma durar, em média, 7 dias), mas, sim, o período do primeiro dia do sangramento até o próximo sangramento – normalmente, de 28 a 30 dias.

É por isso que o nosso ciclo menstrual também pode ser chamado de lunação interna.

Em que fase da Lua que você menstrua?

Para entender em qual lua você menstrua, primeiro, precisa entender as quatro fases arquetípicas da Lua e sobre o ciclo menstrual.

A autora pioneira sobre esse assunto é Miranda Gray (a terapeuta britânica também inspirou este artigo), que resgata a sabedoria do sagrado feminino para mostrar às mulheres como elas podem aceitar a sua natureza cíclica e se reconciliar com os aspectos de sua feminilidade.

Segundo Miranda, existem quatro arquétipos ligados às fases da lua: Donzela, Mãe, Feiticeira e Anciã (explicaremos cada uma mais adiante).

Quem menstrua regularmente sente os dois processos: o da lua interna, ou seja, o da própria menstruação, e o da lua propriamente dita, a lua exterior.

Sendo assim, a ideia é acompanhar o seu ciclo menstrual e também a lua em que o céu se encontra, pois elas podem ser diferentes.

Por exemplo: a lua externa pode estar na fase Minguante (arquétipo da Feiticeira) e você pode estar na ovulação (arquétipo da Mãe). Ou a lua pode estar em sua fase Crescente (arquétipo Donzela) e você menstruando (fase da Anciã).

E quem não menstrua ou usa anticoncepcional?

Quem não menstrua sente essas fases? Sim, essas fases são fases da lua e podem ser sentidas por quem não menstrua, seja por menopausa, climatério, uso de medicações, cirurgias e anticoncepcionais.

O que a fase da Lua que você menstrua diz sobre você?

Para responder a essa pergunta, você deverá prestar atenção ao seu período fértil, ou seja, sua fase ovulatória. Depois, observe qual fase da Lua coincide com o seu ciclo.

Se for Lua Cheia, Crescente ou Minguante, então você pertence ao Ciclo da Lua Branca. Já se o seu período fértil corresponde à Lua Nova, então você pertence ao Ciclo da Lua Vermelha. Entenda a diferença:

Ciclo da lua branca

Era celebrado em rituais e festivais, ligados à prosperidade, fertilidade e abundância. Oferece melhores condições do expressar criativo. Nesse período, existe uma propensão maior para comunicação, entusiasmo, fertilidade – seja em formato de filhos e família, ou de projetos e causas sociais. A energia é voltada para o mundo material.

Ciclo da lua vermelha

Era menos aceitável em tempos remotos, pois é um ciclo que as energias estão voltadas para o interior. Foi considerado o ciclo das mulheres sedutoras e “diabólicas” ou até mesmo da “bruxa feia”. Nesse período, traz mais intuição e com uma visão geral aguçada, dificilmente algo passa despercebido por seus olhos, já que enxergam além do que os demais normalmente conseguem ver. Costumam ter sensualidade mais exótica, liberdade de expressão mais natural e se encaixam menos dentro dos padrões sociais. As energias dessas mulheres são mais voltadas para o mundo mental e intelectual.

Não existe certo ou errado, o que existe é a sua percepção sobre o que acontece com você e se o seu ciclo está mais ligado a forças internas do ciclo ou às forças externas da Lua.

E o normal é que o seu ciclo transite entre esses ciclos da lua vermelha e branca, de acordo com a sua fase de vida, objetivos, idade e emoções.

A alimentação em cada fase do ciclo menstrual pode ajudar a diminuir os sintomas da TPM e até ter mais energia durante o mês. Saiba que alimentos consumir em cada fase neste artigo.

Agora que você entendeu a relação entre a lua externa e a interna, descubra o que a Lua que você menstrua diz sobre você em cada fase e arquétipo:

Donzela – Lua Crescente

📷Corresponde à lua crescente. Tem como características a cor branca e a primavera. As energias dessa fase são dinâmicas e radiantes. A mulher está livre do ciclo de procriação e pertence a si mesma. Traz autoconfiança, sociabilidade, determinação e ambição. Tempo de novos projetos e de iniciativa.

Mãe – Lua Cheia

📷Corresponde à lua cheia. Essas energias aparecem no momento da ovulação e são radiantes. Quando a mulher pode se abnegar do seu senso de eu e se preparar para o próximo. Pode ser uma gestação ou até mesmo um projeto, mas aqui a energia transcende a própria mulher, pela capacidade de partilha, amor e cuidado ao próximo. A mulher gestante permanece nessa fase ao longo da gravidez.

Feiticeira – Lua Minguante

📷Essa fase corresponde à lua minguante. Essas energias surgem quando um óvulo liberado não é fecundado, e a mulher passa a vivenciar a sua vida interior. As energias são mais impetuosas e sua intuição fica mais aguçada.

Anciã – Lua Nova

📷Essas energias são da lua nova. São vivenciadas pela menstruação, aprofundando o estado da intuição e de introspecção. Aqui se pede descanso, sonhos e a avaliação do ciclo.

Utilize a mandala lunar

A ideia aqui é acompanhar o seu ciclo diário através de uma mandala ou um diário. Neste link você pode fazer download de uma mandala para acompanhar seu ciclo menstrual.

Dessa forma, você pode aproveitar o potencial de cada fase ao máximo e o conhecimento do ciclo pode ajudar e muito em processos dolorosos de cólicas, dores e TPM, pois faz um resgate de sabedoria do nosso feminino!

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com