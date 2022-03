Desde o início da pandemia, a palavra imunidade passou a fazer parte do nosso repertório, conversas e preocupação. Se você se sente com a imunidade baixa ou quer fortalecer ainda mais a sua saúde, a gente te conta 5 segredos para cuidar da imunidade diariamente.

1. Consuma alimentos que aumentam a imunidade

A nutricionista Amanda Regina ressalta a importância de manter uma alimentação colorida e fresca, para que tenhamos frescor e vitalidade, e seguir a recomendação diária de pelo menos duas frutas diferentes e duas porções generosas de hortaliças distribuídas ao longo do dia. Se quiser mais dicas de alimentos para imunidade, clique aqui.

2. Faça Yoga para cuidar da imunidade

O estresse é o pior inimigo do sistema imunológico, mas você pode fortalecer seu corpo com Hatha Yoga. A professora Rosine Mello compartilhou alguns asanas, que são posições de Yoga, para diminuir o estresse e melhorar a imunidade. Clique aqui e veja!

3. Utilize óleos essenciais para imunidade

A Aromaterapia e os óleos essenciais podem ser muito úteis para aumentar a imunidade e se proteger de vírus em geral. A aromaterapeuta Solange Lima indica quatro óleos que são seguro e antivirais:

Veja aqui a melhor forma de usar os óleos essenciais para aumentar a imunidade.

4. Durma bem

A qualidade do sono é um fator determinante para o bom funcionamento de todos os processos do organismo! Por isso, descansar é fundamental para garantir a eficácia do sistema imunológico. Veja três dicas para dormir bem:

Não ficar na frente de aparelhos eletrônicos até um hora antes de dormir. Abaixar as luzes do ambiente, de preferência que sejam luzes indiretas e amarelas ao invés de brancas. Fazer meditação ou respiração profunda antes de dormir. As técnicas de respiração (pranayamas) são excelentes para acalmar a mente e prepará-la para descansar. Aqui tem um ótimo guia de meditação para dormir .

5. Vibre em alta frequência

Nossas emoções influenciam diretamente nossas células e, por conseguinte, determinam a nossa frequência vibratória, pois no Universo, tudo é vibração. Quando nós vibramos no medo, abrimos as portas de nosso templo sagrado para todo tipo de energia — incluindo doenças.

Vibrar em alta frequência é o melhor antídoto que existe. Como?

Procure reservar, ao longo do dia, períodos de recolhimento interior. Medite, dance, cante alto, ouça músicas de natureza elevada como mantras e assista a filmes que o faça rir. Zele por compartilhar positividades com as pessoas. Que tal você também ser essa gota que promoverá a mudança?

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

conteudo@personare.com.br