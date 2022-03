O Carnaval é um momento que costuma ser de diversão e viagens, mas depois que passa, na maior parte das vezes, estamos destruídos física e energeticamente.

Seja porque abusamos da resistência do nosso próprio corpo ou porque bebemos em excesso e nos alimentamos mal. No campo energético, é também um desastre, pois costumamos a “ficar surdos” e não escutamos nada que nossa sabedoria interna esteja falando ou sinalizando.

Ofereço aqui algumas ferramentas comportamentais para você rearrumar sua energia, para voltar à rotina com mais leveza e consciência positiva.

Seu corpo merece um descanso e esses procedimentos vão ajudar, mesmo se tiver que voltar ao trabalho imediatamente. A seguir, veja dicas para se recuperar energeticamente após o Carnaval.

Dicas para se recuperar energeticamente após o Carnaval

Nos primeiros dias, tome mais água do que costuma tomar e coma mais frutas e legumes, deixando de lado os temperos fortes e as carnes; Faça visualizações que possam transformar aos poucos estas contaminações adquiridas em energias positivas; Observe a si mesmo com muita atenção e não passe dos limites principalmente nesta primeira semana. Se tiver de ultrapassar, hidrate ainda mais o corpo e intensifique as visualizações positivas; Faça silêncio por alguns minutos assim que acordar, no decorrer do dia e antes de dormir —00 ocupe seu corpo físico, perceba-se dos pés a cabeça. Entenda aqui como colocar esse hábito do silêncio em prática na sua rotina. Faça a Meditação e Visualização de Limpeza Energética no vídeo a seguir. São apenas 9 minutos, mas eles podem transformadores.

Acredite, experimente. Pode fazer toda a diferença. E se precisar de ajuda, conta comigo e agende aqui uma consulta online para reequilíbrio energético.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com