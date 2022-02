Tudo sobre a Lua Nova em Peixes 2022

A Lua Nova em Peixes de 2022 ocorre na quarta-feira de Cinzas, 02/03, exatamente às 14h34min. A partir do mapa atral desta luna, temos as previsões para este mês, que dura até a próxima Lua Nova, que será em abril.

Março vai ser um dos mais intensos do ano! Podemos ter vários eventos críticos, desde os climáticos, até aumento de violência, acidentes e perdas, e nos pede uma especial atenção com as relações, para que não haja problemas.

Uma das marcas desta Lua Nova vai ser a emotividade, já que ela ocorre no signo de Peixes e tem por Ascendente o signo de Câncer, ambos pertencentes ao elemento Água, o mais emotivo dos quatro elementos astrológicos.

Do lado positivo, vamos ter uma percepção melhor dos nossos sentimentos, mas muita Água também pode ocasionar hipersensibilidade. Câncer no Ascendente, por sua vez, ressalta família, vínculos, casa, vida privada e busca por proteção.

Lua Nova em Peixes em tempos de Guerra

Enquanto este artigo estava sendo escrito, a Rússia avançou sobre a Ucrânia, e isto só pode ser atribuído a uma tripla conjunção entre Vênus, Marte e Plutão presente neste mapa.

Este aspecto indica potencial de fortes crises e disputas de poder, eventos meteorológicos que podem provocar destruição e aumento coletivo de violência, como crimes e assaltos. Por isso, todo cuidado é pouco.

Também fomenta a impulsividade e intensidade. A conjunção de Mercúrio com Saturno pode ajudar a ter bom senso e a avaliar melhor e mais friamente certas questões.

Marte-Plutão: combinação bélica

A última vez que Marte esteve conjunto com Plutão foi na segunda quinzena de março de 2020, onde também se encontrou com Saturno e Júpiter, marcando o momento mais grave dos últimos anos: o do início da pandemia do Covid-19.

Embora agora não vá ser tão grave quanto em 2020, março não será um mês fácil em termos coletivos. Na combinação Marte e Plutão deste ano temos Vênus envolvido – planeta que fala de relacionamentos em geral, amorosos, profissionais, familiares…

Aqui vão dicas para você lidar com este bélico mapa da Lua Nova em Peixes de 2022:

leve a sério o âmbito financeiro, evitando fazer dívidas e investimentos sem pensar procure refletir sobre escolhas. O mês pede lidar melhor com as sombras pessoais, que por vezes nos fazem agir de forma descompensada ou impulsiva a melhor pedida é evitar brigas em que, avaliando friamente, você tenha mais a perder discussões que possam te desgastar mais do que gerar compensação não valem a pena a combinação Vênus/Marte/Plutão pode indicar chance de prejuízos financeiros, como em eventos coletivos que destroem casas ou plantações, ou provocam outro tipo de destruição.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

vanessatuleski@gmail.com