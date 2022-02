Trânsito, exageros e Covid: as previsões para a semana do Carnaval

A semana de 28 de fevereiro a 6 de março de 2022 abre com o Carnaval. Só que não vai ser um feriado qualquer. Além das restrições por causa da pandemia, o Céu vai ter a peculiaridade de três importantes conjunções, que é a junção de um ou mais planetas e é sempre marcante e intenso.

Veja um resumo das previsões para a semana do Carnaval:

Mercúrio/Saturno: tem relação com aqueles que vão buscar programas mais tranquilos, como ficar em casa, fazer viagens sossegadas e estudar, porém, é um aspecto que afeta os deslocamentos em geral, trazendo mais dificuldades e empecilhos. Sol/Júpiter: é um aspecto expansivo e de alegria, mas também com potencial de grandes exageros, em especial com álcool e drogas. Vênus/Marte/Plutão: é uma combinação de alta intensidade — e também de perigo e crises. Há um forte potencial para que seja semeada mais uma onda de Covid-19.

Leia todo o artigo para entender como estes aspectos vão se misturar, e no que vão resultar, lembrando que eles vão ficar “congelados” por um mês no mapa astral da Lua Nova da quarta-feira de cinzas (02), que lança tendências para cerca de 30 dias.

Aqui você lê o artigo completo com as previsões astrológicas para o Carnaval 2022. Lembrando que elas foram feitas com base no céu geral, ou seja, são tendências coletivas. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, estão no Horóscopo Personare.

Mercúrio e Saturno: congestionamentos e pessimismo

Até sexta-feira, Mercúrio e Saturno ficam juntos. Veja o que esta combinação pode trazer:

Trânsito e deslocamentos mais lentos e com empecilhos, pedindo paciência. Assuntos mais sérios, plano mental mais sério. Ótimo para estudos e leituras mais profundas e filmes que façam pensar mais. Pode haver um aumento de pessimismo e/ou preocupação para algumas pessoas. Por isso, atente para a direção dos pensamentos. Um bom recurso é o humor, e ver filmes e séries mais leves. Algumas notícias estilo balde de água fria, sejam coletivas ou pessoais, pedindo para você respirar fundo e observar a melhor maneira de lidar com uma determinada situação. Para quem voltar ao trabalho a partir da Quarta-feira de Cinzas, há muita coisa para fazer e responsabilidade. Favorecimento de uma atitude mais prática e metódica. Veja aqui dicas de como se recuperar energeticamente após o Carnaval.

Sol e Júpiter: expansividade e excessos

O Sol em sextil com Urano estimula a criatividade e a quebra na rotina. Vamos sentir este impulso nesta semana.

E o Sol vai caminhar também junto com Júpiter, com o aspecto exato no sábado (05). Esta combinação traz vontade de relaxar e curtir, em alguns casos até como reação a medos, pessimismo ou realismo ligado a Mercúrio/Saturno.

Todavia, pode haver excessos, como álcool, drogas, comida, sexo, etc. Mal-usada, esta conjunção pode levar a muito exagero e até irresponsabilidade. Veja aqui dicas para se recuperar dos danos do álcool.

Do lado positivo, simboliza muita conexão com a natureza e, para quem estiver em busca disso, com o plano espiritual. É uma combinação expansiva, de busca de otimismo, em uma oposição bem marcada com Mercúrio/Saturno, que é o aspecto anterior.

Então, pode ser que algumas pessoas oscilem entre os dois polos, com uma mente mais séria (Mercúrio/Saturno), mas vontade de aproveitar a vida (Sol/Júpiter). Ou, ainda, com alguns aborrecimentos e entraves no dia a dia (Mercúrio/Saturno), mas com desejo de expandir (Sol/Júpiter).

Esperança e fé são também possibilidades da combinação Sol/Júpiter e um aumento, em alguns casos, da confiança pessoal. Só cuide para que esta confiança pessoal não tenha sido impulsionada por álcool, até porque temos também outro contexto bem marcante na semana, como você vê a seguir.

Vênus, Marte e Plutão: intensidade coletiva

Esta é uma conjunção forte, pois estimula a intensidade. Juntamente com a faceta de exageros de Sol/Júpiter, que, do lado positivo, é uma combinação alegre e expansiva, pode ser algo complicado.

Então, não há dúvidas que ambos os aspectos vão indicar muitas festas de Carnaval, ainda que não vá haver blocos de rua e escolas de samba. Contudo, no contexto da pandemia, a aglomeração sem cuidados e a euforia irresponsável, ainda é um fator de risco, que pode ocasionar uma nova onda de contaminações, dentre outros problemas.

Veja aqui dicas de alimentos para curtir o feriado com energia.

Veja a seguir tudo o que pode esperar desta combinação. Lembrando que muitas ocorrências podem ser coletivas e que nem tudo o que vai ser descrito poderá ter a ver diretamente com você, mas pode ter a ver com seu círculo próximo. Aqui se está falando das várias manifestações possíveis.

Esta é uma combinação altamente sensual e sexual, mas que tem seu lado sombrio, com aumento de violência, estupros, assassinatos, arrastões, assaltos, turbinada pela combinação Sol/Júpiter, que, do lado negativo, junto com Vênus/Marte/Plutão, pode inclinar a hiperconfiança e descontrole. Solteiras e solteiros, prestem mais atenção, pois pode ser que a pessoa sedutora e charmosa não seja tão legal e/ou inocente quanto você supõe. Atue com mais cautela, não só nestes dias como depois. Leve um tempo observando esta pessoa. A combinação Vênus/Marte/Plutão pode inclinar a fortes paixões que nem sempre fazem a pessoa enxergar claramente, baseando-se mais na química e no desejo sexual. Potencial de crises pessoais, em relacionamentos ou então por se estar sozinho(a) ou, ainda, crises em relações de outro tipo, como com nora e sogra. Chance de acontecimentos com pessoas próximas, como emergências de saúde. No coletivo, em vários lugares do mundo, dias tensos, com eventos que podem indicar mortes de várias pessoas ou crises, como enchentes, rebeliões, protestos, conflitos, incêndios, etc.

Assim, a intensidade vai ser grande nesta semana, sendo importante saber como direcioná-la. Uma das coisas mais interessantes da Astrologia é também mapear os momentos de intensidade e dizer: talvez algo pareça grande agora, mas também passa.

Vênus e Marte: mudanças no amor e na produtividade

Após uma longuíssima (para os padrões de Vênus) temporada em Capricórnio, desde 05/11/2021, Vênus ingressa em Aquário no domingo (06), dia em que Marte também adentra.

Vênus em Capricórnio é mais seletivo e cauteloso com contatos, amizades e amor, e mais tradicional até mesmo em relação ao lazer. A passagem de Capricórnio por Aquário (saiba tudo aqui!), até 05/04, nos abre para surpresas, coisas novas e mudanças.

No amor, é uma posição de se buscar mais quebra na rotina para comprometidos e um posicionamento mais livre para solteiros, que primeiro querem fazer amizade e se aproximar para depois se comprometerem. Uma dica para solteiros é: conheçam pessoas diferentes de seu padrão habitual, pois pode revelar boas surpresas.

Vênus em Aquário também favorece frequentar grupos, estar com amigos e conhecer novas pessoas.

Marte, por sua vez, vem passando por Capricórnio desde 24/01. É um excelente trânsito, de alta energia, produtividade e performance. A entrada dele em Aquário tira um pouco da disciplina e foco no trabalho, que Capricórnio executa tão bem.

Ficamos mais indisciplinados, porém, o ponto forte de Marte em Aquário é o aumento da criatividade e capacidade de inovar. Implantar e começar coisas novas, aderir mais a modernizações e novas tecnologias.

O posicionamento também turbina as atividades coletivas e em grupo, trazendo mais força para isto, mas também posturas, mais agressivas e inflamáveis em grupo e redes sociais, se não houver cuidado.

Quer entender mais sobre Astrologia, autoconhecimento e autodesenvolvimento? Veja o meu canal no YouTube!

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

vanessatuleski@gmail.com