O que a Astrologia revela sobre o tipo de mulher que você é

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, entre tantos questionamentos, muitas vezes nos perguntamos quem somos no mundo. E uma das coisas mais valiosas da Astrologia é proporcionar autoconhecimento, assim como os potenciais que ainda nem despertamos. Entenda, a seguir, como os Astros revelam o tipo de mulher que você é!

Talvez você logo pense: sou taurina, sou determinada; sou pisciana, sou intuitiva. Mas é que, na verdade, somos muitos mais do que os nossos signos solares. E mergulhar no seu Mapa Astral pode ajudar você a se conhecer, se aceitar e se valorizar como é.

A seguir, você conhecerá algumas características que ajudam a revelar o seu lado feminino conforme sua Lua, sua Vênus e seu Marte. Mas é importante saber que o Mapa Astral é algo bem complexo e muitos fatores estão envolvidos. Por esse motivo, se quiser uma análise mais completa sobre você, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui.

Lua: como você se vê como mulher

A Lua é associada ao feminino, já que a mulher também têm ciclos. Por isso, é um significador geral de mulheres: esposa, mãe, chefe ou colega mulher, namorada, amiga, etc. Os trânsitos (isto é, quando um planeta no céu se comunica com um ponto ou planeta no nosso Mapa, durante um certo período de tempo) ligados a ela podem simbolizar ocorrências envolvendo mulheres. Por isso, o signo onde a Lua está no seu Mapa Astral mostra como você se vê como mulher e também como percebe a questão da maternidade. Sabe o signo da sua Lua? Veja aqui o que diz sobre como você se vê como mulher!

Vênus: como você expressa o amor

O posicionamento de Vênus no Mapa Astral de mulheres indica como você expressa a afetividade, seus gostos e com tudo aquilo que dá prazer. Mas Vênus também é um indicativo da autoimagem feminina e do jeito de seduzir. Saber que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação é fundamental para saber no que investir afetivamente, e mesmo entender suas contradições. Sabe onde está Vênus no seu Mapa? Então confere aqui como é o seu jeito de amar.

Marte: o que te atrai

Marte é um importante significador de desejo e sexualidade. No Mapa Astral de uma mulher, o posicionamento revela o tipo de homem que lhe atrai. Assim, para a Astrologia, há 12 estilos que mostram o tipo que agrada às mulheres. Há mulheres, por exemplo, que gostam de homens assertivos, enquanto outras preferem os mais discretos. Depois de ver onde está Marte no seu Mapa, confira aqui o que te atrai!

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

